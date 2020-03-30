 "Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, специальный ролик с извинениями и объяснением ситуации он разместил на своей странице в Instagram.
"Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени... Я хочу попросить прощения у всех, кого мог обидеть... Я прошу прощение у всех, кого это зацепило и обидело", - говорит мужчина на видео.
По выбору части.
Я так поняла это "извинение".
Это вот лохторат "бубочки" так "извиняется".
Ну что же, раз "бубочка" просил "предать тем, кто так в Бабьем Бору, привет" (С), то эти то почему должны иначе.
так понятно?
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Читай «когда херово - бегу на любимую родину, в остальное время - #бучая».
Не пытайся черт оправдать тупое быдло, которуму плевать на все и всех.
Блогеры веселятся и облизывают унитазы, чтобы показать, что не паникуют из-за пандемии. Один из них после этого слёг с коронавирусом...
Не пытайся черт оправдать тупое быдло, которому плевать на все и всех.
Не треба нікого кидати на підвал. Це цілком адекватна міра боротьби з епідемією, яка застосовується в майже всіх країнах світу.. І оте губате чмо мало це розуміти і виконати умови повернення. За цією гнидою відрядили літак, сподіваючись що воно законопослушне. А воно - гівно. має паспорт України чи не має воно того паспорту, тут не важливо.
Эй.., кто к нему поближе - вставьте этому козлику в нос второе кольцо для симметрии...
За это *бало бьют.
Зашел на материал - действительно.
плохо,что они и нормальных людей позаражают.