 Минздрав намерен привлекать ведущих инфекционистов в помощь врачам на местах, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

По его словам, сейчас отрабатывается механизмы привлечения инфекционистов с областными департаментами здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Замминистра отметил, что превентивные меры по борьбе с распространением коронавируса направлены на снижение пиковой нагрузки на систему здравоохранения.
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"Мы не хотим, чтобы в Украине был пик. Мы делаем все возможное, чтобы не было пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Для этого и ввели карантинные меры, которые позволяют растягивать во времени количество случаев коронавирусной болезни. У нас есть прогнозы, когда ожидать пик, но мы делаем все возможное, чтобы его не было и чтобы мы по примеру Японии прошли с единичными случаями, с которыми наша система справится",- сказал он.
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Стесняюсь спросить что Ведущие Ведут и чем они помогут если вакцины нет, аппаратов ИВЛ и защиты не хватает???
Завидую!
Население начинает потихоньку звереть от режима домашнего ареста, и задаваться вопросом: а всё ли на самом деле так как об этом рассказывают власти.
Ну интубируют вас потом- ничего страшного!
В маске на улице в крайнем случае можно увидеть одного-двух китайцев.
Врачей - заставили носить маски, да.
В Италии дебилов поумешилось- у вас тоже скоро ))
Не парься со своими "картинками".
На удаленке все?
ЗРОБИМО ВИННИМИ... МЕДИКІВ !
тому Пандемія в світі !?
ні,не чули...
Есть истерика, накрученная продажными СМИ.
Ох чувствую твои врачи интубировать тебя будут не через рот, чтоб поумнела
Зеленые могут только трепаться. Минздрав намерен, а как же. Где маски, которые ты обещал в каждой аптеке еще на прошедшей неделе? Где антисептики? Зеленые - мразь.
!)40 000 мертвих в Ухані
і
2)aquarius580 .
Нет никакой пандемии.
Есть истерика, накрученная продажными СМИ.
ІСтина-вона десь посередині...
ось це,до речі,правда...