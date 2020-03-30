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 Принц Чарльз, у которого неделю назад диагностировали COVID-19, вышел из самоизоляции. ВИДЕО

Наследник британского престола, 71-летний принц Чарльз, у которого выявили коронавирус COVID-19, в понедельник завершил пребывание в самоизоляции.

Об этом сообщает телеканал Sky News, передает Цензор.НЕТ.

На карантин старший сын Елизаветы II отправился после того, как у него выявили новый тип коронавируса.

В соответствии с рекомендациями правительства и медицинских служб принц пробыл на карантине в общей сложности одну неделю, отмечает телеканал.

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Источник: https://censor.net.ua/v3185438
 
   
 Топ комментарии
 
Мамка повинна лозинякою його надоумить... Принц Чарльз, у которого неделю назад диагностировали COVID-19, вышел из самоизоляции - Цензор.НЕТ 2179
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Не понимаю почиму во всем мире так наяривают на королевскую семью. Я сейчас про молодняк, про двух сыновей и их бабищ: герцогине и негритоске. Прямо как с писаной торбой с ними носятся по интернетам. Принцеса родила, тоже мне событие Принц Чарльз, у которого неделю назад диагностировали COVID-19, вышел из самоизоляции - Цензор.НЕТ 1901
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лично знаю людей которые следят за жизнью королевской семьи как будта своей нету. и да они голосовали за зеленских. совпадение ? Принц Чарльз, у которого неделю назад диагностировали COVID-19, вышел из самоизоляции - Цензор.НЕТ 242
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легкая форма так и течет. Хотя, кто его знает какие сопутствующие заболевания он имеет.Многие медикаменты могут работать против вируса.
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а як дового, на твою думку, триває перебіг захворювання? може варто було б почитати ррезультати досліджень... ну так, для самоосвіти
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Мамка повинна лозинякою його надоумить... Принц Чарльз, у которого неделю назад диагностировали COVID-19, вышел из самоизоляции - Цензор.НЕТ 2179
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а по привычке ручка тянется поздороваться ))) а низзя...
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)) пасиба, взаимно. но мну все и всегда зовут на ты. вы мну коробят ) йа не принадлежу к особям с белыми костьми и голубой кровью
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та тю на вас))) то ж отакие культурные обращения...
(от - та тю на табе... - как-то ж даже и не звучит)))))
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обращения не догма! пришли другие времена! )
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ага. на неофициальном уровне все буржуи "дутцают" (от Du - ты) ))
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Красавец принц. Быть королём) здоровья на многие лета!
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Не быть ему королем. Он больше не наследный принц, тк женился на простолюдинке - право наследования перешло к его старшему сыну.
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Принц только очухался, не нагнатий ему) здоровья мужику)
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Каміла простолюдинка? вона герцогиня, і кров в неї блакитна
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Нині першим у черзі на спадкування трону є Чарльз, принц Уельський, за ним наслідує його старший син Вільям, герцог Кембриджский, далі - діти Вільяма: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї. Вікіпедія
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Не понимаю почиму во всем мире так наяривают на королевскую семью. Я сейчас про молодняк, про двух сыновей и их бабищ: герцогине и негритоске. Прямо как с писаной торбой с ними носятся по интернетам. Принцеса родила, тоже мне событие Принц Чарльз, у которого неделю назад диагностировали COVID-19, вышел из самоизоляции - Цензор.НЕТ 1901
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дибілізм, расова нетерпимість і шовіннізм у одному флаконі... чудо, тобі хоч іноді буває соромно?
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лично знаю людей которые следят за жизнью королевской семьи как будта своей нету. и да они голосовали за зеленских. совпадение ?
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ну то "лічно" і вправляй їм мізки! ну серйозно, ти хоч розумієш, як дико виглядає твій пост?
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Дико це слідкувати за життям королівської сім"ї, коментувати це на теренах інтернету, що вони такі лапочкі і тд і тп... А ще є рубріка в "ранку у великому місті" на ісітіві про інстаграм зірок, де наярюють на українське селебрітіс: всяких максімов барскіх, каменскіх, дорофеевих та інших паторочєй Принц Чарльз, у якого тиждень тому діагностували COVID-19, вийшов із самоізоляції - Цензор.НЕТ 2938
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чувак, ти реально заганяєш... інформаційний простір - це цілий спектр, що складається з різноманітних подій...
ти обираєш свою тематику, домогосподарка з Бердичева свою... ключове вжите тобою слово "РУБРИКА"!
я завжди дивуюсь унікумам, що влазять на "жовті сторінки" і волають - ЗАТКНІТЄСЬ, ви тупиє!
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Можна я спробую вгадати? Ви часом не поціновувач передач танці со звьоздамі на г+г та інших говно-шоу? Оце такі надивляться цього лайна, як ви кажете домогосподарки, а потім біжуть голосувати за зебілів...
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боже збав! хоч з релігійними віруваннями у мене теж якось не склалося... від світських їпальників мене вивертає Принц Чарльз, у якого тиждень тому діагностували COVID-19, вийшов із самоізоляції - Цензор.НЕТ 1615 але люди різні, і в тому кайф!
для довідки, зебіли - істоти, що голосували за ЗЄблюдків... а не навпаки Принц Чарльз, у якого тиждень тому діагностували COVID-19, вийшов із самоізоляції - Цензор.НЕТ 5629
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Ну вот, ничего страшного. Лёгкие симптомы как и у меня, наверное. Чего вы все приготовились умирать от этого вируса?
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якщо дивитися по Італії - смертність досягає до 10%.
В наших умовах - можна припустити, що може бути більше.
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Это значит что в Италии умрут за три месяца эпидемии 6 000 000 человек или 66 666 в день.... Ого!
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ви наче ж не тупий? 10% від захворівших!, що тут не ясно?
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Вибачте, але і ви повинні казати від чого ви проценти рахуєте. Але наука вимагає процент від всього населення. За досвідом наукового експерименту на лайнері це близько 0.2- 0,3 відсотка.
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мене не радує жодна цифра. Тобто. цифра є? А ви кажете - нічого страшного?

Отже, населення України має берегтися! - кожен сам себе, свої близких, сусідів, та взагалі співгромадян!
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Але.... не можливо уникнути зустрічі з вірусом. Це дійсно пандемія світового масштабу. Та ще більше людей помре від істерії та неможливісті отримати гроші за свою працю.
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три строчки вище ви написали, що нічого страшного.
Немає ні в кого істерії.
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Нічого страшного, так і є. Це не кінець світу і нема ніякої потреби добивати Україну повною зупинкою виробництва.
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ти головне не їж нічого окрім рєпи... і на пробіжку давай вставай, а то рєжим свій здоровенний порушиш
а якщо серйозно, давай виздоровлюй! бо без таких м*даків нудно жити буде
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Щиро дякую! Все буде добре, хай і вас не омине Божа благодать.
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не иначе у властей есть лекарство от этой заразы. принц, меркель, трамп.почему то не болеют
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Значить не хворів, а тільки привертав до себе увагу.
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