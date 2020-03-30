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Все про:свидетель (129) Труханов Геннадий (233) Стерненко (62)

 Свидетель подтвердил, что заказ на избиение одесского активистка Стерненко Подобедов получил от Труханова - надо "поломать нациста". ВИДЕО

Свидетель в деле нападения на одесского активиста Сергея Стерненко рассказал о заказчике, мотивах нападающих и цене, которую предлагали заплатить исполнителю покушения.

Эксклюзивное видео опубликовало издание ZN, информирует Цензор.НЕТ.

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На условиях анонимности непосредственный свидетель рассказал о своем близком знакомстве с одним из наемников, напавших на Сергея Стерненко, - Иваном Кузнецовым.

По его словам, организацией нападения занимался их общий знакомый Александр Подобедов. Именно Подобедова свидетель обвиняет в гибели своего друга. Мужчина решил говорить, потому что, по его убеждению, организатор преступления, втянувший Кузнецова в криминал, до сих пор не наказан.

Весной 2018 года Иван Кузнецов и Александр Исайкул напали на активиста Сергея Стерненко и его девушку Наталию Усатенко под их домом в Одессе. Стерненко активно защищался, и во время его самообороны Иван Кузнецов погиб.

По словам свидетеля, Иван Кузнецов жил в городе Черноморске на Одесчине, у него были финансовые и семейные проблемы, он употреблял наркотики, из-за чего был вынужден искать легкие деньги. Он познакомился с Александром Подобедовым и начал на него работать. Преимущественно это была охрана разных объектов, но иногда Подобедов занимался и рейдерством.

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Мужчина, который об этом рассказал, заявил, что раньше и сам работал с Подобедовым, а тому, в свою очередь, помогал мэр Одессы Геннадий Труханов.

По словам свидетеля, за четыре дня до нападения на Стерненко, 20 мая 2018 года, Кузнецов встретился с ним и сообщил, что Подобедов получил от Труханова заказ "поломать нациста Стерненко", который ему мешает. Кузнецов искал для этого дела соисполнителя и предлагал заплатить за это тысячу долларов.

Через четыре дня мужчина узнал, что Кузнецов погиб при нападении на Стерненко.

Он также добавил, что был знаком и с Александром Исайкулом, который тоже работал с Подобедовым. Еще ему известно, что Виталий Посувайло тоже мог работать с этой уголовной группировкой.

Таким образом, свидетель подтвердил слова Стерненко.

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Издание отмечает: как только адвокаты убедятся, что свидетелю ничего не угрожает, показания будут приобщены адвокатами к материалам следствия.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/v3185489
 
   
 Топ комментарии
 
Теперь "поламывать" Стерненко собирается генпрокурорша...
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Странно, что криминальный Труханов во власти, а не в тюрьме.
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Труханов? А помню, помню- патриот и торговый портнер он еще с гепой за пецю агетировали 😷
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Теперь "поламывать" Стерненко собирается генпрокурорша...
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Труханов? А помню, помню- патриот и торговый портнер он еще с гепой за пецю агетировали 😷
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Свои за своих! "Поломать нациста Стерненко", - свидетель подтвердил, что заказ Подобедов получил от Труханова - Цензор.НЕТ 8513
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За какого Президента голосовал бы Кернес? Я могу сказать. За Порошенко.
Источник: https://censor.net.ua/n3104240

Вивчай, казковий!)))
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Это случайно не тот Труханов который с фрау Магдой крестиком вышивал? "Поломать нациста Стерненко", - свидетель подтвердил, что заказ Подобедов получил от Труханова - Цензор.НЕТ 3608 Очень патриотичная картинка..... ее еще 5 анал транслировал.
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справа у напрямку вітра а не в персоналіях, цікаво таварищ палитесь Труханов і пеця ,а варто б, т і п...
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Так і зараз у нього все в порядку, так само як і у Кернеса.
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Первым нацистом был Джугашвили,и только вторым Гитлер...
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Хватит бредить - нацисты не уничтожают свой народ, как это делал Сталин.
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А коммуняка Тельман был из какого народа ?
А сколько немцев полегло ******* на той бойне где-то на Волге или на Кавказе ?!
Гитлер и Сралин -- близнецы и каждый одинаково удовлетворял своих садисткие хотелки и хотелки такого же как они быдла из числа соратников и сторонников . Просто садист немец и садист софкоид - разные по психосоматике . Но желание убивать и мучать -- одинаковое .
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на фоне сралина гитлер мелкий тиран,коммунизм убил людей намного больше чем нацизм достаточно вспомнить мао и пол пота разница в том что коммунизм оказался в лагере победителей и не был осужден на своем нюрнбергском трибунале опасность коммунизма в том что он убивает своими идеями до сих пор в том числе и современную Европу.
Бог сотворил всех людей разными потому никогда не будет всеобщего равенства.
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Ну Джугашвили был всего-лишь прилежным учеником Ленина и серым таким соратником яркого оратора и садиста Троцкого .
Хотя , начинал Коба круче ленина с троцким -- просто с элементарной уголовщины и гоп-стопа с элементами терроризма !
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Странно, что криминальный Труханов во власти, а не в тюрьме.
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Не кажи! Ещё и за мародёра лихо так топил!
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За Зеленського?
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так ты уточняй за какого из мародеров . а то хз . Зеля тоже мародерничает не хило
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так ,а шо зелебеня забув про труханова?чего он до сих пор не сидит? Свидетель подтвердил, что заказ на избиение одесского активистка Стерненко Подобедов получил от Труханова - надо "поломать нациста" - Цензор.НЕТ 1513ладно порох мягкотелым был,но бубочка жы мачо,о-го-го
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Плохой Стерненко имел наглость не умереть
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Михо Саакашвили пасодить Трухана как пить дать,Сакварелидзе не дасть сбрехать.. "Поломать нациста Стерненко", - свидетель подтвердил, что заказ Подобедов получил от Труханова - Цензор.НЕТ 6678
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А теперь доламывать Стерненка назначили рашистку Венедиктову.
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Да на Труханове давно клейма ставить негде, мало того что сепар так еще и ворюга.
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Порох : Миша,я тебя назначил начальником Одессы, действуй!
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Во всех нормальных странах патриоты в почёте и только в Украине в тюрьмах.
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Стерненко активно защищался, и во время его самообороны Иван Кузнецов погиб.

Ага ранил Кузнецова, потом побежал за ним и добил своим ножом. В любой цивилизованой стране это убийство.
Повторяю, в цивилизованной стране.
Источник: https://censor.net.ua/v3185489
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У тебя на рашке нужно было ждать пока поломают. А потом звонить в полицию если конечно тебя поломали не чеченцы, которые над законом.
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в цивилизованной стране (не у тебя на рашке) - это самозащита.
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Ему Рабинович насвистел , причём сам Вадик !
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та то такие исполнители...двое на одного и не справились.не удивлюсь,если они сами себя и порезали.
ото не наркоманьте,вредно для здоровья
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Кажись, Стерненку уже ничто не поможет! Подозрение давно готово, и даже Супрун и этот анонимный свидетель нападения не в силах что-либо изменить! Кожара тоже долго морозился, но ничего не помогло... и этому будет тоже самое!
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"Добил" это как ?!
Нет такой юридической категории .
Есть превышение допустимой самообороны . Причём , обвинение должно доказать, что нападавший на Стерненко не угрожал его здоровью и жизни ...
В такой цивилизованной стране как США у любого нападающего , даже с кулаками вообще мало шансов и прав .
Это Вы что-то путается с софковыми законами, где не было такого юридического термина как "инициатор нападения" .
Известный пример в США с подобным законоприменением это убийство школьным учителем чернокожего юноши . Тонкость этого "убийства" было в том , что лет надцать назад у чернокожих подростков появилась народная такая забава - "отруби белого" . Не помогало ничего - ни обращения чернокожих священников , ни депутатов .
Подходили к первому попавшему белому и валили с ног одним ударом . Если свалил - значит ты вери кууууллл и братишки тя уважают . Были случаи и женщин били и других подростков .
А один учитель поднялся и разрядил свой кольт в "шалунишку" .
Сколько не визжало прогрессивная общественность , сколько не напоминало про коллониализм , но присяжные оправдали учителя и о чудо ... Ниодного случая такой забавы !
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Що ти мелеш, опудало?))) Це тобі в рашазмі розповіли, чи на каналах мертвечука?
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Стерненко молодець, знищив кримінальника... А труханов коли буде сидіти? Він же замовник.
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А кто это криминальник? Бывший служащий 25 десантной бригады?
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військо -це дзеркало нашого суспільства чи ти думаєш що там святі з ангельськими крилами є герої (більшість) є негдники
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Я тебе подскажу, где настоящее зеркало:
На Стерненко открыто уголовное производство в 2015 году - похищение человека. Вышел под залог в 60 тысяч гривен. В 2017-м в отношении Стерненко открыто второе уголовное производство. Тогда пострадало несколько полицейских. Плюс открыты на него дела по распространению наркотиков...
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Опудало, у якому році проходив строкову службу той з 25 бригади?Так про будь-кого (хто служив) можна сказати- бувший військовослужбовець. От ти, опудало, є бувшим школярем, і що?
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А про ветеранов АТО, ты ничего не хочешь сказать?
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Начебто свідома людина ,а різницю між словами"нацист" і "націоналіст" не знаєш.
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Стерненко красава . зарезал подсвинков и молодец ! Но что с Трюханом вором , гражданином РФ . агентом ФСБ . ?
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Но что с Трюханом вором , гражданином РФ . агентом ФСБ . ? - підтримую ваше запитання. Але ніхто не спішить відповісти.
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Стерненко Патріот України!! І КРАПКА!! А ті що його хочуть знищити вороги нашої держави! Що тут кому не зрозуміло?? Мабуть тільки кремлядським тролям та українським дурням!! Свидетель подтвердил, что заказ на избиение одесского активистка Стерненко Подобедов получил от Труханова - надо "поломать нациста" - Цензор.НЕТ 5521
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Я думаю, что после данного случая он уже не патриот, а .."сиди и дергайся на ниточке Буратино.." у кого то из олигархов....
Настоящий патриот был бы согласно закона задержан, промаринован псами авакова в ИВС 3 дня до выяснения личности...затем решением самого справедливого суда был направлен в СИЗО на 2 месяца для следственных действий, находился в камере с пресовщиками где по указанию начальника учреждения был бы изнасилован сокамерниками...где пресовщики были выходцы лугандона совершившие ряд краж и разбойных нападений...
В конце концов он же не корректировщик огня батареи Град житель донецка которого заставили стоять на блок посту по ошибке
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И что дальше? Ничего, хотя наверное будет кинэць эпохы бидности и еще чего нибудь, чуть папизжэ, лет через 20
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Стою курю в тамбуре электрички,заходят 2 хмыря...
слышь чувак,дать закурить
даю пачку с сигаретами..,взял себе и дружбану и молча положил себе в карман.
Говорю чувак рамсы не путай....достает финку и говорит : ты че блатной?Говорю нет,обколотый...
Кароче 2 касания и оба лежат вырубленные....забрал сигареты и ушел в вагон...минут через 10 заходят эти Хмыри и говорят : извини братан, бес попутал.....
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..тот Стерненко так похож на бандита-убивца, как Катерина 2-на порядочную мадам.. Свидетель подтвердил, что заказ на избиение одесского активистка Стерненко Подобедов получил от Труханова - надо "поломать нациста" - Цензор.НЕТ 5315..посмотрите на его лицо..убийцы так и близко не выглядят, ментов этому на 2 курсе учат.. Свидетель подтвердил, что заказ на избиение одесского активистка Стерненко Подобедов получил от Труханова - надо "поломать нациста" - Цензор.НЕТ 5315 ..учиться нужно было, и не "за кабана", а на совесть...бестолочь...отпустите пацана и оставьте его в покое, займитесь заказчиком, тот дядя не промах в подобных делах, если даже только к физиономистике его повнимательней приглянуться..а ежели поглубже копнуть то ой-ой, чего накопать можна.. Свидетель подтвердил, что заказ на избиение одесского активистка Стерненко Подобедов получил от Труханова - надо "поломать нациста" - Цензор.НЕТ 7027
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Ну, а шо там націоналісти та "Правий сектор"? Схоже, як і з Музичко вони засунули язіки в дупу. Всі ті хто ходять з портретом Бандери мають бути дуже щасливі що, Степан Андрійович мертвий. Бо, будь він живий, їх чекала б та сама участь що й прихильників "руSSкого мира".
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Кому этот криминал надо?
На Стерненко открыто уголовное производство в 2015 году - похищение человека. Вышел под залог в 60 тысяч гривен. В 2017-м в отношении Стерненко открыто второе уголовное производство. Тогда пострадало несколько полицейских.
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Ничего не понимаю...... Год почти прошел. Почему еще Труханов у руля?
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Ну шо, Венедиктова, где дело на Труху?
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