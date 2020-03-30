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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 "Очередное несокрушимое стремление украинцев к свободе", - Кулеба прокомментировал "прорыв" пассажиров рейса из Вьетнама в аэропорту. ВИДЕО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал попытки части эвакуированных из Вьетнама украинцев силой покинуть аэропорт "Борисполь" после прилета, чтобы избежать обсервации, "несокрушимым стремлением к свободе".

Об этом сказал Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Я без всякой иронии хочу сказать, что мы стали с вами свидетелями очередного несокрушимого стремления украинцев к свободе. Мы увидели, что украинец готов пренебречь всеми общественными интересами, процедурами ради того, чтобы вырваться на волю, сесть в такси и поехать домой", - сказал Кулеба.

Он добавил, что в ситуации распространения коронавируса в мире важна солидарность и взаимоподдержка. Кулеба также призвал граждан ответственно относиться не только к своему здоровью, но и здоровью других.

Как сообщалось, в сети опубликована видеозапись, на которой эвакуированные из Вьетнама, показали, как они "прорвали оборону" в аэропорту "Киев", чтобы избежать обсервации.

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Источник: https://censor.net.ua/v3185346
 
   
 Топ комментарии
 
Кулеба напиши чесно" я дибіл". Яке вбіса "чтрємлєніє"?? Вони порушили щвкон і поломали двері, штраф кожному ідіоту!
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на это несокрушимое бычество есть только один ответ - несокрушимый удар по башке. они знали, что нужно будет сидеть 2 недели на карантине под надзором, согласились на БЕСПЛАТНЫЙ перелет и включили режим бычары (коими в своих кишлаках и являются).
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Одним словом, закордонних клоунів позавозили без всяких обсервацій і перевірок, вбухавши бюджетні гроші. Штрафують лише бабусь, котрі на вулицях продають маски. Закон і карантин - лише демагогія. Висновок - ДЕБІЛИ закінчені!
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когда нибудь цие несокрушимое стремление сокрушит все вокруг сущее так, шо останеца тока одна свобода с голым задом
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Рабам байдуже, під яким прапором бути.
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Мужик в красном так исподтишка тачкой толкал сотрудника.
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Не называй его мужиком. Даже не этот, кто видео записал, а это существо в пиджачке больше всего заслуживает дубинала.
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Кулеба напиши чесно" я дибіл". Яке вбіса "чтрємлєніє"?? Вони порушили щвкон і поломали двері, штраф кожному ідіоту!
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с законом там, похоже, не всё так просто. Вас не смущаИт добровольно-принудительное подписание?
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Нет, не смущает. И я бы первый в очереди бежал бы подписывать, будь со мной такая ситуация.
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не смущает так не смущает. трудно объяснить дальтонику, чем фиолетовый отличается от пурпурного.
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А краще оприлюднити їхні персональні дані і фото. Хай інші вільні українці знають тих "свободних". От тоді подивимось що буде із "свободними"...
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пипец..
==
Война - это мир Свобода - это рабство Незнание - сила ...
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а что ж тогда остальных лишают свободы
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Посадить на 14 суток, без предоставления мед помощи.

А также распространить на членов семьи.
Битьё определяет сознание. !!
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Ещё немножко такой свободы, и вместо Украины останется свободная территория с остатками истинно свободных украинцев, которую заселят более несвободные нации...
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Кулеба, иди лучше своего дебила Резникова угомони.....
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у зеленых одна рука не ведает, что делает другая, а голова, тем временем, поглощает картошку и фейсбук.....
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Кулеба глупость сказал, извалял только в дерьме все
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на это несокрушимое бычество есть только один ответ - несокрушимый удар по башке. они знали, что нужно будет сидеть 2 недели на карантине под надзором, согласились на БЕСПЛАТНЫЙ перелет и включили режим бычары (коими в своих кишлаках и являются).
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Одним словом, закордонних клоунів позавозили без всяких обсервацій і перевірок, вбухавши бюджетні гроші. Штрафують лише бабусь, котрі на вулицях продають маски. Закон і карантин - лише демагогія. Висновок - ДЕБІЛИ закінчені!
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Виступ ні-про-що! Дядя Кулеба, ти дурак? "Очередное несокрушимое стремление украинцев к свободе", - Кулеба прокомментировал "прорыв" пассажиров рейса из Вьетнама в аэропорту - Цензор.НЕТ 3610
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А що вам за рік не розвиднілося що всі представники зебільної влади якщо не дебіли то зрадники ? А часто і те і те ...
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Более высокий уровень стремления к свободе демонстрируется разве что при массовых побегах с СИЗО или ИТК...)
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Просто некоторые путают демократию с анархией! Анархия это тоже свобода!
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Как бы это несокрушимое стремление к свободе не привело к анархии.
Анархия + Эпидемия = Смерть и Вечная Свобода.

Анархия - политическая философия, основывающаяся на свободе и имеющая свое целью уничтожение всех типов принуждения.
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Якщо свободи двох індивідумів перетинаються - починається конфлікт. Так побудоване існування вищих приматів.
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На этот случай у людей существуют Законы.
А у приматов - закон джунглей.
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все верно сказал....
есть минусы в вольности украинцев - есть плюсы...
по мне, лучше пускай нация потеряет больше зараженными, чем власть поломает ее используя короновирус, как они хотят это сделать....
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хотят - аж слюни капают. это не удивительно. удивительно обилие подтявкивающих.
Люди холопского звания - сущие псы иногда; чем тяжелей наказание - тем им милей господа (Некрасов).
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так и есть...
нравится таким, когда барин выпорит их на конюшне, но и пряником одарит при случае... "Чергове незламне прагнення українців до свободи", - Кулеба прокоментував "прорив" пасажирів рейсу з В'єтнаму в аеропорту - Цензор.НЕТ 1612
Главное что бы их контролировали и указывали им что делать, как жить - так легче..
Поэтому многие старые Зеки и не хотят покидать тюрьмы после окончания их сроков...- на воле вся ответственность на тебе...
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Був кращої думки про кулебу.а виходить,що він такий же як і його шут. Іде повне ігнорування законів України, небезпека здоровья і життю іншим громадянам (тобто посягання на наше життя). а цей кульбака говорить про стремління українців про волю. Ти навіть не мудак,ти просто ІДІОТ.
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Ну, при анархии каждый индивид это своего рода государство в себе, которое руководствуется только своими убеждениями.
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Kakoj smisl slova karantin, jesli jest takyje liudi kto zarazajet drugix liudej ?Poka nezakrojetsia granicy polnostiu slova karantin nenado upominat
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А скільки серед цих проривальщиків ветеранів і волонтерів, які за свободу готові жертвувати навіть життям?
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Списки цих всіх ідіотів є, записи камер також. Що заважає МВС порушити кримінальну справу проти всієї цієї шобли і впаяти потім по самі помідори, щоби в подальшому таких випадків не було?..
Як не крути, а заходи індійської поліції більш дієві, ніж наші умовляння і попередження...
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Ідіот ! Це черговий прояв бидланства, безвідповідальності ватників та нікчемності, імпотентності зеленої влади
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Вы попутали свободу с коллективным беспределом
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да, так это и воспринимается, постебался над гражданами Украины, причем не тем быдлом, что прорывалось
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"свобода" це коли та пошесть рветься з України, а її не випускаюють. А коли назад, то це та пофігізм сцикливість. Ніякого відношення до "свободи" такі тваринні дії не мають !
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Ну а быдло бы согласилось спать на сырой земле и ежечасное ректальное измерение температуры. Молодцы ребята! В стране должны действовать Законы а не хотелки ляшка-ветеринара.
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короче кулеба не читал Толстова, про то, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Другими словами если им посрать на наши здоровье и жизни, почему мы должны думать об их возвращении и пускать их
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Этот муд@к вообще понимает, что он, будучи госслужащим, провоцирует и других людей к нарушению правил карантина?
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Вот тут с Кулебой согласный - украинец это и есть воля и свобода, именно этим украинец и отличается от крепосной руцни. Но и украинцы в Украине не все - 40% как были крепостными так и по сей день ещё остались - малоросы-крестьяне.
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Тыпорылая ЗЕкоманда ...
Причём тут "стремление к свободе" ?
Хотя бы разобрались , почему именно эти из Вьетнама так повели себя !!!

Я , не находясь в стране почему-то в курсе . Этих людей просто уже больше 2-х недель подвергали систематическому издевательству . Люди купили билеты в оба конца . Далеко не у всех из них , а точноее -- только у мизерной части из них есть запасы валюты . а им отменили рейс и потребовали оплатить другой рейс в двойном размере .
Ну и потом кто-то из порохоботов возмущался сравнением комика Вовы не Украины , а именно тех , кто от её имени так вот издевается над другими с порноактрисой , готовой за бабосы все щели подставлять . Токо разница , шо Шоколад ушёл , а продажные и жадные чинуши остались и теперь уже сам Комик не управляет этой чинушичьей мерзотой .
А эти "вьетконговцы" прилетели за счёт одного доброго вьетнамского миллиардера , который учился в Харькове и у него любовь безответная к Украине .

Предлагаю по сему , если Вова не хочет уйти с позором даже не как Кондитер , а как енакиевский птеродактель нужно найти этого *************** чинушу и расстрелять перед строем ему подобных ублюдков . За мародёрство вовремя пандемии !
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ти після "Шоколаду" вже поправ свої штани?
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Кулеба, бросьте свои шуточки... Ваша задача была предусмотреть это "стремление" и не оправдываться сейчас, после прибытия ...этот народ должен был организованно на спецтранспорте отправиться в резервацию, где их должны были разместить и обработать спецсредствами , в том числе и на предмет политики и патриотизма...а тех, провокаторов, кто кричал "ипучая" и "фашисты" , ломал двери и пр. - в сизо для выяснения "личности"...
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Люди, очнитесь, какие обсервации? В Киеве сушь стоит, ветер и движущийся автотранспорт поднимает с земли пыль столбом. Песок на зубах хрустит. А на этой пыли всё, что начихали, накашляли и другие выделения живых существ. Сушеный, концентрированный коронавирус. Внимание, вопрос. Почему в разгар карантина в Киеве не поливают улицы хотя бы обыкновенной водой, я уже не говорю о дез. растворах? Где машины поливалки? Их должно быть много. Топливо сейчас подешевело. Почему не поливают проезжую часть и тротуары?
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В итоге во всём виноват ветер и атмосфера, а не всеобщий пофигизм.


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Людям явно безразлично, что будет после вдыхания всей этой пылищи.
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ну і??? Знайшли цих бовдурів?? Нехай влада дає звіт по цих покидьках, де, хто, прізвища і т.і. Не впорається влада, то впораються люди. Бо це не тітонька, яка повернулась на початку березня і не була інфікована,і коли ще навіть карантину не було. Ці вишкребки навмисно прорвались в країну, зіпсували будівлю аеропорту, і повезли інфекцію по містах України.. Це не помилка чи випадковість, це свідомі порушення, свідомі дії. То й кара має бути відповідна.
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яка влада?влада аууу?її нема!країна некерована.Зеленський шукає крайнього хто б відповів.
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Не меліть дурниць Кулеба! Те що сталося є очевидною демонстрацією безпорадності й нікчемності "влади"! Президент,Уряд,МВС,МОЗ,інші владні структури ,виявили велику вправність у "надуванні щік","надуванні мильних бульок,"надуванні" населення,"понтах" "розводняках","схематозі" та інших "квартальних фішках"! Нічого корисного вони,за своєю природою,зробити не здатні! Нікому! Адекватні люди ,професіонали,фахівці-дорожать своєю репутацією й не стануть співпрацювати з нинішньою "шоблою"при владі,їх час мине а бруд і відповідальність залишиться! Лише шахраї,нікчеми,лузери-зрештою,присутність на посаді Міністра такої "сірості" як Кулеба зайве тому підтвердження!
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Вместо того, чтобы задействовать три-пять полицейских в виде доп. ресурса в Аэропорту для сдерживания быдла ,вернувшегося из-за границы, теперь в случае заражения или распространения ими вируса уже в Украине придется задействовать намного больше сил и средств (ресурсов) для локализации последствий. Вот такая экономика...
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Ну вот все стало на свои места. Свобода превыше всего.
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Очередное несокрушимое подтверждение полной импотентности нынешней власти...
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Дмитрий Кулеба непрерывно работает в МИД с 2003-го года. Наибольшего карьерного роста добился при Порошенко.
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То, мабуть, вони дуже поспішали цілувати свого Клоуна і його команду у ср...ки і всі рожеві місця
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Кулеба, после такой рекламы Новых Санжар, которую устроил Аваков, в самоизаляцию никто в Украине рваться не будет.
Спасибо за Новые Санжары вам.
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