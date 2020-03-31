 Наемники РФ трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Ночь прошла спокойно, однако утром противник совершил 3 обстрела на Донецком направлении", - говорится в сообщении.
В частности, вблизи Опытного после 7 утра начал обстрел вражеский пулемет большого калибра, но военнослужащие Объединенных сил огнем с незапрещенного вооружения быстро заставили врага прекратить огонь.
Около 10 часов в районе Красногоровки разорвались 20 мин 120-го калибра.
А неподалеку Каменки оккупанты осуществили огневую провокацию с использованием автоматического станкового гранатомета.
Напомним, ранее в районе населенного пункта Екатериновка, что на Луганщине, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине. После оказания первичной медицинской помощи нашего воина эвакуировали в лечебное учреждение в тяжелом состоянии.
а это данные за ночь и до сейчас - слава Богу без раненных и...
(но Вы правы в одном... 100 процентов уверенности в правдивости нет)
Каждое утро посылать не "ответочку", но "приветочку". И так пока не начнут визжать. А потом - 40-50 "пакетов "Ольхи" добавить, подкрепить "Тьюьпанами", доплюсовать "квітниками", и на зарядку - НУРСами из СУ-25.
А потом с вертолетов тем же, а потом уже Аваков атакует.... блин, мне приснлось)))
Вы защищаете Украину - поклон в ноги...