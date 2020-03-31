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Все про:контрразведка (245) СБУ (14505) Хараберюш (8)

 В этот день три года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш. ВИДЕО

31 марта 2017 в центре Мариуполя террористы взорвали его автомобиль.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В этот день три года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украина - полковник Александр Хараберюш. Настоящий офицер, доктор юридических наук, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. Для родных он был любящим отцом и мужем, для друзей - надежный друг и мудрый наставник.

Однако для врагов настолько опасеный противник, что единственной возможностью его остановить оказалось коварное убийство.

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31 марта 2017 в центре Мариуполя террористы взорвали его автомобиль. У Александра остались жена и две дочери.

Помним!"  - говорится в сообщении СБУ.

В этот день три года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш 01

Напомним, в 2014 году полковник СБУ Александр Хараберюш переехал с семьей в Мариуполь из Донецка. 31 марта 2017 года его автомобиль был взорван в Мариуполе на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Каффайской, сам он погиб на месте. Причиной взрыва стала радиоуправляемая мина, заложенная в автомобиль.

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31 октября 2017 года Глава СБУ Василий Грицак провел брифинг, на котором озвучил, что в ходе оперативных мероприятий, в Одессе задержана 29-летняя жительница Донецка Юлия Прасолова, подозреваемая в совершении преступления. Женщина прибыла в Одессу для получения биометрического паспорта. Позже Юлия Прасолова созналась в том, что именно она заложила взрывчатку в машину полковника СБУ. За участие в теракте она получила 15 тысяч долларов.

Президент Украины Петр Порошенко наградил Александра Хараберюша орденом "За мужество" 1 степени (посмертно).

Источник: https://censor.net.ua/v3185667
 
 
 Топ комментарии
 
а маньку-сєпаршу, яка підірвала авто з Героєм, обміняли.
Це і є "стратегія" ідіотів при владі, які не відрізняють звичайних військовополонених від осіб, що здійснили теракт.
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Стоит добавить, что исполнитель теракта -Юлия Прасолова обменяна на таксистов и пр. донецкую шантропонь владой клована ради пиара
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...Гомін, гомін, гомін по діброві...
Українська пісня XVII століття

https://www.youtube.com/watch?v=xfH8EKh4rMU
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Ну так оппоблок - открытые враги Украины. Странно, что ими до сих пор не занимается СБУ.
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Стоит добавить, что исполнитель теракта -Юлия Прасолова обменяна на таксистов и пр. донецкую шантропонь владой клована ради пиара
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Это вы бойцов спецназа, уничтоживших Гиви, которых выменяли на эту ************, называете шантропонью????
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Унітазія знищувала і знищує кращих, щоб залишилось тільки бидло.
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Дуже шкода таких Воїнів...- дуже...
Але я вірю, що "контора" "виростить" ще десятки таких Воїнів-Патріотів - і сама "відродиться" Феніксом - Все буде Україна !!!
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а маньку-сєпаршу, яка підірвала авто з Героєм, обміняли.
Це і є "стратегія" ідіотів при владі, які не відрізняють звичайних військовополонених від осіб, що здійснили теракт.
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Вони, запорєбріківці, можуть вбивати наших, а чому НАШІ і досі не знищили мертвечука, портнова, шуфрича та інших ? СЛАБАКИ тому що....
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Ну Ви таке питаєте на форумі?
На все воля Господа, прийде час, і ті гниди з ним обов'язково зустрінуться
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убийцу Героя Хараберюша Зеленский вернул в Россию
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Помним Героя! Один из немногих полковников который заслужил свое звание умом и профессионализмом.
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Там, НА НЕБЕСАХ, наверное, тоже неспокойно, если Господь призывает к себе практически каждый день самых отважных и надежных ВОИНОВ... Одно успокаивает, что второй раз их уже не убьет коварный враг. Пусть ЦАРСТВУЮТ! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!
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В этот день три года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш. ВИДЕО



данецкая барышня взорвала доктора наук и лучшего
полковника укрразведки
полковник оставил свою машину на улице,

подложила бомбу

особо не пряталась

потом приехала получать укр загранпаспорт - паехать атдахнуть в эвропу на полученное бабло

вот и вся правда про укрразведку

только докладывает в телевизоре уже 6 лет про

сколько раз акупанты выстрелии по укрокопах

больше пользы от Ноль целых хр десятых




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Помним, Настоящий полковник! Спасибо за службу.
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