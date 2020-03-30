 "Все я дома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучую оборону! #бучая Украина!" - пассажиры рейса из Вьетнама ломают дверь аэропорта, чтобы избежать обсервации. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как пассажиры выходят на летное поле из самолета, а потом попадают в зал аэропорта. Позже появляются кадры столкновений пассажиров с людьми в защитных костюмах на выходе из аэропорта.

"Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучую оборону! #бучая Украина!" - говорит один из пассажиров вьетнамского рейса за кадром в конце записи.

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