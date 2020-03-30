 Свидетель подтвердил, что заказ на избиение одесского активистка Стерненко Подобедов получил от Труханова - надо "поломать нациста". ВИДЕО

Эксклюзивное видео опубликовало издание ZN, информирует Цензор.НЕТ.
На условиях анонимности непосредственный свидетель рассказал о своем близком знакомстве с одним из наемников, напавших на Сергея Стерненко, - Иваном Кузнецовым.
По его словам, организацией нападения занимался их общий знакомый Александр Подобедов. Именно Подобедова свидетель обвиняет в гибели своего друга. Мужчина решил говорить, потому что, по его убеждению, организатор преступления, втянувший Кузнецова в криминал, до сих пор не наказан.
Весной 2018 года Иван Кузнецов и Александр Исайкул напали на активиста Сергея Стерненко и его девушку Наталию Усатенко под их домом в Одессе. Стерненко активно защищался, и во время его самообороны Иван Кузнецов погиб.
По словам свидетеля, Иван Кузнецов жил в городе Черноморске на Одесчине, у него были финансовые и семейные проблемы, он употреблял наркотики, из-за чего был вынужден искать легкие деньги. Он познакомился с Александром Подобедовым и начал на него работать. Преимущественно это была охрана разных объектов, но иногда Подобедов занимался и рейдерством.
Мужчина, который об этом рассказал, заявил, что раньше и сам работал с Подобедовым, а тому, в свою очередь, помогал мэр Одессы Геннадий Труханов.
По словам свидетеля, за четыре дня до нападения на Стерненко, 20 мая 2018 года, Кузнецов встретился с ним и сообщил, что Подобедов получил от Труханова заказ "поломать нациста Стерненко", который ему мешает. Кузнецов искал для этого дела соисполнителя и предлагал заплатить за это тысячу долларов.
Через четыре дня мужчина узнал, что Кузнецов погиб при нападении на Стерненко.
Он также добавил, что был знаком и с Александром Исайкулом, который тоже работал с Подобедовым. Еще ему известно, что Виталий Посувайло тоже мог работать с этой уголовной группировкой.
Таким образом, свидетель подтвердил слова Стерненко.
Издание отмечает: как только адвокаты убедятся, что свидетелю ничего не угрожает, показания будут приобщены адвокатами к материалам следствия.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
Источник: https://censor.net.ua/n3104240
Вивчай, казковий!)))
А сколько немцев полегло ******* на той бойне где-то на Волге или на Кавказе ?!
Гитлер и Сралин -- близнецы и каждый одинаково удовлетворял своих садисткие хотелки и хотелки такого же как они быдла из числа соратников и сторонников . Просто садист немец и садист софкоид - разные по психосоматике . Но желание убивать и мучать -- одинаковое .
Бог сотворил всех людей разными потому никогда не будет всеобщего равенства.
Хотя , начинал Коба круче ленина с троцким -- просто с элементарной уголовщины и гоп-стопа с элементами терроризма !
Ага ранил Кузнецова, потом побежал за ним и добил своим ножом. В любой цивилизованой стране это убийство.
Повторяю, в цивилизованной стране.
Источник: https://censor.net.ua/v3185489
ото не наркоманьте,вредно для здоровья
Нет такой юридической категории .
Есть превышение допустимой самообороны . Причём , обвинение должно доказать, что нападавший на Стерненко не угрожал его здоровью и жизни ...
В такой цивилизованной стране как США у любого нападающего , даже с кулаками вообще мало шансов и прав .
Это Вы что-то путается с софковыми законами, где не было такого юридического термина как "инициатор нападения" .
Известный пример в США с подобным законоприменением это убийство школьным учителем чернокожего юноши . Тонкость этого "убийства" было в том , что лет надцать назад у чернокожих подростков появилась народная такая забава - "отруби белого" . Не помогало ничего - ни обращения чернокожих священников , ни депутатов .
Подходили к первому попавшему белому и валили с ног одним ударом . Если свалил - значит ты вери кууууллл и братишки тя уважают . Были случаи и женщин били и других подростков .
А один учитель поднялся и разрядил свой кольт в "шалунишку" .
Сколько не визжало прогрессивная общественность , сколько не напоминало про коллониализм , но присяжные оправдали учителя и о чудо ... Ниодного случая такой забавы !
На Стерненко открыто уголовное производство в 2015 году - похищение человека. Вышел под залог в 60 тысяч гривен. В 2017-м в отношении Стерненко открыто второе уголовное производство. Тогда пострадало несколько полицейских. Плюс открыты на него дела по распространению наркотиков...
Настоящий патриот был бы согласно закона задержан, промаринован псами авакова в ИВС 3 дня до выяснения личности...затем решением самого справедливого суда был направлен в СИЗО на 2 месяца для следственных действий, находился в камере с пресовщиками где по указанию начальника учреждения был бы изнасилован сокамерниками...где пресовщики были выходцы лугандона совершившие ряд краж и разбойных нападений...
В конце концов он же не
корректировщик огня батареи Граджитель донецка которого заставили стоять на блок посту по ошибке
слышь чувак,дать закурить
даю пачку с сигаретами..,взял себе и дружбану и молча положил себе в карман.
Говорю чувак рамсы не путай....достает финку и говорит : ты че блатной?Говорю нет,обколотый...
Кароче 2 касания и оба лежат вырубленные....забрал сигареты и ушел в вагон...минут через 10 заходят эти Хмыри и говорят : извини братан, бес попутал.....
На Стерненко открыто уголовное производство в 2015 году - похищение человека. Вышел под залог в 60 тысяч гривен. В 2017-м в отношении Стерненко открыто второе уголовное производство. Тогда пострадало несколько полицейских.