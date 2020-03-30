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Все про:Госпогранслужба (3726) Испания (534) маска (72) Офис генерального прокурора (198)

 Экспорт масок в Испанию: стоимость товара была занижена в сотни раз, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Махинаторы продали партию масок гражданину Китая, который потом отправил их в Испанию. Партия в 300 тыс. штук ушла по цене чуть больше 1 грн за штуку. Ее реальная стоимость — почти 61 млн гривен.

Мошенничество раскрыли оперативники Восточного регионального управления Госпогранслужбы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Как оказалось, работники двух харьковских предприятий по заниженной цене реализовали гражданину Китая для дальнейшего экспорта более 300 тыс. средств защиты дыхания", — сказано в сообщении.

На 8 объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях провели обыски. Правоохранители изъяли документы, ноутбуки, флешки, мобильные терминалы, банковские карты и наличные в сумме 243 000 долларов США и 14 500 евро.

Читайте на Цензор.НЕТ: Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины. ФОТО

Пресс-служба Офиса Генерального прокурора сообщает, что респираторы по заниженной цене были проданы гражданину Китая. А он потом в порядке прохождения упрощенного таможенного контроля товаров, которые не подлежат письменному декларированию, вывез их в Испанию.

"Таким образом, по предварительным расчетам, уклонения от уплаты налога могло составить более 15 млн грн", — сказано в сообщении.

Цензор.НЕТ писал об экспорте украинских респираторов производства фирмы "БУК" 20 марта. Тогда испанский телеканал показал разгрузку украинских респираторов.

Также на Цензор.НЕТ: Прокуратура Киева открыла уголовное производство из-за экспорта медицинских масок в Испанию

На таможне сообщили, что экспорт состоялся 2 и 6 марта, когда из Украины еще не запретили вывозить респираторы и маски. 24 марта стало известно, что прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.

Экспорт масок в Испанию: стоимость товара была занижена в сотни раз, - МВД 01
Экспорт масок в Испанию: стоимость товара была занижена в сотни раз, - МВД 02
Экспорт масок в Испанию: стоимость товара была занижена в сотни раз, - МВД 03
Экспорт масок в Испанию: стоимость товара была занижена в сотни раз, - МВД 04
Экспорт масок в Испанию: стоимость товара была занижена в сотни раз, - МВД 05
Экспорт масок в Испанию: стоимость товара была занижена в сотни раз, - МВД 06

Источник: https://censor.net.ua/v3185537
 
   
 Топ комментарии
 
Можно. Но если ты в доле, то низзяяяя.
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Преступление против своего народа, тут не шутки про 73,22 надо пускать...Не забывайте, остальные 26,78 умирают от коронавируса так же само....Нужно просто сделать ставки....ответит кто-то за это ...или нового видоса будет достаточно...
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НПП БУК | Респираторы БУК



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Баканов, на днях зайду в СБУ за капитанскими погонами
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Не даром говорят, что при Зеленском коррупция на таможне выросла в 3 раза. И это только маски. Вот где денюжки бюджетные вытекают широким потоком кому- то в карманы.
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у меня нет слов ..а 2 и 6 марта это предовратить было никак нельзя, да ?
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Вообще Луценко давал список компаний продававших маски зарубеж -почему бы не проверить КТО И СКОЛЬКО вернул валюты в Украину
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а каму ано нада оте праверки правирять?
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Та ти що! То тепер державна зрада!
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Как вы правы
ДА, ЭТО ДЕРЖАВНА ЗРАДА . И всех зебобиков посадят
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Та ви не зрозуміли! Тепер не корупція злочин, а інформація про неї на державну зраду тягне! Он ДБР на Героса вже справу відкрило, за те, що про корупцію Єрмаків розголосив. А ви кажете...зебобіків посадять. Коли то ще буде, блін... Хоча, будемо надіятись.
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Ну, что вы как дети..По документам проданы маски за 1грн./шт. + 1$/шт. чёрным налом (уход от налогов). Всё тип-топ.
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Может это совпадение,но такими масками уже забит пром.уа
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в будмене (budmen.ua) такая маска стоит 99 грн - но учитывая что это харьковский китай, непроверенные качества, отсутствие сертификации по реальной способности пропускать мелкие частицы, а также то, что творится сейчас в Испании - я покупать такие не стал - из разряда фуфломицина...фуфломаска
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сегодня был в аптеке. называется "не болей" (теперь я понимаю почему она так называется) простая, тонкая, бледно голубая маска стоит 24 гривны. я смог сказать им только одно: вы уху ели?!!
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а ті , що начебто продали в Іспанію коштують 203 грн за штуку - тобі все одно не по кишені ...
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що начебто продали в Іспанію


соглашусь.

ну нет же по факту вообще никаких подтверждений.

Вот про воровство Порошенко фактов хоть залейся,

а продажа масок в Испанию - это "начебто"
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Ссылочку можно? Экспорт масок в Испанию: стоимость товара была занижена в сотни раз, - МВД - Цензор.НЕТ 5743 Не. Я понимаю шо подельники Радуцкого жопку ЗЕлёного барыги прикрывают, но зчем так палиться? Экспорт масок в Испанию: стоимость товара была занижена в сотни раз, - МВД - Цензор.НЕТ 7267
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яку "ссылочку" ? див. нижче - просто ділимо їх загальну вартість (начебто 61 млн..) на їх кількість .
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я самую дешёвую за 30 нашёл. меня тормознули на входе в "Сільпо", сказали, что без масок не пустят. т.е. рэкет: нет маски - жри крапиву. я понял, что нужно платить падлюкам.
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были проданы по заниженной цене? или занизили цену на бумаге? не дурите людей. вам только кажется что мы тупые. но по сравнению с вами, мы гении
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Вопрос - вот продали маски
А СКОЛЬКО за это время произвели масок? Где цифры?
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Где-то читала что на 3Д принтере маски печатают в какой то стране
А в Украине Средневековье и пистеж слуг по тв целый день
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3 д принтер - хреново будет печатать маску и долго..разве что в единичном экземляре ну пластиковую деталь напечатает разве что для последующего клонирования в виде алюминиевых форм - ибо литьем гораздо быстрее - форму сделать из алюминия и быстро запустить производство...
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- що б там не було - для соєвих це все лише привід скавчати про "зраду" ..))
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«Дождь ! Дождь ! Дождь ! Дождь ! Дождь ! Дождь ! ....»

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Стефанчук на заседании Верховной Зрады?
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Партия в 300 тыс. штук ушла по цене чуть больше 1 грн за штуку. Ее реальная стоимость - почти 61 млн гривенИсточник: https://censor.net.ua/v3185537- тобто виходить - 203 грн за одну маску ! Тоді хто їх буде продавати в 200 разів дешевше вартості ?! Экспорт масок в Испанию: стоимость товара была занижена в сотни раз, - МВД - Цензор.НЕТ 7067
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300 тис це нічого, це лохів для показухи накрили. Зебіл. коли будуть обшуки у Радуцького?
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учитесь свинарчуки - мастер класс для лохов
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И где нарушение закона,хозяева товара продают его за сколько пожелают,через границу мимо бороды нефьёдика они их не тащили,взятки платил китаец,ищите тех подонков,которые продали маски из госрезерва - они истинные преступники.
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недождетесь - против зебилов у власти но и не за Порошенко. Он много накуролесил и в большинстве либо по старости не мог за всем уследить, либо дибилы советники были....
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нужно выявлять всю эту схему и держать на карандаше , а потом гандонв судить . когда нормальная власть будет .Соевый . зеленый - тюрьма .
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В аптеці масок вже нема, бо все с№издила ж2.
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Продали за завищеною ціною. Це в Україні на залишках 300 тис. - решта за кордоном.
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Интересно, если бы небыло в фб поста о масках бук в Испании, был бы сейчас кипиш?
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..и что?! где пидозры?!..кто на нары уже греет?!..или ППР очередной, посидели, попи*дели и разошлись?.. Експорт масок в Іспанію: вартість товару була занижена в сотні разів, - МВС - Цензор.НЕТ 6115 ...сегодня за 3 маски "хирургических", сильно подозрительных, стольник отдал...одевать боязно, промокашка какая то, а не маска..
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..я не швачка, да и нечем и не с чего..это не кусок марли для самообмана должен быть, а маска от вирусов, к которой какие то требования технические должны быть спецами предьявлены и выполнены... посмотри на Раду, как с*ки упакованы... ..много там самоделок видишь?..
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"...были проданы гражданину Китая. А он потом в порядке прохождения упрощенного таможенного контроля товаров, которые не подлежат письменному декларированию, вывез их в Испанию"
Согласно Таможенному кодекса Украины при вывозе не подлежат письменному декларированию товары стоимостью до 10000 евро. Даже если эти маски были оценены китайцем по 1 грн за штуку (а это между прочим должна была проверить таможня), то учитывая что курс евро 6-9 марта был 27,6 - 27,7 грн, то все равно стоимость всей партии товара была примерно 10800 евро (т.е. больше чем 10000) и её не имели права пропустить без письменной декларации. Тем более учитывая что физлицо-нерезидент вывозило явно не личные вещи, а крупную товарную партию, таможня должна была обратить внимание на документы, подтверждающие стоимость и происхождение товара (и возможно направить запрос в налоговую). Почему она это не сделали и кто виноват думайте сами )


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это уже не первый случай, и как товар с заниженной стоимостью прошел отреформированную очищенную и перезагруженную таможню
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туфта. БУК продал по реальной на 2 марта цене 1 грн. и всё законно.
а 61 млн - 20 грн за штуку - спекулятивная цена на сегодня.
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