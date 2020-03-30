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Все про:отставка (2563) Супрун Ульяна (618) медреформа (27) Емец Илья (38)

 Емец о причинах своего увольнения: Наша идея медреформы не понравилась оппонентам в лице Супрун. ВИДЕО

Бывший министр здравоохранения Илья Емец видит причину своей отставки в позиции бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун.

Об этом Емец заявил hromadske сразу после голосования Рады за его отставку, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, основания такие: что нашей командой было представлено продолжение реформирования здравоохранения, оно не понравилось нашим главным оппонентам - это исполняющая обязанности Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожать стационарный уровень помощи", - сказал он.

Емец отметил, что "как специалист он считает", что оказание помощи стационарного уровня простым людям будет невозможным из-за реформы Супрун.

Он добавил, что говорил о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским, но подробностей не привел.

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Напомним, 30 марта народные депутаты отправили Илью Емца в отставку с должности министра здравоохранения.

Нового министра они смогли назначить только со второй попытки - им стал Максим Степанов.

Источник: https://censor.net.ua/v3185490
 
   
 Топ комментарии
 
Вот жеж эта Супрун. Не уруля, а влияет на кадровые решения у зеленских Наша идея медреформы не понравилась оппонентам в лице Супрун, - Емец о причинах своего увольнения - Цензор.НЕТ 256
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а вы видели- какие у Супрун длинные руки?! Емец о причинах своего увольнения: Наша идея медреформы не понравилась оппонентам в лице Супрун - Цензор.НЕТ 6558
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А він ще більший довбень, ніж я думав.
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рецепт власти от зеленых попугаев: "если ты обосрался - обвиняй в этом пороха, а не самого себя"
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Рехворма от емца - освободить пенсионный фонд от "трупов".
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Юрий Бутусов
1 год ·

Имитация ответственности
Вещи надо называть своими именами. Украина стала партой для обучения одного человека азам государственного управления, но самое печальное, что он, судя по всему, мало чему учится.
И вопрос не в том, хорошо или плохо поступает власть. Президент, утратив контроль над собственным парламентским большинством и собственным правительством, не позволяет другим государственным институтам, и прежде всего парламенту, корректировать свои хаотичные метания из стороны в сторону.

В разгар финансового кризиса и переговоров с МВФ снят один министр финансов, затем второй министр финансов. При этом президент, совершая эту кадровую чехарду, не позволяет парламенту ни услышать программу действий, ни задать вопросы о причинах назначения, ни вопросы о причинах увольнения. Разве это системная государственная работа? Это глупая пацанская чехарда, полное не уважение парламента, граждан. Президент даже не пытается быть понятным и предсказуемым.
Кандидата в министры энергетики Буславец президент выдвинул даже без консультаций с собственной фракцией, в результате за несколько часов до голосования глава комитета написал в фейсбуке, что не собирается голосовать за кандидатуру министра, и за час до голосования президент отозвал ее кандидатуру.
В разгар коронавируса снят министр здравоохранения, абсолютно случайный и далекий от госменеджмента человек, и вместо нее назначили пожилого врача, которого в 2011-м уволили за профнепригодность через пять месяцев работы. Было ясно, что это провал, но президент это понял только через три недели. Послезавтра - послезавтра! - в стране начинается второй этап глобальной медицинской реформы, который затрагивает сотни медицинских учреждений, десятки тысяч медиков, миллионы пациентов. Все это также проходит без всякой мотивации, без дискуссий, без обсуждений.
Четыре месяца не назначается конкурс на директора Государственного бюро расследований - остается и.о.
С 4 марта президент не может обеспечить выполнение постановления правительства о замене руководства госкомпании "Центрэнерго" - не получается. Кабмин молчит, президент молчит, тишина, как будто так и надо.
Сегодня принят закон о продлении контрактов на питание в армии на год! Почему? Не сумели заключить реальные контракты на 2020-й год, провалили дело, и вместо принятия новых решений продлевают старое.
Президент самоустранился от ответственности за кризис, и записывает успокоительные ролики, оставив силовые структуры, экономику, гражданское общество и местное самоуправления один на один с проблемами.
И так сойдет! А если что - переголосуем. Это не власть - это имитация ответственности.
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когда этого дегенерата отпиз..ят пенсионеры ?
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А не в том, что ты назвал людей 65+ трупами и не нужно их лечить?!
Или вам всем Порошенко с Супрун гадит в штаны? Дгстали уже!
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Ты хороший хирург, не администратор и уж тем более не политик. Ну зачем надо было так позориться и такую чушь нести? Я понимаю что тебе, Супрун в штаны нагадила тем, что пыталась в кардиохирургии мафию разогнать. Но хоть мужиком будь, уйди достойно, а не так вот.
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это исполняющая обязанности Супрун

Чаво чаво?? Єто какую обязанность исполняла Супрун в команде зеленых недоумков??
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Хотілося б нагадати усі зельонемініСРАМ - " А потому, не спрашивай, по ком звонит колокол.Он звонит по тебе."
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Не идея не понравилась. А 11 млн пенсионеров почему-то не захотели быть трупами .
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Взагалі по на Ємця і зелене кодло, але всі наслідки реформ в медицині що вводила Супрун зараз бачимо на прикладі Іспанії і Італії, масове закриття лікарень,оптимізація(скорочення) кількості медперсоналу і т.д. і коли вдарив грім(короновірус) то трупи нема вже де складати, він по пів року щоб попасти на прийом до лікаря не хоче чекати як тут привикли
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порохоботы, вам что зе в штаны нагадил, что вы все так верещите на цензоре?
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так статья о том, шо твой зелёный маразматик от порохоботов пострадал )))
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Ну как оказалось в критический момент, не только зелёный маразматик от порохоботов пострадал )))
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иди уже лучше оперируй деток...не лезь в политику и руководство людьми... СУПРУН виновата ..капец блин пирданул что... какая супрун?где та супрун? кто всрався? невистка.... СУПРУН УЖЕ ГОД СКОРО как нет. и вирус ни к чему к ней... странный какой то этот нЕМЕЦ... раду смотрю....
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