 Экспресс-тесты выявили COVID-19 у 57 пациентов с пневмонией в Ивано-Франковске, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

Об этом в своем видеообращении заявил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, в городских стационарах с пневмониями находится 154 человека. "Проведено 150 быстрых тестов на COVID-19, из них выявлено 57 положительных результатов", - сказал мэр.

Он отметил, что 43 образца биоматериалов этих пациентов переданы для лабораторного подтверждения коронавируса.

Марцинкив сообщил, что в центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска есть возможность разместить до 250 пациентов, в больнице №1 - еще до 150. В случае необходимости город может оборудовать дополнительные 500 мест для больных коронавирусом.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Украине официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусом, из них 11 - летальные, 6 пациентов выздоровели.

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