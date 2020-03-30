 Принц Чарльз, у которого неделю назад диагностировали COVID-19, вышел из самоизоляции. ВИДЕО

Об этом сообщает телеканал Sky News, передает Цензор.НЕТ.

На карантин старший сын Елизаветы II отправился после того, как у него выявили новый тип коронавируса.

В соответствии с рекомендациями правительства и медицинских служб принц пробыл на карантине в общей сложности одну неделю, отмечает телеканал.

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