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 79 подозрений на коронавирус проверяют в Винницкой области, - глава ОГА Скальский. ВИДЕО

В Винницкой области лабораторно подтверждены 23 случая заболевания COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшнее утро у нас есть 79 подозрений всего на коронавирусную болезнь COVID-19. Лабораторно подтверждены 23 случая. Вчерашний день фактически был посвящен массовому сбору материала для исследований и сегодня мы ожидаем, что наш лабораторный центр проведет до 200 исследований и у нас будет новая статистика", - рассказал он.

По словам Скальского, материал брали в первую очередь у медработников, а также у людей, контактирующих с зараженными коронавирусом пациентами. 

Кроме того, глава ОГА сообщил, что состояние больных сейчас стабильное, за исключением ребенка. Также была экстренно госпитализирована 15-летняя девушка с подозрением на коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в Винницкой области, - глава ОГА Скальский

Источник: https://censor.net.ua/v3185398
 
 
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Куда там тому гриппу или травматической ампутации! Пиар и Ковида такой, что всем на все нас рать кроме как на этот новенький вирус. Вы что, все с ума сошли разрушая свою жизнь и Украину беспрерывной истерией?
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