 "Очередное несокрушимое стремление украинцев к свободе", - Кулеба прокомментировал "прорыв" пассажиров рейса из Вьетнама в аэропорту. ВИДЕО

Об этом сказал Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Я без всякой иронии хочу сказать, что мы стали с вами свидетелями очередного несокрушимого стремления украинцев к свободе. Мы увидели, что украинец готов пренебречь всеми общественными интересами, процедурами ради того, чтобы вырваться на волю, сесть в такси и поехать домой", - сказал Кулеба.
Он добавил, что в ситуации распространения коронавируса в мире важна солидарность и взаимоподдержка. Кулеба также призвал граждан ответственно относиться не только к своему здоровью, но и здоровью других.
Как сообщалось, в сети опубликована видеозапись, на которой эвакуированные из Вьетнама, показали, как они "прорвали оборону" в аэропорту "Киев", чтобы избежать обсервации.
https://www.youtube.com/watch?v=qsppQRwxiYU&list=UU_EZFh69W_TH9X8iphGVw_g&index=135
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Война - это мир Свобода - это рабство Незнание - сила ...
А также распространить на членов семьи.
Битьё определяет сознание. !!
Анархия + Эпидемия = Смерть и Вечная Свобода.
Анархия - политическая философия, основывающаяся на свободе и имеющая свое целью уничтожение всех типов принуждения.
А у приматов - закон джунглей.
есть минусы в вольности украинцев - есть плюсы...
по мне, лучше пускай нация потеряет больше зараженными, чем власть поломает ее используя короновирус, как они хотят это сделать....
Люди холопского звания - сущие псы иногда; чем тяжелей наказание - тем им милей господа (Некрасов).
нравится таким, когда барин выпорит их на конюшне, но и пряником одарит при случае...
Главное что бы их контролировали и указывали им что делать, как жить - так легче..
Поэтому многие старые Зеки и не хотят покидать тюрьмы после окончания их сроков...- на воле вся ответственность на тебе...
Як не крути, а заходи індійської поліції більш дієві, ніж наші умовляння і попередження...
Причём тут "стремление к свободе" ?
Хотя бы разобрались , почему именно эти из Вьетнама так повели себя !!!
Я , не находясь в стране почему-то в курсе . Этих людей просто уже больше 2-х недель подвергали систематическому издевательству . Люди купили билеты в оба конца . Далеко не у всех из них , а точноее -- только у мизерной части из них есть запасы валюты . а им отменили рейс и потребовали оплатить другой рейс в двойном размере .
Ну и потом кто-то из порохоботов возмущался сравнением комика Вовы не Украины , а именно тех , кто от её имени так вот издевается над другими с порноактрисой , готовой за бабосы все щели подставлять . Токо разница , шо Шоколад ушёл , а продажные и жадные чинуши остались и теперь уже сам Комик не управляет этой чинушичьей мерзотой .
А эти "вьетконговцы" прилетели за счёт одного доброго вьетнамского миллиардера , который учился в Харькове и у него любовь безответная к Украине .
Предлагаю по сему , если Вова не хочет уйти с позором даже не как Кондитер , а как енакиевский птеродактель нужно найти этого *************** чинушу и расстрелять перед строем ему подобных ублюдков . За мародёрство вовремя пандемии !
Спасибо за Новые Санжары вам.