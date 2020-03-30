 Экспорт масок в Испанию: стоимость товара была занижена в сотни раз, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мошенничество раскрыли оперативники Восточного регионального управления Госпогранслужбы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Как оказалось, работники двух харьковских предприятий по заниженной цене реализовали гражданину Китая для дальнейшего экспорта более 300 тыс. средств защиты дыхания", — сказано в сообщении.

На 8 объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях провели обыски. Правоохранители изъяли документы, ноутбуки, флешки, мобильные терминалы, банковские карты и наличные в сумме 243 000 долларов США и 14 500 евро.

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Пресс-служба Офиса Генерального прокурора сообщает, что респираторы по заниженной цене были проданы гражданину Китая. А он потом в порядке прохождения упрощенного таможенного контроля товаров, которые не подлежат письменному декларированию, вывез их в Испанию.

"Таким образом, по предварительным расчетам, уклонения от уплаты налога могло составить более 15 млн грн", — сказано в сообщении.

Цензор.НЕТ писал об экспорте украинских респираторов производства фирмы "БУК" 20 марта. Тогда испанский телеканал показал разгрузку украинских респираторов.

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На таможне сообщили, что экспорт состоялся 2 и 6 марта, когда из Украины еще не запретили вывозить респираторы и маски. 24 марта стало известно, что прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.











