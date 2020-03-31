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 Минсоцполитики ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле, - Шмыгаль. ВИДЕО

Министерство социальной политики ищет возможность проиндексировать пенсии в Украине уже в апреле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Свобода слова" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Видео ICTV

"Пока мы работаем на том ресурсе, который у нас есть. Буквально в эти дни - сегодня, завтра - Министерство социальной политики проводит пересчет и ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле нашим пенсионерам", - заявил премьер.

Он добавил, что после принятия в Верховной Раде законопроекта №3279 о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год состоится "обещанная выплата дополнительных средств пенсионерам".

Кроме того, Шмыгаль отметил, что также из фонда борьбы с коронавирусом будут финансировать поддержку людей, которые потеряли работу или вынуждены быть дома и не иметь возможности зарабатывать деньги.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 1 апреля Кабинет Министров Украины будет готов выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен, а с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 млн пенсионеров получат в этом году индексированные пенсии, - министр соцполитики Лазебная

Источник: https://censor.net.ua/v3185592
 
 
 Топ комментарии
 
Що я імєю? Продукти на базарі. Вони однозначно кращі, ніж в маркетах. Коли продадуть селяни землю, то ті, хто не повиздихає, переберуться в місто. Сел не залишиться, Домашніх продуктів на базарі вже не буде.
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Ще в день дебатів на стадіоні можна було чітко прочитати меседж зеленої команди. Але більшість людей настільки темна, забита або тупа, що на невербальне спілкування не звертає ніякої уваги.
А жаль. Мінсоцполітики шукає можливість проіндексувати пенсії вже в квітні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5067
POHUY (похуй) - було і зостається основною політичною програмою зеленого кодла...
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Нічого не працює, а пенсії індексують? Це відсоток від продажу землі?
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что ты имеешь к той земле? как и к заводам, пароходам, морям и рекам? веде копанцем выгонят
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а что имеют те которые тут топят за продажу
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Ali Hasan, Нічого не працює, а пенсії індексують?
Не твоего ума дело. Ты хрен моржовый попробуй поживи с пол года не то что на минимальную, а хотя бы на обычную пенсию, а потом уже пиши свои диванные умозаключения. Или ты пенсов, прогорбативших больше чем пол жизни на страну, за людей уже не считаешь? Для начала доживи до этого момента, а потом уже воняй.
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Десь на расее шастав за длинньім руплем, горбатился на чужую страну, теперь тебе здесь мало ?
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Незабаром мінсоцполітіки буде іскать можливість врятувати від голоду мільйони лохів, які продадуть свою землю, і постають бомжами.
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Що я імєю? Продукти на базарі. Вони однозначно кращі, ніж в маркетах. Коли продадуть селяни землю, то ті, хто не повиздихає, переберуться в місто. Сел не залишиться, Домашніх продуктів на базарі вже не буде.
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А в місті багато з них не приживуться,тобто вони вимруть.
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плевать бубочке на село , ему дырку в бюджете закрыть нужно !
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Да и на бюджет плевать, просто денег надо, а есть что продать , притом не свое
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А ты уверен, что селяне сидят и только ждут момента, что бы продать свои паи? Или их под страхом расстрела будут принуждать продавать их? Или ты думаешь, что селяни такие глупые? По твоей логике и квартиры нельзя было приватизировать?
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Но всегда находит возможность для судей и прокуроров.
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ищут пожарные, ищет милиция
а на закон зебики забили
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Доходи банків зросли на 17,7% до 46,2 млрд грн, у т.ч. процентні доходи зменшилися на 1,6% до 26,06 млрд грн, комісійні доходи збільшилися на 16,5% до 10,7 млрд грн, результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу зріс в 3,6 разів до 7,9 млрд гр вот вам и источник возможности проиндексировать пенсии уже в апреле,
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Побачиш, що ідея дострокових виборів скоро буде популярною.
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...і 2 лярда викинути на вибори ? ...Он певно і місцеві відмінять ..на вдоволення збанкрутілим партіям .
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Можуть. Бо слуги на місцевих вилетять дужу гучно. Буде реальний рейтинг не у 43% с не біль 4,3%.
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Ще в день дебатів на стадіоні можна було чітко прочитати меседж зеленої команди. Але більшість людей настільки темна, забита або тупа, що на невербальне спілкування не звертає ніякої уваги.
А жаль. Мінсоцполітики шукає можливість проіндексувати пенсії вже в квітні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5067
POHUY (*****) - було і зостається основною політичною програмою зеленого кодла...
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POHUY - Это наша философия, которая заключается в том, что не важно как ты выглядишь и что о тебе подумают !
ЕСТЬ ТЫ И СЕЙЧАС ! Мінсоцполітики шукає можливість проіндексувати пенсії вже в квітні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2100
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точніше після отримання траншу кредиту..

був би НАЦіональний банк українським,а не МВФівським -напечатали би трохи грошей раніше...
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Якби би НБУ був у таких умовах незалежним, то мали би зімбабвійську інфляцію. Так, що не мрій.
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І знов на ринок 3 літровою банкою для горшей ходити?!
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Уже ищет возможности? А ведь недавно говорил что пенсии БУДУТ проиндексированы в апреле!
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значит жди что скажут что возможностей не получилось найти, но зато мьі дали по тьісче гривняков каждому , почти каждому и мьі ищем далее
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жидозеу_ще, кто ******* деньги на индексацию пенсии 11 млн пенсов, кто положил хрен на закон Украины, кто должен за это ответить?
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Зечмо отвечает за ВСЕ! У нього вперше за 30 років його депутати мають більшість після виборів!
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Кайло и лопата вам в руки, ЗЕбилы.
Скоро, очень скоро, пойдете вы кукурузу сажать (рыть каналы пойдете, только если у государства деньги на оплату минимальную будут, но с таким правительством - это вряд ли).
Закончились времена оффисного планктона, а руками вы, ЗЕбилы, ничего делать не умеете, вы - декоративные создания, потому и ждет вас самых низкоквалифицированный (и потому низкооплачиваемый) труд.
Чтобы проверить, насколько "легко" страна может восстановить экономику, пройдите по средним школам и задайте мальчикам в возрасте 11-14 лет следующие вопросы:
- как устроена батарея
- в чем разница между переменным и постоянным током
- как починить перегоревшую пробку (fuse)
Откуда вопросы?
А из пособия для скаутов 1911 (!) года издания.
Свободно доступно для скачивания в сети, проект Гютенберг.
Прониклись?
А ведь это еще не все вопросы для получения значка скаута на знание и работу с электричеством для подростков 1911 (!) года.
Вот вам все ваше восстановление экономики, плесень зеленая.
"И хорошего настроения"(С)
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Скоро наши пенсионеры станут самой зажиточной прослойкой среди нашего населения. Мінсоцполітики шукає можливість проіндексувати пенсії вже в квітні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3379
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Но виртуальной, заметьте, виртуально-зажиточной.
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Ну а что хотели? Зечмо не врет! Оно только так шутит в стиле квартала!
73% - всем дружно смеяться!
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Выбирали - веселились.
Протрезвели - прослезились.
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Лейбористкий (то есть красно-зеленый интернационал) премьер нашего штата закрыл магазины, продающие оружие, то есть оружие не может теперь купить даже человек, имеющий на это разрешение от полиции (а иначе оружие и не купить).
Благодаря этому решению через пол-года в Австралии будет прекрасно развитый подпольный рынок оружия, причем разрешения полиции покупателям получать уже не будет надобности.
Почему будет рынок?
А спрос рождает предложение.
Почему будет спрос?
А мародеры, знаете ли.
Для восстановления экономики в объеме до "коронавируса" не хватит никаких денег, а о трудовых навыках большинства населения - оффисного планктона - смотри мой пост выше.
И проблема для них будет не с едой, а с оплатой жилья прежде всего.
С интересом узнала недавно, что в моем поколении (50+) огромное число людей своего жилья не имеет, наверное, все ездили по "европам", ели в ресторанах и вкладывались в акции (как им активно советовали).
Люди старше 45 имеют крайне низкие шансы получения работы на рынке труда, если они не являются профессионалами в своей области, а таких очень мало, остальные же балласт.
Балласт без жилья - это пауперы, как думаете, что они будут делать?
Равно как и молодежь 18+ лат, не имеющая никаких знаний и умений.

Вот это вот и будут будущие молодежные (и не только) банды.

У меня оружия нет, к слову.
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тебя за язык ни кто не тянул! если не индексируешь пенсии в апреле - вали на все четыре стороны!
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А чому ж зелебенсъкі не заклали індексацію пенсій в Бюджет на 2020 рік, вони ж приймали його!!!
Відповідь, тому, що в фінансах і екоміці вони абсолютні дебіли!!!
Повеніть Порошенка і його команду, то і проблем не буде!
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Мінсоцполітики перерахує, проіндексує пенсії, але хто дасть їм ці гроші і звідки?
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