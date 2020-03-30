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 "Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова. ВИДЕО

Пассажир самолета из Вьетнама, который нецензурно выразился в адрес украинского государства, во время "прорыва обороны" в аэропорту "Киев" принес свои извинения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, специальный ролик с извинениями и объяснением ситуации он разместил на своей странице в Instagram.

"Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени... Я хочу попросить прощения у всех, кого мог обидеть... Я прошу прощение у всех, кого это зацепило и обидело", - говорит мужчина на видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Все я дома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучую оборону! #бучая Украина!" - пассажиры рейса из Вьетнама ломают дверь аэропорта, чтобы избежать обсервации. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3185367
 
 
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Пересічнй виборець пліснявої влади... "Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова - Цензор.НЕТ 9340
"Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова - Цензор.НЕТ 1515
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Не вижу его в наручниках, лицом в асфальте и со штрафом в 30 тыщ за нарушение карантина.. НеВЕРЮ!
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Дикое мерзкое существо. Какие у него могут быть принципы? Мораль? Какая родина?
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Не вижу его в наручниках, лицом в асфальте и со штрафом в 30 тыщ за нарушение карантина.. НеВЕРЮ!
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Зрозумів дебіл, що його карантин може продовжитись в іншому місці, але не на Байковому. Мабуть і штани обісцяв з страху. А так "дисав, так дисав" "Я вважаю Україну своєю батьківщиною і люблю її частково, більшою мірою", - автор "#бучої України" вибачився за свої слова - Цензор.НЕТ 6288
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його вина не в тому шо так сказав, а шо не відокремлюйє #***** антиукраїнську та антинародну власть від України
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Пересічнй виборець пліснявої влади... "Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова - Цензор.НЕТ 9340
"Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова - Цензор.НЕТ 1515
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Отчасти Украину любит, то есть частями.
По выбору части.
Я так поняла это "извинение".
Это вот лохторат "бубочки" так "извиняется".
Ну что же, раз "бубочка" просил "предать тем, кто так в Бабьем Бору, привет" (С), то эти то почему должны иначе.
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патамушта вы, дыбилы, две нидели дома пасидеть нихочете!
так понятно?
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Может, они ещё и орлом сидят? А потом уборщицам унитазы в сортирах драить приходится...
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может она лучше владеет украинским чем русским... хотя..
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Дикое мерзкое существо. Какие у него могут быть принципы? Мораль? Какая родина?
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У таких гандонов нет и не может быть Родины. У них Родина там, где дают поклевать гавна подешевле.
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Краще молотком в хребет на рівні поясниці кілька разів (до виникнення ознак паралічу), щоб лишився прикутим до інвалідного візка.
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*Петуха * (кац) ....в Лугандон відправити .. "Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова - Цензор.НЕТ 2983

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."Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова - Цензор.НЕТ 9504...
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А как это " отчасти, в большей степени.." Не понял...
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Имя - Ярослав Ижик, возраст 26 лет, родом из Сум живет в Киеве. Учился в НУБиП с 13 по 17 год Номер телефона +380665232826. Щемите этого черта, Баканову звонить не нужно.
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А я лично этого парня поддерживаю...на счёт """"чей...Но вот прорываться ,избегать карантина - это безответственность и крайняя степень эгоизма.
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«и люблю ее отчасти, в большей степени...»

Читай «когда херово - бегу на любимую родину, в остальное время - #бучая».
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Для таких виродків!!! Ось два фото зроблені фактично одночасно - одне це рефрижиратор з трупами в Нью Йорку а друге це озеро біля Києва!!!

"Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова - Цензор.НЕТ 9958 "Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова - Цензор.НЕТ 5352
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Мобилизировать этого урода и на минной поле. Биомусор....
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Это Петя его таким сделал, дал свободу, что бы нищеброды ринулись за границу искать счастье.
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За нехорошие слова в адрес Неньки осуждаю, но понимаю контекст. Граждане Украины имеют право беспрепятственно вернуться в свою страну. Это эти козлы в противогазах ? Почему они препятствуют гражданам Украины выйти , после соблюдения всех формальностей, из здания аэропорта? Так вот, за проявленную волю к свободе искренне благодарю этого Гражданина Украины.
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Ти пуйломовне бидло будеш у себе на магадані виходить у свою страну без намордника, а не в Україні.
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Бачу що ти в намордніке і в день і в ночі. Ще й на ланцюгу.
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Во время угрозы глобального распространения и заражения опаснейшим смертельным вирусом, Граждане, вернувшиеся из других стран, потенциально являющиеся зараженными, должны думать не только о себе, но и о других гражданах, которых они могут заразить. и слушать официальных представителей власти.

Не пытайся черт оправдать тупое быдло, которуму плевать на все и всех.
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та они просто думать не умеют...а то еще о чужих им людям.
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Вот что мне нравится в Украине. Если кто-нибудь позволит себе лишнее, его всегда найдут и заставят извиниться, иногда харкая кровью. Вот бы в рашке так.
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А кто их организует? Одолжите ваших патриотов.
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Де кримінальна відповідальність для цього бидла за намагання інфікувати короновірусом в нічому невинних українів???
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Тобі козлу в риму відповісти де? Скільки таких вже завезли в Чернівцях?
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а шо, віруси сидять на лобі в носія та хороводи там водять?
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вот оно как, самым скотским быдлом оказались люди с деньгами, которые могут себе обеспечить недёшевое путешествие в Вьетнам (это вам не по европах))
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Україна многослойна, нєоднозначна, нада панімать...
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Вот эти все кто хотят крови этого парня.... Вы понимаете что говорите? Он приехал в свою страну, у него паспорт Украины. Куда ему ещё ехать? Почему вы считаете что его права как гражданина можно нарушать? А если с вами так? Бросят наподвал потому что потому. Что вы запоете? Караул!где суд? где мои права? Ну вы себя бесправным быдлом считаете, почему он должен себя быдлом считать?
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Во время угрозы глобального распространения и заражения опаснейшим смертельным вирусом, Граждане, вернувшиеся из других стран, потенциально являющиеся зараженными, должны думать не только о себе, но и о других гражданах, которых они могут заразить. и слушать официальных представителей власти.

Не пытайся черт оправдать тупое быдло, которому плевать на все и всех.
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Вирус неизбежно пройдет через каждого и это аксиома. Ферштейн?
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50% переболеет это в худшем случае, ферштейн черт? Уверен у тебя будет тяжелая форма. черти все подвержены этому вирусу.
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Мы уже переболели семьёй, так что все окей. Ну а ты от этого вируса не загнешься, сдохнешь раньше от страха. RIP..
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Со всеми родными, кстати.... передашь привет моей любимой бабушке?
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то чого ж він тоді так ставиться до безпеки "своей страны", до безпеки своїх спігромадян??
Не треба нікого кидати на підвал. Це цілком адекватна міра боротьби з епідемією, яка застосовується в майже всіх країнах світу.. І оте губате чмо мало це розуміти і виконати умови повернення. За цією гнидою відрядили літак, сподіваючись що воно законопослушне. А воно - гівно. має паспорт України чи не має воно того паспорту, тут не важливо.
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Мордовский учёный попал в больницу с бутылочкой "Боярышника " в носу,пытаясь создать устройство от коронавируса
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совсем плохо у товарища с головой, даже извиниться толком не смог, хотя все равно бы не помогло...
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Дивлячись на владу,як вони зраджують Україну,а народ мовчить,мабуть він у чомусь правий.
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йєшо адін вирватий із кантєкста! То мо' їм ґалоґєни відірвати?
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Ця неголена абізяна повинна на колінах стояти та просити пробачення, а воно навіть сорочку не вдягнуло. Бидло.
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он что с ванной извиняется...?
Эй.., кто к нему поближе - вставьте этому козлику в нос второе кольцо для симметрии...
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Рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350.

За это *бало бьют.
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Я вот что заметил... вид у подобных персонажей (любителей рюзьге мира, украинофобов и просто долб...бов) такой не отягощающий. Пустышки. Выражения и мимика так вообще с интеллектом не связаны. "Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени...". Вот что этот биологический мусор хотел этим сказать. Такой же биологический мусор может и понял суть этой фразы, я вот нет. Какую часть? В какой степени? Я уже не говорю о отм что "это" даже не подумало что оно может переставлять, в теории угрозу остальным людям, так как хрен пойми что он там на "курорте" облизывал. А теперь оно "исвиняится". Жесть...
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Дати всим тим любителям по пітнаццать суток. Карантину. І штраф у розмірі вартості авіаперельоту в обидві сторони...
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Плять кто нибудь научите его любить Украину "Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова - Цензор.НЕТ 8623Чмо
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гидота губата.. Цікаво, губи силіконові??
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я думаю лицо этого .....не важно, должно иметь свежие гематомы.
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Вах-вах-вах! Назначили это несчастье главным злодеем. Смешно.
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Беспринципное и лицемерное молодое быдло. Когда понял, что может реально отхватить за такие слова, струсил и начал извиняться.
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Мабуть на унітазі сидить і " вибачається"- троль такий!
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Не верю.таких нужно судить и лишать граждаства.пусть во Вьетнам валит.
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Безпринцине чмо ! Ти бач, Україну воно любить! В зрадників немає Батьківщини.
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Гавномес с серьгой в носу сидит в ванне и мычит что-то невнятное...Судя по разговору даю 99% - это животное даже не знает Украинского языка.
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Я сразу подумал, что какой-то еврей.
Зашел на материал - действительно.
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одно конечно успокаивает,что именно такие дебилы подвержены заражениям в первую очередь.
плохо,что они и нормальных людей позаражают.
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Це в його голові а вибачення то від лукавого
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