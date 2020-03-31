 "Всеукраинская школа онлайн" стартует 6 апреля, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом на странице в сети Facebook сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.
Уроки будут транслироваться каждое утро с понедельника по пятницу на таких каналах:
5 класс - канал "Плюс-плюс" и "112 Украина";
6 класс - "Zoom" и "NewsOne";
7 класс - Zik;
8 - "Индиго" и "Униан";
9 класс - "Рада" и "UA:Культура";
10 - "UA:Перший";
11 - канал М1.
Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
В чём проблема ? )))
короче... по всем вопросам идиот
ЗЕленая Чума - опаснейшее заболевание, паразитирует, поражает головной мозг!
Передается на большом расстоянии!
Носителями вируса является телевизор с включенным "1+1"
Болезнь имеет сильнейшее осложнение в виде "Синдрома малоросса"
Болезнь неизлечима(((
Граждане Украины, будьте осторожны!!!
времени - вагон
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если пугать страуса через каждые 20 сантиметров,
то за ним можно сажать картошку.
Володимир Зеленський
@IamGreenDonkey
·30 мар.
Якщо не продавати посади то на них могут попасть випадкові люди..