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 Политика Украины, Общество
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 "Все я дома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучую оборону! #бучая Украина!" - пассажиры рейса из Вьетнама ломают дверь аэропорта, чтобы избежать обсервации. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой эвакуированные из Вьетнама, показали, как они "прорвали оборону" в аэропорту "Киев", чтобы избежать обсервации. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как пассажиры выходят на летное поле из самолета, а потом попадают в зал аэропорта. Позже появляются кадры столкновений пассажиров с людьми в защитных костюмах на выходе из аэропорта.

"Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучую оборону! #бучая Украина!" - говорит один из пассажиров вьетнамского рейса за кадром в конце записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Фашисты", - эвакуированные из Вьетнама украинцы отказываются от прохождения обсервации в отеле и вырываются из "Борисполя". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3185327
 
 
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"#бучая Украина!"

???
Хрен ли оно сюда прется? Лишить гражданства на х#р!
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Это ПЗДЦ граждане! Давайте на законном уровне штрафы от 40000грн и срок от 2х лет. Сразу чухать репу начнут, что что то не так делают! Тут на двоих утыр ков смотришь которые в магазин заходят где перед входом написано "ТОЛЬКО В МАСКАХ" а им поф, и продавец обслуживает, её тож поф.
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Ладно. А где реакция полиции? Ничего! Где активисты? Куда попрятались?
На сайте МВД - ничего! Никакой реакции от официальных лиц! Ничего!
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вот чего стоят заверения авакяна что полиция всё обеспечит под контролем
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И вообще, меня удивляют журналюги (именно так их и называть). Которые любят размещать репортажи вот в таком стиле - "нагадить и убежать". И ничего, после этого!
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#бучие дебилы... в 2019 году наголосовали за зеленого #бучего бениного клоуна, а теперь разносят по стране #бучий covid19
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знайти б автора цього відео і влаштувати йому справжнє середньовіччя "Все я дома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучую оборону! #бучая Украина!" - пассажиры рейса из Вьетнама ломают дверь аэропорта, чтобы избежать обсервации - Цензор.НЕТ 9566
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Хотелось бы, чтобы СБУ нашла виновных и привселюдно отстегала их ягодицы розгами. А потом поместила бы их в кутузку под надзор врачей и полиции.
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І чому мовчить "компетентний професіонал " Аваков?!
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спіймати тих злидарів, та відправити на карантін, підмивати хворих у лікарні
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Какой стыд за этих жлобов... Одни держат оборону да Донбасе, а другие едут по "упавшей" цене на отдых почти в эпицентр вируса. #бучие твари.
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Вот так благими или тупыми намерения Зе, выстелила дорога в ад. Для кого Украина #бучая, могу существовать где угодно, только не в Украине. Всем этим дебилоидам выписать штраф на дом, по пару штук евро.
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Все правильно сделали. Ограничивать граждан Украины в свободе передвижения может только суд и никто другой. Никто, подчеркиваю это, не имеет право садить граждан под домашний арест или в концлагеря. Даже санврач ЕГОВЕЛИЧЕСТВО ляШко.
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А чого не написали про цього ублюдка -
Зовут отродье Ярослав Ижик, возраст 26 лет, родом из Сум живет в Киеве. Учился в НУБиП с 13 по 17 год
https://twitter.com/Kisnaak_v03/status/1244399506604638209
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Найти выродка - и посадить на пару лет
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Этот урод моральный, который говорит "прорвали, ****, #бучую оборону! #бучая Украина!" из Сум! Опознали урода, уже извиняется за свои слова!
Сейчас проживает в Киеве! Киевлянам на заметку!
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демократия млять... доигрались... ну теперь ловите, мало у нас инфекции, вот еще.
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После таких слов эвакуированных из Вьетнама, напрашивается вопрос: это на них так климат азиатский подействовал или они по жизни прип****ные ватники, которых, прямо скажу, нефиг было и возвращать. Пандемия, как лакмуска, показала, кто есть кто и на кого сейчас можно положиться.
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Лишить тварей гражданства, дать справку и пусть живут как хотят. Имбецилы
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