EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  1219  4
Все про:контрразведка (244) СБУ (14502) Донбасс (21022) наемники РФ (1098)

 Наемники РФ избили украинца и оставили без сознания в лесу за отказ сотрудничать с "МГБ ЛНР", - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередные попытки представителей террористических группировок завербовать жителей Луганщины для выполнения разведывательно-подрывных задач на территории нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Студент одного из украинских высших учебных заведений, житель Троицкого района, периодически навещал своих родственников во временно оккупированном Луганске. При пересечении линии разграничения он был задержан под вымышленным предлогом представителями так называемой "МГБ ЛНР".

Через запугивание и психологическое давление террористы требовали от парня информацию о якобы его связи с украинскими правоохранительными органами. Угрожая физической расправой, злоумышленники заставили его подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество с так называемой "МГБ ЛНР".

После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию он попал в поле зрения СБУ. В ходе проверки было установлено, что украинец не выполнял преступных задач в интересах террористической организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ изъяла в Киеве поддельные экспресс-тесты для диагностики коронавируса. ФОТО

Другой наш соотечественник - житель Новоайдарского района, во время пребывания на временно оккупированной территории Луганщины также был противоправно задержан участниками незаконных вооруженных формирований.

Злоумышленники пытались "выбить" из него признание в якобы подготовке к совершению диверсии во временно оккупированном Луганске. В обмен на освобождение требовали от мужчины негласно сотрудничать с так называемой "МГБ ЛНР".

После отказа украинца от "предложения", ему нанесли тяжелые телесные повреждения и оставили без сознания в лесу. Впоследствии мужчине удалось попасть на подконтрольную украинской власти территорию Луганщины, где ему была оказана медицинская помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли позиции ОС вблизи н.п. Шумы, ранены двое воинов, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/v3185477
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Відпрацювання спільного патрулювання - ні? Наемники РФ избили украинца и оставили без сознания в лесу за отказ сотрудничать с "МГБ ЛНР", - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 891
 показать весь комментарий
 
 
Зе нам предлагает ехать в одном купе
 показать весь комментарий
 
Наверное это был первый кандидат в согласительный совет.
 показать весь комментарий
 
 
Люди конченные какие-то.
Им говорят: не едьте туда - там людоеды.
Нет, не верят - едут.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх