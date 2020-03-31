 Наемники РФ трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Ночь прошла спокойно, однако утром противник совершил 3 обстрела на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

В частности, вблизи Опытного после 7 утра начал обстрел вражеский пулемет большого калибра, но военнослужащие Объединенных сил огнем с незапрещенного вооружения быстро заставили врага прекратить огонь.

Около 10 часов в районе Красногоровки разорвались 20 мин 120-го калибра.

А неподалеку Каменки оккупанты осуществили огневую провокацию с использованием автоматического станкового гранатомета.

Напомним, ранее в районе населенного пункта Екатериновка, что на Луганщине, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине. После оказания первичной медицинской помощи нашего воина эвакуировали в лечебное учреждение в тяжелом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сделаем все возможное, чтобы защитить военных от COVID-19, но предпринимаемые меры не должны повлиять на боеготовность, - Зеленский