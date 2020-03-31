 В Киеве выявили 5 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 107 случаев, - Кличко. ВИДЕО

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в Киеве вирус поразил еще 5 человек. На сегодняшний день количество киевлян, у которых подтвержден диагноз COVID-19, составляет 107 человек", - сообщил он.
По словам Кличко, заболели 4 мужчины в возрасте от 45 до 49 лет, а также одна женщина, медработник в возрасте 55 лет.
"Один из пациентов находится в Александровской больнице и четверо пациентов находятся дома на самолечении", - добавил он.
Также экспресс-тестами протестированы 1,9 тыс. человек. Лабораторно исследованы 813 образцов, 218 образцов еще ожидают исследования.
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