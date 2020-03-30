EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  2745  21
Материалы по теме:
Все про:карантин (1802) украинцы (3210) эвакуация (679) Криклий (115) COVID-19 (2472) обсервация (18) коронавирус (1165)

 Мы вынуждены ограничивать мобильность людей. Самоизоляция плохо работает, - Криклий об обсервации туристов с Бали. ВИДЕО

Экспресс-тесты на коронавирус не позволяют получить результат сразу.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, после общения с вернувшими с Бали туристами, передает Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Люди, которые тут размещаются, должны обязательно пройти обсервацию. Я понимаю, что это неприятно. Они первыми это ощущают. Но мы вынуждены ограничивать мобильность людей для того, чтобы те, кто возвращается из-за границы, не могли быть переносчиками инфекции", - заявил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Перепалки с правоохранителями и отказы от обсервации: в отеле "Козацкий" в Киеве никак не могут решить вопрос вернувшихся с Бали туристов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Экспресс-тесты не позволяют получить результат сразу - на 5-7 дней и тоже с определенной погрешностью. Это не имеет смысла. Самое эфективное, что сейчас происходит в мире - это обсервация", - отметил Криклий.

"Самоизоляция, к сожалению, давайте будем откровенными плохо работает. Люди говорят о самоизоляции, а сейчас шел по корридору и от нескольких слышал: "Скажу на самоизоляцию, а поеду на работу", - акцентировал министр.

По его словам, у одного туриста есть температура, поэтому в отель "Козацкий" вызвали врачей.

Напомним, после возвращения из-за границы украинцы должны две недели провести в специально подготовленных для изоляции заведениях. Накануне в аэропорту "Борисполь" произошла стычка. От украинцев, которые прибыли спецрейсом из Вьетнама, требовали обсервации в отеле. Те не согласились и начали выламывать двери терминала. Части это удалось сделать, других успокоили правоохранители, в конце концов всех отпустили. Сегодня возникла проблема с размещением на обсервацию украинцев, вернувшихся с Бали.

Источник: https://censor.net.ua/v3185439
 
   
 Топ комментарии
 
І логічний такий - 40 перших на обсервації, 130000-150000 - вільний в'їзд, останніх кілька сотень - на примусову обсервацію... Мы вынуждены ограничивать мобильность людей. Самоизоляция плохо работает, - Криклий об обсервации туристов с Бали - Цензор.НЕТ 3750
 показать весь комментарий
 
Вот в чем владимиру зеленских не откажешь так это в чесности. Сказал шо верньот заробитчан и сдержал слово Мы вынуждены ограничивать мобильность людей. Самоизоляция плохо работает, - Криклий об обсервации туристов с Бали - Цензор.НЕТ 9184
 показать весь комментарий
 
да-да, задница, так и было в 14 году, пока ты под юбкой бегал...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот в чем владимиру зеленских не откажешь так это в чесности. Сказал шо верньот заробитчан и сдержал слово Мы вынуждены ограничивать мобильность людей. Самоизоляция плохо работает, - Криклий об обсервации туристов с Бали - Цензор.НЕТ 9184
 показать весь комментарий
 
 
І логічний такий - 40 перших на обсервації, 130000-150000 - вільний в'їзд, останніх кілька сотень - на примусову обсервацію... Мы вынуждены ограничивать мобильность людей. Самоизоляция плохо работает, - Криклий об обсервации туристов с Бали - Цензор.НЕТ 3750
 показать весь комментарий
 
 
Щодо кількості тих, хто захворіли у районах столиці: Голосіївський район - 14 людей, Дарницький - 13, Деснянський - 4, Дніпровський - 2, Оболонський - 6, Печерський - 27, Подільський - 5, Святошинський - 8, Солом'янський - 16, Шевченківський - 7.
Співчуваю всім, хто захворів... і не лише в Києві, Україні, чи інших іноземних державах, але...
На першому місці по захворюванням в Києві - саме "крутий" Печерський район!!!
Це абсолютно не ті, люди що їздили в Італію чи Португалію на важкі заробітки... денно і ношно гнули спини, шоб якось прокормити сім'ї в Україні. Це, скоріше, ті - хто в тій чи іншій мірі причетний до вигнання людей в вимушену трудову еміграцію.. Хто бездумно викидає громадні суми, щоб денно і ношно п'янствувати і веселитися та збагачувати своїх колег - іноземних власників...
В своїй більшості, вони ті, кому "все пофіг" і не лише в Україні, Вони ті, які веселяться "під час чуми". і вважають, що й інфекційні хвороби їм також "профіг" - "не посміють" вчепитися (як і мєнти) до "недоторканних" небожителів А тому навіть під час пандемії - роз'їжджають по крушевелях, італіях, балі... де і влаштовують небачені балі ... і не лише з родичами, але й з ворогами... навіть - з улюбленими їх собачками... Але, в першу чергу, - в Слуг Народу бабломойського , в їх главаря - ЗЕ .... рятують саме таких.... І на їх порятунок кидають все (народне) - все знаходять... для них - ніщо не в дефіциті...
 показать весь комментарий
 
 
та дубинки по таким плачут.Это быдло ничего не поймет
 показать весь комментарий
 
 
дубинки с украинцами плохо работают....
менты потом отгребают...
 показать весь комментарий
 
 
домой их себе забери, пусть тебе насрут посреди квартиры короновирусом.
 показать весь комментарий
 
 
да-да, задница, так и было в 14 году, пока ты под юбкой бегал...
 показать весь комментарий
 
 
в ситуации с вирусом, когда кучки гуляющих по всему земному шарику, стараются заразить тех кто в Украине борется с заразой, можно было так применять что бы прошло и запомнилось.
 показать весь комментарий
 
Я смотрю порохососам @индеть не мешки ворочать
 показать весь комментарий
 
Зелейобики выбрали зе-мудилу, и с успехом довели страну до катастрофы!
Так что помолчи лучше
 показать весь комментарий
 
нарушают конституцию только те кто прилетает с разных стран и разбегается.
 показать весь комментарий
 
Бред. Мы в своей стране и можем делать все как считаем нужным в соответствии с Законодательством.
 показать весь комментарий
 
ну да. никто не мешает тебе платить штраф 30 тыс. за нарушение карантина, 120 тыс. за рецидив, и 5 лет за решеткой за повторный рецидив. Ми змушені обмежувати мобільність людей. Самоізоляція погано працює, - Криклій про обсервацію туристів з Балі - Цензор.НЕТ 9408
 показать весь комментарий
 
 
Эти́х, которые с ковидом лежат по больницам вместе со мной на зону? Может проще их сжечь с семьями?
 показать весь комментарий
 
ты в своей стране жил спокойно, зачем приперся заражать.
 показать весь комментарий
 
zakrit nado vjezd vsem,vremia bylo dostatocno vernutisia domoj.U nas tak i zdelali vot togda mozno nazyvat sto veli karantin i smotret na rezultat
 показать весь комментарий
 
Какая к черту самоизоляция. 14 дней в спец учереждения(санатории,отели,базы отдыха,и,т,д). Не хотят добровольно. Под конвоем полиции.и штраф хороший. Не церемониться с ними.
 показать весь комментарий
 
Самоізоляція працює файно.
То народ такий придуркуватий.
 показать весь комментарий
 
Это нужно было раньше делать, ну какая самоизоляция если у каждого семья, работа.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх