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 В Киеве выявили 5 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 107 случаев, - Кличко. ВИДЕО

На сегодняшний день количество киевлян, у которых подтвержден диагноз COVID-19, составляет 107 человек.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Киеве вирус поразил еще 5 человек. На сегодняшний день количество киевлян, у которых подтвержден диагноз COVID-19, составляет 107 человек", - сообщил он.

По словам Кличко, заболели 4 мужчины в возрасте от 45 до 49 лет, а также одна женщина, медработник в возрасте 55 лет.

"Один из пациентов находится в Александровской больнице и четверо пациентов находятся дома на самолечении", - добавил он.

Также экспресс-тестами протестированы 1,9 тыс. человек. Лабораторно исследованы 813 образцов, 218 образцов еще ожидают исследования.

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Источник: https://censor.net.ua/v3185649
 
 
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Пациенты с COVID-19 могут заражать после выздоровления
Китайские ученые призывают продлить срок карантина для всех людей, которых сейчас выписывают из больниц с отрицательными результатами теста.
🧑🏼‍⚕️👨🏻‍⚕️Ученые из Китая провели исследование с полностью вылечившимися людьми и выяснили, что они могут продолжать распространять вирус даже после отрицательного теста на наличие SARS-Cov-2. У таких пациентов уже нет симптомов, однако в образцах из ротоглотки сохраняются частицы вируса.
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тобто прогноз,що перехворіїє 22 млн населення України досить ймовірний...
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ще одне..
чинуші з ВОЗ кажуть,що маски не помічні...

Китай на їх пораду "уй забив"...
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