EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Здоровье
  9153  65
Материалы по теме:
Все про:Ивано-Франковск (605) карантин (1802) Марцинкив (21) COVID-19 (2589) коронавирус (1165)

 Экспресс-тесты выявили COVID-19 у 57 пациентов с пневмонией в Ивано-Франковске, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

В Ивано-Франковске быстрые тесты на коронавирус показали наличие коронавируса в 57 пациентов с пневмониями.

Об этом в своем видеообращении заявил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тесть умер в машине скорой помощи, тещу обозвали симулянткой и не стали делать тест, - нардеп от СН Лерос рассказал, как семью его друзей "лечили" от коронавируса

По его словам, в городских стационарах с пневмониями находится 154 человека. "Проведено 150 быстрых тестов на COVID-19, из них выявлено 57 положительных результатов", - сказал мэр.

Он отметил, что 43 образца биоматериалов этих пациентов переданы для лабораторного подтверждения коронавируса.

Марцинкив сообщил, что в центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска есть возможность разместить до 250 пациентов, в больнице №1 - еще до 150. В случае необходимости город может оборудовать дополнительные 500 мест для больных коронавирусом.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Украине официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусом, из них 11 - летальные, 6 пациентов выздоровели.

Также читайте: В Ивано-Франковске пика заболеваний коронавирусом следует ждать в апреле, - мэр Марцинкив

Источник: https://censor.net.ua/v3185499
 
 
 Топ комментарии
 
Все логично и предсказуемо: пошли тесты, пошло число зараженных вверх.
 показать весь комментарий
 
И это только в одном городе проверили, а какие же цифры по стране тогда реальные если всех проверить..
 показать весь комментарий
 
Перділи гусенята...
(а багатьом і досі - "та никакого вируса нетуть! вы его видели, тот вирус? у меня форточка настежь, за все дни ни один не залетал!")
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все логично и предсказуемо: пошли тесты, пошло число зараженных вверх.
 показать весь комментарий
 
 
И это только в одном городе проверили, а какие же цифры по стране тогда реальные если всех проверить..
 показать весь комментарий
 
 
проблема в тому, що у світі рахують кількість інфікованих помножуючи кількість виявлених тестами. Я не пам'ятаю скільки, але здається мова йде не про рази, а про десятки разів... а у нас... сама кількість тестів нікчемна!
 показать весь комментарий
 
 
Ні - тоді було би смішна статистика смертності і чим вас в стійло заганяти лякати
 показать весь комментарий
 
 
каком еще "одном городе"? там что, всех жители проверили?
 показать весь комментарий
 
а сколько их еще вернулось по зову моники зелоха...
кстати, про количество вернувшихся из этих 57 заболевших - скромно умалчивают
 показать весь комментарий
 
 
Тестити потрібно всіх хворих на пневмонію.
А ще ми так і не дочекались цифір - скільки цьогоріч було хворих на пневмонію, скільки одужало і померло.
 показать весь комментарий
 
 
Почему - всех? Только с пневмониями вирусной природы, бактериальные осложнения могут быть после любых вирусов.
 показать весь комментарий
 
зручний діагноз для заниження статистики пневмонії
 показать весь комментарий
 
 
рентген всім роблять, тому пневмонію має бути видно.
 показать весь комментарий
 
Цифра будет зашкаливать, поэтому ее никто и не обнародует.
 показать весь комментарий
 
 
Перділи гусенята...
(а багатьом і досі - "та никакого вируса нетуть! вы его видели, тот вирус? у меня форточка настежь, за все дни ни один не залетал!")
 показать весь комментарий
 
 
_Соискатели на премию имени творца теории эволюции. Ты ничем не поможешь пустоголовым, они сделали свой выбор: башку в песок и будь что будет.
 показать весь комментарий
 
 
Бывает и хуже - карантин не нужен и его эффективность не доказана, переболейте и заработайте иммунитет.
 показать весь комментарий
 
 
Я разве говорил, что мне нужен совет от недоумка?
 показать весь комментарий
 
Я разве говорил что тебе нужен совет от недоумка?
 показать весь комментарий
 
После этого вируса, как и от любого ОРВИ нет стойкого иммунитета.
 показать весь комментарий
 
Прививка не гарантирует, что не заболеете. Просто течение болезни будет ослабленным.
 показать весь комментарий
 
Вооот... А это надо было ещё с января делать. Жаль, что эксгумация бесполезна, а то ещё умерших от пневмонии проверить
 показать весь комментарий
 
 
календар розвитку ко-вірусної інфекції:
без симптомів, малосимптомно, середньої тяжкості, тяжкий/смертельний

Экспресс-тесты выявили COVID-19 у 57 пациентов с пневмонией в Ивано-Франковске, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 2664
 показать весь комментарий
 
 
Ще одне підтвердження, що тре сидіти по хатах, чим жорсткіжший карантин тим швидше переможомо цю заразу.
 показать весь комментарий
 
 
От і ПРИЇХАЛИ, ЯК ПРИЙШЛИ ТЕСТИ...А с пневмонією знаходилися у лікарні разом з іншими....з незахищеним персоналом.....
 показать весь комментарий
 
 
_Геометрия. Против неё не попрёшь! Есть контакты между людьми - вирус побеждает. Каждый заражает ещё нескольких, те в свою очередь ещё и ещё. Цепная реакция! И взрыв...
 показать весь комментарий
 
Ой, а как же альтернативная медицина? "Посмотрите на Швецию, они не вводят карантин и у них всё в порядке".
 показать весь комментарий
 
Це як розглядати. За отанню добу плюс 328 інфыкованих і 36 померлих в Швеції.
 показать весь комментарий
 
Не факт. Экспресс-тесты - самые ненадежные
 показать весь комментарий
 
 
а вот и ответ, почему так мало зарегистрированных слчиев - отсутствие проверки и точные анализы.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь еще врачей проверьте которые их лечмли...и другой медперсонал...
Лечили то пневмонию...а значит маски и защитные костюмы не использовали .
 показать весь комментарий
 
 
вот и ответ - зачем эти тесты... даже если какой-то и окажется неверным (из тех у кого нашли) тот не будет в претензии..
лучше хоть на 70-80 процентов предсказать вирус, чем на столько же пропустить...
всех больных на грипп, ОРЗ, пневмонию и так далее хорошо бы проверить на этих тестах... не депутата с соплями, а именно больных с температурой и первыми признаками болезни
 показать весь комментарий
 
 
Уверен если проверить медперсонал и родственников то найдутся еще десятки если не сотни зараженных.
 показать весь комментарий
 
 
Массовый всплеск пневмонии в Украине начался задолго до первого подтвержденного случая коронавируса... Можно предположить что все те смерти от осложнений гриппа, были именно от него.
 показать весь комментарий
 
 
Ми вже з січня в ньому
Ще з грудня медики били на сполох через велику кількість смертей від атипової пневмонії з незвичними симптомами
 показать весь комментарий
 
 
Никому дела не было до этого. На повестке дня уже несколько месяцев другие проблемы - вернуть Бене и остальным проворовавшимся банкирам их банки, ну и землю продать.
 показать весь комментарий
 
 
FDA видає дозвіл на екстрене використання хлорохіну та гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів, госпіталізованих із Covid-19

Експрес-тести виявили COVID-19 у 57 пацієнтів з пневмонією в Івано-Франківську, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 426
 показать весь комментарий
 
Это вообще-то для дезинфекции....... содержит хлор.
 показать весь комментарий
 


25Mr.Zorg



Какие же они тупые и убогие. Новый министр здравоохранения, который бывший директор полигрфкомбината, бескорыстно, не публично развозит маски. Правда по возвращению домой, заходит в свой аноним аккаунт Фейсбука и запускает с него рекламу о том какой он бескорыстный мегаволонтёр.

Експрес-тести виявили COVID-19 у 57 пацієнтів з пневмонією в Івано-Франківську, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 4964

Експрес-тести виявили COVID-19 у 57 пацієнтів з пневмонією в Івано-Франківську, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 8936
 показать весь комментарий
 
 
з завтрашнього дня він відібе все в стократному ....
 показать весь комментарий
 
То ли дело порошенко - вчера незаметно отправил три тысячи наборов малоимущим.. Откуда я только это узнала? Да отовсюду ! Легче сказать, откуда не
 показать весь комментарий
 
Вот и приплыли зеленые тапочки к обрыву... Експрес-тести виявили COVID-19 у 57 пацієнтів з пневмонією в Івано-Франківську, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 1845
 показать весь комментарий
 
Идиотам объясняю, нет никаких 'зелёных тапочек', есть Украина, в которой мы все вместе живем и находимся сейчас в час испытаний и опасности.

И если вы, не дай Бог, пополните список заболевших, государство будет точно также спасать и вас вне зависимости от того, вы за Петю, Зе или даже если вы любитель русскага мира- потому как это морально. А украинцы всегда были и есть моральной нацией.

Переживем и это.
 показать весь комментарий
 
 
Вы хвори.. во власти одни пейсатые !!! и Нам Украинцам с ними писда !!!
 показать весь комментарий
 
Небось постились.
Будете смеяться - немецкий МОЗ рекомендует для профилактики употреблять побольше сала.
 показать весь комментарий
 
 
А я собі думаю, чому мені сало стало ще більше смакувати.
 показать весь комментарий
 
Тааак... сало надо перепрятать. А то немцы уже глаз положили.
 показать весь комментарий
 
 
У них свой шпик имеется и шкварки подсоленные в 250 гр баночках очень вкусные.

А пост, диета, отказ от курения, выпивки, секса - опасные факторы в период эпидемии.
Нельзя отказываться от привычного поведения, это удар по иммунитету.
 показать весь комментарий
 
Выпивка - это и есть удар по иммунитету!
 показать весь комментарий
 
компашка - хоч бетоном заливай








Zima@frostr1





Под сенью коронавируса 8 стран попросили генсека ООН потребовать снятия санкций
"Мы не можем позволить политическим счетам мешать спасать жизни. Настало время для мировой солидарности", говорится в совместном заявлении
РФ
Китая
Ирана
Сирии
Кубы
Никарагуа
С.Кореи
Венесуэлы
 показать весь комментарий
 
 
А хріна їм! Праді(л)ди в "іспанку" терпіли і правнукам веліли!
 показать весь комментарий
 
скоро еще нам расскажут кто его и "запустил"....
 показать весь комментарий
 
А вы думаете зря путлер в италию отправил 'помощь' ?
Не удивлюсь, что снятие санкций и было целью путена, когда они заразили ковид Ухань.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх