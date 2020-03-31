 "Всеукраинская школа онлайн" стартует 6 апреля, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом на странице в сети Facebook сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Уроки будут транслироваться каждое утро с понедельника по пятницу на таких каналах:



5 класс - канал "Плюс-плюс" и "112 Украина";

6 класс - "Zoom" и "NewsOne";

7 класс - Zik;

8 - "Индиго" и "Униан";

9 класс - "Рада" и "UA:Культура";

10 - "UA:Перший";

11 - канал М1.

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

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