 Экспресс-тесты выявили COVID-19 у 57 пациентов с пневмонией в Ивано-Франковске, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

Об этом в своем видеообращении заявил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в городских стационарах с пневмониями находится 154 человека. "Проведено 150 быстрых тестов на COVID-19, из них выявлено 57 положительных результатов", - сказал мэр.
Он отметил, что 43 образца биоматериалов этих пациентов переданы для лабораторного подтверждения коронавируса.
Марцинкив сообщил, что в центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска есть возможность разместить до 250 пациентов, в больнице №1 - еще до 150. В случае необходимости город может оборудовать дополнительные 500 мест для больных коронавирусом.
Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Украине официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусом, из них 11 - летальные, 6 пациентов выздоровели.
в стійло заганятилякати
кстати, про количество вернувшихся из этих 57 заболевших - скромно умалчивают
А ще ми так і не дочекались цифір - скільки цьогоріч було хворих на пневмонію, скільки одужало і померло.
(а багатьом і досі - "та никакого вируса нетуть! вы его видели, тот вирус? у меня форточка настежь, за все дни ни один не залетал!")
без симптомів, малосимптомно, середньої тяжкості, тяжкий/смертельний
Лечили то пневмонию...а значит маски и защитные костюмы не использовали .
лучше хоть на 70-80 процентов предсказать вирус, чем на столько же пропустить...
всех больных на грипп, ОРЗ, пневмонию и так далее хорошо бы проверить на этих тестах... не депутата с соплями, а именно больных с температурой и первыми признаками болезни
Ще з грудня медики били на сполох через велику кількість смертей від атипової пневмонії з незвичними симптомами
25Mr.Zorg
Какие же они тупые и убогие. Новый министр здравоохранения, который бывший директор полигрфкомбината, бескорыстно, не публично развозит маски. Правда по возвращению домой, заходит в свой аноним аккаунт Фейсбука и запускает с него рекламу о том какой он бескорыстный мегаволонтёр.
И если вы, не дай Бог, пополните список заболевших, государство будет точно также спасать и вас вне зависимости от того, вы за Петю, Зе или даже если вы любитель русскага мира- потому как это морально. А украинцы всегда были и есть моральной нацией.
Переживем и это.
Будете смеяться - немецкий МОЗ рекомендует для профилактики употреблять побольше сала.
А пост, диета, отказ от курения, выпивки, секса - опасные факторы в период эпидемии.
Нельзя отказываться от привычного поведения, это удар по иммунитету.
С Богом...
Zima@frostr1
Под сенью коронавируса 8 стран попросили генсека ООН потребовать снятия санкций
"Мы не можем позволить политическим счетам мешать спасать жизни. Настало время для мировой солидарности", говорится в совместном заявлении
РФ
Китая
Ирана
Сирии
Кубы
Никарагуа
С.Кореи
Венесуэлы
Не удивлюсь, что снятие санкций и было целью путена, когда они заразили ковид Ухань.