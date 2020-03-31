 Лукашенко о ситуации с коронавирусом: Работаю по формуле Трампа и молю Бога, чтобы пик заболеваемости ушел вниз. ВИДЕО

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Самая тяжелая проблема - это экономика, хотя мы и стараемся здесь как-то карабкаться, чтобы предприятия работали, чтобы люди получали зарплату. Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он откровенно сказал: если мы немедленно не начнем работать (обратился к американцам, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Так это американцы сказали, а нам что говорить? Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно", - отметил Александр Лукашенко.
При этом, подчеркнул белорусский президент, не надо сбрасывать со счетов различные вирусные болезни. Тем более, обратил он внимание, что заболеваемость находится на пике.
"Как обычно, каждую весну наступает пик заболеваемости и потом идет падение, - добавил Лукашенко. - Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз".
Отметим, что согласно данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, в Беларуси сейчас 152 человека инфицированы коронавирусом, 47 человек уже излечились, летальных исходов нет.
ну, хто вивіз своїх чад і домочадців до Швеції, ви знаєте
а в Білорусі - спалахи в Бресті та особливо у Вітебську
https://charter97.org/ru/news/2020/3/30/371323/
«Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы… Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит!» - рассказал он: "История советского трактора началась в 1918 году: на петроградском заводе «Большевик» организовали производство «5-тонных гусеничных тракторов» - в рамках госзаказа на 2000 колёсных и гусеничных машин. Под этим туманным наименованием скрывались американские трактора Holt 75; и выпущено их было 8 штук. Учитывая то, что царская Россия не смогла организовать производство гусеничных тракторов на том же заводе, похоже, что эти 8 экземпляров были собраны из останков американских тракторов, закупленных во время Первой мировой войны."
Може Білорусь і совок, але вчасно перекрили кордони, вчасно закупилися якісними тест-системами, вчасно проводять тестування
Украина 549 випадків коронавируса≈ 40 мільйонів населення.
Білорусь 152 випадки≈ 9 мільйонів населення.
40:9= 4,5.
152×4,5= 684.
Таким чином у перерахунку випадків захворювання, на кількість населення:
Україна - 549,
Білорусь - 684.
Гэта Цэнзар, цi Лукашэнка?
Цi ведае той Хопкiнс - дзе яна, гэтая Беларусь?
Усю статыстыку бяруць з беларускага тэлебачыння - дзе усе здаровыя, а Беларусь - лепшая краiна для жыцця.
Ну-ну, на спад гаворыць пайшло - "нехай мяне цыгане украдуць"...