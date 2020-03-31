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 "Всеукраинская школа онлайн" стартует 6 апреля, - Зеленский. ВИДЕО

Каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу уроки будут транслировать украинские телеканалы.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Уроки будут транслироваться каждое утро с понедельника по пятницу на таких каналах:

5 класс - канал "Плюс-плюс" и "112 Украина";
6 класс - "Zoom" и "NewsOne";
7 класс - Zik;
8 - "Индиго" и "Униан";
9 класс - "Рада" и "UA:Культура";
10 - "UA:Перший";
11 - канал М1.

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского был выбор: стать последним президентом либо быть ответственным за Украину, он выбрал второе, - Княжицкий про закон о рынке земли

Источник: https://censor.net.ua/v3185723
 
 
 Топ комментарии
 
Вова, хватит чудить. Уже начудил. Вова, ВЕСНА ПРИШЛА. Сажать надо. Лерос уже и видеодоказательства выложил.
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А цим вчителям будуть платити по 4000 євро?
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Вова, хватит чудить. Уже начудил. Вова, ВЕСНА ПРИШЛА. Сажать надо. Лерос уже и видеодоказательства выложил.
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ну так Лероса щас и посадят.

В чём проблема ? )))
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Даже Германия не готова к школе онлайн. А у нас бах и всё решено 😉.
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це для депутатів СН - можуть надолужити прогуляне в шкільні роки
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И каналы подобраны медведчуковские
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А цим вчителям будуть платити по 4000 євро?
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Бояться нужно не Коронавируса! Бояться нужно ЗЕленой Чумы!!!!
ЗЕленая Чума - опаснейшее заболевание, паразитирует, поражает головной мозг!
Передается на большом расстоянии!
Носителями вируса является телевизор с включенным "1+1"
Болезнь имеет сильнейшее осложнение в виде "Синдрома малоросса"
Болезнь неизлечима(((
Граждане Украины, будьте осторожны!!!
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Моніці теж корисно було б подивитися уроки онлайн.
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Надеюсь все уроки будут украинским языком.
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А кто будет контролировать процесс обучение? Кто будет оценивать учеников?
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пробыв несколько дней дома, я теперь понял почему кот постоянно просит жрать...

"Всеукраїнська школа онлайн" стартує 6 квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4444

...
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учителя в школах после карантина.методом опроса и контрольных работ.оно и без карантина бы так было.шо за проблемы?
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Все видео должны быть в записи на каком то одном Ютуб канале, так будет удобно и доступнее.
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а страус продолжает свою голову всё глубже и глубже погружать в песок
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к стати...вернее к слову -
***
если пугать страуса через каждые 20 сантиметров,
то за ним можно сажать картошку.
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на тех каналах учеников нет , их тут ловить надо "Всеукраинская школа онлайн" стартует 6 апреля, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2066
"Всеукраинская школа онлайн" стартует 6 апреля, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7818
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"Всеукраїнська школа онлайн" стартує 6 квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7578 Володимир Зеленський

@IamGreenDonkey

·30 мар.

Якщо не продавати посади то на них могут попасть випадкові люди..
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