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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Богдан Андрей (273) Вавриш (10) Исаенко Дмитрий (1)

 "Год президентства Зеленского очень положительно повлиял на бизнес друга экс-главы ОП Богдана Вавриша и его компаньона Исаенко", - "Наші гроші". ВИДЕО

Год президентства Владимира Зеленского очень положительно повлиял на бизнес очень близкого к Банковой застройщика Андрея Вавриша.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о этом говорится в новом выпуске программы "Наші гроші".

По данным журналистов, с 2017 по 2019 год компания Вавриша и компания его друга и партнера по бизнесу Дмитрия Исаенко получили 15 разрешений на строительство многоэтажных жилищных комплексов в центральной части Киева. При этом Вавриш и Исаенко в 2017 году получили всего по одному разрешению на строительство, а в 2019 - на двоих девять разрешений.

Такое активное расширение бизнеса, журналисты связывают, дружбой Вавриша с бывшим руководителем офиса президента Андреем Богданом.

Богдан уже заменен на должности главы офиса президента, а компании Вавриша-Исаенко продолжают застройку центральной части Киева. К тому же, как выяснили журналисты проекта, с многочисленными нарушениями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Декларация Богдана: 10 участков, 16 квартир, 7 машин, 12 миллионов - главой ОП у Зеленского был мультимиллионер

Источник: https://censor.net.ua/v3185468
 
   
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ответочка пошла, с вирусом так бы рьяно боролись.
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Может по инрекции двигались несколько лет так как был запас прочности. Не хочу сказать что клоун из квн это хорошее решение, но думаю что будь Порох у власти, было бы тоже самое
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А шо тогда дефолт на носу. Судя по новостям за последние дни, всего два пути, или дефолт уже весной, или продажа земли и дефолт через 2 - 3 года
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Должна же была настать хоть для кого-то "ера благополуччя"? Почему бы не для зелиных корешей?
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Ворота на воре сидит и вором поганяет. За 30 лет ничего не изменилось. В феодально-олигархическом каганате правят бал мафия и деньги.

Жалко только наивных зе-лохов, которые поверили в перемены.
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треба прийняти закон щоби суди не могли втручатися в незаконні будівництва, чи в будівництва з порушеннями.
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Хто тоді буде втручатись? Я виписую штраф і господар подає в суд де я захищаю зі своїм адвокатом свій кейс. Хто повинен на вашу професійну думку вирішувати такі питання?
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...або взагалі зупиняю будову-всі ідуть додому. Як тоді власнику захистити свої права?
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Єто правильно
Не учителям же повышать зарплату-что с них возьмешь?
А так и деньги есть
и киев постепенно превращается в гуймо
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Не поняв.А в чому сенсація ? Багато дозволів з порушеннями ?
Оце така імпотєнтна отвєточка від Єрмака ? Сюжетик в шаражці "Наші воші" ? Тьху !
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Вавриш редкий подонок. Для него самое главное в жизни - деньги. Любой ценой.
Но не будь продажных подонков у власти, крыши в прокуратуре и СБУ, он бы ничего не мог бы сделать.
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