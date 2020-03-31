 В этот день три года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"В этот день три года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украина - полковник Александр Хараберюш. Настоящий офицер, доктор юридических наук, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. Для родных он был любящим отцом и мужем, для друзей - надежный друг и мудрый наставник.
Однако для врагов настолько опасеный противник, что единственной возможностью его остановить оказалось коварное убийство.
31 марта 2017 в центре Мариуполя террористы взорвали его автомобиль. У Александра остались жена и две дочери.
Помним!" - говорится в сообщении СБУ.
Напомним, в 2014 году полковник СБУ Александр Хараберюш переехал с семьей в Мариуполь из Донецка. 31 марта 2017 года его автомобиль был взорван в Мариуполе на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Каффайской, сам он погиб на месте. Причиной взрыва стала радиоуправляемая мина, заложенная в автомобиль.
31 октября 2017 года Глава СБУ Василий Грицак провел брифинг, на котором озвучил, что в ходе оперативных мероприятий, в Одессе задержана 29-летняя жительница Донецка Юлия Прасолова, подозреваемая в совершении преступления. Женщина прибыла в Одессу для получения биометрического паспорта. Позже Юлия Прасолова созналась в том, что именно она заложила взрывчатку в машину полковника СБУ. За участие в теракте она получила 15 тысяч долларов.
Президент Украины Петр Порошенко наградил Александра Хараберюша орденом "За мужество" 1 степени (посмертно).
Українська пісня XVII століття
https://www.youtube.com/watch?v=xfH8EKh4rMU
Але я вірю, що "контора" "виростить" ще десятки таких Воїнів-Патріотів - і сама "відродиться" Феніксом - Все буде Україна !!!
Це і є "стратегія" ідіотів при владі, які не відрізняють звичайних військовополонених від осіб, що здійснили теракт.
На все воля Господа, прийде час, і ті гниди з ним обов'язково зустрінуться
данецкая барышня взорвала доктора наук и лучшего
полковника укрразведки
полковник оставил свою машину на улице,
подложила бомбу
особо не пряталась
потом приехала получать укр загранпаспорт - паехать атдахнуть в эвропу на полученное бабло
вот и вся правда про укрразведку
только докладывает в телевизоре уже 6 лет про
сколько раз акупанты выстрелии по укрокопах
больше пользы от Ноль целых хр десятых