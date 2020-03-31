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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Лукашенко о ситуации с коронавирусом: Работаю по формуле Трампа и молю Бога, чтобы пик заболеваемости ушел вниз. ВИДЕО

Самая тяжелая проблема сегодня в Беларуси - это ситуация с экономикой, которая страдает из-за вспышки коронавируса в мире.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Самая тяжелая проблема - это экономика, хотя мы и стараемся здесь как-то карабкаться, чтобы предприятия работали, чтобы люди получали зарплату. Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он откровенно сказал: если мы немедленно не начнем работать (обратился к американцам, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Так это американцы сказали, а нам что говорить? Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно", - отметил Александр Лукашенко.

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При этом, подчеркнул белорусский президент, не надо сбрасывать со счетов различные вирусные болезни. Тем более, обратил он внимание, что заболеваемость находится на пике.

"Как обычно, каждую весну наступает пик заболеваемости и потом идет падение, - добавил Лукашенко. - Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз".

Отметим, что согласно данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, в Беларуси сейчас 152 человека инфицированы коронавирусом, 47 человек уже излечились, летальных исходов нет.

Источник: https://censor.net.ua/v3185718
 
 
 Топ комментарии
 
То нет коронавируса, то есть. Вы бы, Бацька определились, как то. А то начинает смахивать на "Квартал 95".
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Щось Лукашенко щодо короновірусу змінив риторику.
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а як же - Все вилікує трактор? Чи тільки так може?

Лукашенко о ситуации с коронавирусом: В экономике работаю по формуле Трампа и молю Бога, чтобы пик заболеваемости ушел вниз - Цензор.НЕТ 9257
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То нет коронавируса, то есть. Вы бы, Бацька определились, как то. А то начинает смахивать на "Квартал 95".
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это уже воняет кварталом95 ,все так и начинается - Трамп вы наш учитель... потом самолет...
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Ну вирус как бы есть но по документам его нет. А на нет и суда нет. Один умер ето трагедия а тысячи- ето статистика.
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єдині країни Європи, де немає зараз карантину - це Швеція і Білорусь
ну, хто вивіз своїх чад і домочадців до Швеції, ви знаєте
а в Білорусі - спалахи в Бресті та особливо у Вітебську
https://charter97.org/ru/news/2020/3/30/371323/
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Почитав коменти, в Білорусі почався пипець, Вітебськ закрили на в'їзд і виїзд, догрався Лука.
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Щось Лукашенко щодо короновірусу змінив риторику.
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Добра,Али.Стеклянный хер дураку на один день.Этот ещё и руки порежет...правда не себе.
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Правильно. Арбайтен, рабы. как в анекдоте, кто вас там считает сколько подохнет
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формула то Трампа только вот после знака равенства выйдет Джузеппе Конте......
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ты не Бога, ты пуйла моли, что б цены на энегоносители не взвентил для тебя!, бо зайцы разбегутся!!!
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а як же - Все вилікує трактор? Чи тільки так може?

Лукашенко о ситуации с коронавирусом: В экономике работаю по формуле Трампа и молю Бога, чтобы пик заболеваемости ушел вниз - Цензор.НЕТ 9257
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А трактор? Трактор уже не помогает что ли???
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наверно запчастей нема да и нефтью напряг у него. Лукашенко о ситуации с коронавирусом: Работаю по формуле Трампа и молю Бога, чтобы пик заболеваемости ушел вниз - Цензор.НЕТ 441
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Трактор,баня и 100 грамм-это было вчера.И даже сможет доказать,что обе версии не противоречат друг другу....и обе верны как аксиомы.Редкий шилокрут.
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Лидер Беларуси также считает, что от коронавируса помогает работа.
«Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы… Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит!» - рассказал он: "История советского трактора началась в 1918 году: на петроградском заводе «Большевик» организовали производство «5-тонных гусеничных тракторов» - в рамках госзаказа на 2000 колёсных и гусеничных машин. Под этим туманным наименованием скрывались американские трактора Holt 75; и выпущено их было 8 штук. Учитывая то, что царская Россия не смогла организовать производство гусеничных тракторов на том же заводе, похоже, что эти 8 экземпляров были собраны из останков американских тракторов, закупленных во время Первой мировой войны."
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в таких вот новостях где присутствует Лука вы НЕ НАЙДЁТЕ комментария от "ВКЛ это мы", он только "переживает" за сбитого лётчика чужой для него страны. Потому как мусор на службе у фэсников кацапских.
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Как раз от ВКЛ комментариев на таких ветках много....а вот товаришЧ Литвин...тот да...сидит с языком в жопе..
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Есть и умерший сегодня. В Нашем городе артист театра , 75 лет.
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ты не прав . Могу с тобой поспорить по этому поводу и ты проиграешь. Я ему раз 20 задавал вопрос кто такой для него Миша Жизневский , Герой Майдана ….. ? Он даже в своих уклончивых мусорских ответах не писал его имя . Я его за Луку спрашиваю, такой же результат. Если думаешь что вру, можешь сам ему эти вопросы позадавать . За Пала Гриба …. да за всё , ничего ты внятного не прочитаешь от него .
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ну тогда понятно …. прав на все сто картофельных зайчиков . Вы с ним из одного наверное отряда будете .
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Да мы его давно раскусили. Там спрашивай- не спрашивай.
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ты ошибся никами, он то пишет но тут есть другая мрязь, который с поклоном до земли к луке готов лезть и поддерживает тех кто валит кресты зверски замученным людям.
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прочитал, мне он отвечал а почему тебе нет, не знаю.
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вот задай вопрос по поводу Миши Жизневского . Меня это больше всего убило. Он повторюсь не разу в ответах даже не написал его имя с фамилией ….. причём в любой форме ответа . Он мне как то ответил что Украине до Белоруссии как до неба рачки …. и всё , он для меня пропал не появившись. Я тебе говорю, мусорило он поганое .
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в Беларуси сейчас 152 человека инфицированы коронавирусом, 47 человек уже излечились, летальных исходов нет.
Може Білорусь і совок, але вчасно перекрили кордони, вчасно закупилися якісними тест-системами, вчасно проводять тестування
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А тепер розглянемо це, відносно з кількістю населення України і Білорусі.
Украина 549 випадків коронавируса≈ 40 мільйонів населення.
Білорусь 152 випадки≈ 9 мільйонів населення.
40:9= 4,5.
152×4,5= 684.
Таким чином у перерахунку випадків захворювання, на кількість населення:
Україна - 549,
Білорусь - 684.

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Однобокая инфрмация то про И талию то про Испанию. Где шведы,фины,британцы, где карантин только школах. Нашей владе нужна только паника чтоб оправдать свою недолугисть.
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да ну нафиг, разве водки нема, трактор сломался, некому баню разтопить и весь лёд уже разтаил - у соседей дикарь президентом однако и что то забывает своии поучения другим гражданам.
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Он не просил, что бы его Цензор печатал. Не нравится, не читай.
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Я не зразумеу - хто гэта такi вумны, што у апошнiм абзацы ("князя прыплеу") нейкага Хопкiнса?!
Гэта Цэнзар, цi Лукашэнка?
Цi ведае той Хопкiнс - дзе яна, гэтая Беларусь?
Усю статыстыку бяруць з беларускага тэлебачыння - дзе усе здаровыя, а Беларусь - лепшая краiна для жыцця.
Ну-ну, на спад гаворыць пайшло - "нехай мяне цыгане украдуць"...
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если кто не знал, Бацька и Трамп - братья.. из одного помета..
Лукашенко про ситуацію з коронавірусом: Працюю за формулою Трампа і молю Бога, щоб пік захворюваності пішов униз - Цензор.НЕТ 937
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Лука, ты чё! какой Трамп? да ***** тебе щас такую наценку на газ влупит, будете всей Беларусью канаву до моря рыть, чтобы Трамп вам СПГ танкерами возил.
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Вангую: вот после Пасхи, дней через 10 в Беларусси и начнется вспышка заболеваемости, первая волна. Почему в Италии и Испании такая ситуация: потому что не отменили футбольные матчи и фестивали, где произошло массовое заражение.
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Ну, фестивалей у нас нет, а на футбол почти никто не ходит,так что мимо.
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В пятницу пациент доктора Щигельского подписал указ о проведении в Витебске в июле "Славянского базара", с участием делегаций из 73 стран мира, которые приедут в Витебск без виз и без карантина.
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Ти ж наче з Вітебська? Встиг на дачу втікти чи закрили в місті?
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Расскажите кто-нибудь этому дебилу, что благодаря формуле Трампа, США уже в 2 раза обогнала Китай по количеству инфицированных. Притом, что на стабилизацию пока нет и намека: количество смертей также растет экспоненциально...
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как это?!!! как это по формуле Трампа? а че не по формуле пуйла? дружок обидеться может - так нагло отдать предпочтение пиндосам а не братской бензоколонке?!
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"Двум богам служить нельзя"... (с) Тут вже треба вибирати щось одне- або *****,або Трамп.Бо по іншому ніяк...
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плохая новость - терше будем есть гавно..хорошая вон за той горой его целая куча
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