 Мы вынуждены ограничивать мобильность людей. Самоизоляция плохо работает, - Криклий об обсервации туристов с Бали. ВИДЕО

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, после общения с вернувшими с Бали туристами, передает Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Люди, которые тут размещаются, должны обязательно пройти обсервацию. Я понимаю, что это неприятно. Они первыми это ощущают. Но мы вынуждены ограничивать мобильность людей для того, чтобы те, кто возвращается из-за границы, не могли быть переносчиками инфекции", - заявил министр.
"Экспресс-тесты не позволяют получить результат сразу - на 5-7 дней и тоже с определенной погрешностью. Это не имеет смысла. Самое эфективное, что сейчас происходит в мире - это обсервация", - отметил Криклий.
"Самоизоляция, к сожалению, давайте будем откровенными плохо работает. Люди говорят о самоизоляции, а сейчас шел по корридору и от нескольких слышал: "Скажу на самоизоляцию, а поеду на работу", - акцентировал министр.
По его словам, у одного туриста есть температура, поэтому в отель "Козацкий" вызвали врачей.
Напомним, после возвращения из-за границы украинцы должны две недели провести в специально подготовленных для изоляции заведениях. Накануне в аэропорту "Борисполь" произошла стычка. От украинцев, которые прибыли спецрейсом из Вьетнама, требовали обсервации в отеле. Те не согласились и начали выламывать двери терминала. Части это удалось сделать, других успокоили правоохранители, в конце концов всех отпустили. Сегодня возникла проблема с размещением на обсервацию украинцев, вернувшихся с Бали.
Співчуваю всім, хто захворів... і не лише в Києві, Україні, чи інших іноземних державах, але...
На першому місці по захворюванням в Києві - саме "крутий" Печерський район!!!
Це абсолютно не ті, люди що їздили в Італію чи Португалію на важкі заробітки... денно і ношно гнули спини, шоб якось прокормити сім'ї в Україні. Це, скоріше, ті - хто в тій чи іншій мірі причетний до вигнання людей в вимушену трудову еміграцію.. Хто бездумно викидає громадні суми, щоб денно і ношно п'янствувати і веселитися та збагачувати своїх колег - іноземних власників...
В своїй більшості, вони ті, кому "все пофіг" і не лише в Україні, Вони ті, які веселяться "під час чуми". і вважають, що й інфекційні хвороби їм також "профіг" - "не посміють" вчепитися (як і мєнти) до "недоторканних" небожителів А тому навіть під час пандемії - роз'їжджають по крушевелях, італіях, балі... де і влаштовують небачені балі ... і не лише з родичами, але й з ворогами... навіть - з улюбленими їх собачками... Але, в першу чергу, - в Слуг Народу бабломойського , в їх главаря - ЗЕ .... рятують саме таких.... І на їх порятунок кидають все (народне) - все знаходять... для них - ніщо не в дефіциті...
менты потом отгребают...
Так что помолчи лучше
То народ такий придуркуватий.