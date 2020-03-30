 Экспорт масок в Испанию: стоимость товара была занижена в сотни раз, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мошенничество раскрыли оперативники Восточного регионального управления Госпогранслужбы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Как оказалось, работники двух харьковских предприятий по заниженной цене реализовали гражданину Китая для дальнейшего экспорта более 300 тыс. средств защиты дыхания", — сказано в сообщении.
На 8 объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях провели обыски. Правоохранители изъяли документы, ноутбуки, флешки, мобильные терминалы, банковские карты и наличные в сумме 243 000 долларов США и 14 500 евро.
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Пресс-служба Офиса Генерального прокурора сообщает, что респираторы по заниженной цене были проданы гражданину Китая. А он потом в порядке прохождения упрощенного таможенного контроля товаров, которые не подлежат письменному декларированию, вывез их в Испанию.
"Таким образом, по предварительным расчетам, уклонения от уплаты налога могло составить более 15 млн грн", — сказано в сообщении.
Цензор.НЕТ писал об экспорте украинских респираторов производства фирмы "БУК" 20 марта. Тогда испанский телеканал показал разгрузку украинских респираторов.
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На таможне сообщили, что экспорт состоялся 2 и 6 марта, когда из Украины еще не запретили вывозить респираторы и маски. 24 марта стало известно, что прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.
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Баканов, на днях зайду в СБУ за капитанскими погонами
ДА, ЭТО ДЕРЖАВНА ЗРАДА . И всех зебобиков посадят
соглашусь.
ну нет же по факту вообще никаких подтверждений.
Вот про воровство Порошенко фактов хоть залейся,
а продажа масок в Испанию - это "начебто"
https://www.youtube.com/watch?v=GpQOzFWBtEc&list=RDeGjYVG80V-k&index=7
А СКОЛЬКО за это время произвели масок? Где цифры?
А в Украине Средневековье и пистеж слуг по тв целый день
Власть Украины наживается на респираторах. Бизнес на эпидемии
Согласно Таможенному кодекса Украины при вывозе не подлежат письменному декларированию товары стоимостью до 10000 евро. Даже если эти маски были оценены китайцем по 1 грн за штуку (а это между прочим должна была проверить таможня), то учитывая что курс евро 6-9 марта был 27,6 - 27,7 грн, то все равно стоимость всей партии товара была примерно 10800 евро (т.е. больше чем 10000) и её не имели права пропустить без письменной декларации. Тем более учитывая что физлицо-нерезидент вывозило явно не личные вещи, а крупную товарную партию, таможня должна была обратить внимание на документы, подтверждающие стоимость и происхождение товара (и возможно направить запрос в налоговую). Почему она это не сделали и кто виноват думайте сами )
а 61 млн - 20 грн за штуку - спекулятивная цена на сегодня.