 "Все я дома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучую оборону! #бучая Украина!" - пассажиры рейса из Вьетнама ломают дверь аэропорта, чтобы избежать обсервации. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как пассажиры выходят на летное поле из самолета, а потом попадают в зал аэропорта. Позже появляются кадры столкновений пассажиров с людьми в защитных костюмах на выходе из аэропорта.
"Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучую оборону! #бучая Украина!" - говорит один из пассажиров вьетнамского рейса за кадром в конце записи.
???
Хрен ли оно сюда прется? Лишить гражданства на х#р!
На сайте МВД - ничего! Никакой реакции от официальных лиц! Ничего!
Зовут отродье Ярослав Ижик, возраст 26 лет, родом из Сум живет в Киеве. Учился в НУБиП с 13 по 17 год
https://twitter.com/Kisnaak_v03/status/1244399506604638209
Сейчас проживает в Киеве! Киевлянам на заметку!