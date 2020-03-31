 Ожидаем падения ВВП на 4,8% в 2020 году, - Шмыгаль. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире "Свободы слова" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это сбалансированный макроэкономический прогноз... Конечно, при том прогнозе оптимистическом, который был составлен на начало года, когда мы не предвидели эпидемии коронавруса, прогноз был +3,7%, сейчас -4,8% ВВП", - сообщил

Премьер добавил, что этот расчет согласован с международными партнерами.

"Я не могу назвать его ни оптимистическим, ни пессимистическим - это расчет", - сказал он.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив допускала падение ВВП из-за пандемии коронавируса на 5% в 2020 году.

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