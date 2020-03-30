EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
  4945  150
Материалы по теме:
Все про:Бондаренко Елена (259) квоты (150) СМИ (3336) язык (3512)

 "СМИ насильно перевели на украинский", - "Нас заставили, но зритель хочет слышать русскую речь", - экс-"регионалка" Бондаренко и журналистка NewsOne Панченко о языковых квотах. ВИДЕО

Ведущая Диана Панченко, работающая на телеканале NewsOne, который принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку, заявила, что переход на украиноязычное вещание был насильственным и раскритиковала языковые квоты в СМИ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем отношении к языковым вопросам в Украине Панченко рассказала в интервью экс-"регионалке" Елене Бондаренко.

"Конечно, нас, как ведущих, заставили... Мне абсолютно все равно на каком языке говорить,.. но зритель очень часто хочет слышать русскую речь. Больше скажу, русскоязычные спикеры - их лучше смотрят. Это не значит, что нужно ставить под сомнение государственный статус украинского языка, но почему навязывать телевидению квоты? 90% - мы уже к этому идем. Зачем нас - журналистов, лишать пправа делать эфир на том языке, на котором хотят наши зрители воспринимать этот контент?" - сказала Панченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Языковой закон не нуждается в ревизии, не лезьте к нему своими турбоклешнями, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/v3185312
 
 
 Топ комментарии
 
Я припускаю, що 99% людей не подобається платити податки. Але це потрібно для виживання країни. А Росія використовує язьік як зброю. Тому, користуйтеся українською.
 показать весь комментарий
 
нема питань, за поребрік і размовляй скільки завгодно
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Я не россиянин а разговариваю я на языке Киевской руси а не России.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и что? Я общаюсь в быту и на русском и на украинском, в зависимости на каком языке ко мне человек обращается. Но государственный в Украине должен быть толькоукраинский, без вариантов, все остальные инсинуации от оккупанта. Предложи кремлядям ввести квоту украинского языка хотя бы 10% на их тв и послушай, что тебе ответят.
 показать весь комментарий
 
 
Черноротая рыгоанальная подстилка - всё что можно сказать о Елене.
 показать весь комментарий
 
 
Є два виходи з цієї ситуації:
1 - на гілляку, курва
2 - за парєбрік, падлюки
В Україні державна мова - українська. Все! А вдома, на кухні, спілкуйтесь хоч китайською, хоч марсіанською.
 показать весь комментарий
 
 
МОВИ НАРОДУ БОЯТЬСЯ ОКУПАНТИ!!! Нах на расєю !
 показать весь комментарий
 
 
Ну так не таємниця, що відсотків 50%, з тих хто голосував проти Порошенка 21.04.2019, голосував так, саме з-за несприйняття істини, що необхідні і достатні умови існування Незалежної України це: Армія, Мова, Віра, НАТО.
Але сказати, отак в голос, як ця даунєцкая птушніця, вони не хочуть. І не тому, що бояться.
А тому, що це зараз, виглядатиме в відроджуваній Україні, типу своєрідного камінг-ауту.
 показать весь комментарий
 
 
а шо? йєзику обєспєчєно квоту??? Це ж яка вражина панує в Україні????
 показать весь комментарий
 
 
Диане многократно лучше удаётся раскрыть тему губ а не языка
 показать весь комментарий
 
Рейтинг каналу Ньюс-ван - цілих 0,05%... Ото ми і бачимо, скільки народу хоче дивитися па-русскі! Ну ще можемо 112 приплюсувати - не сильно більше стане!
 показать весь комментарий
 
 
ох ты ж блин... а если еще косметику с нее смыть - какое ж у нее страшно е... (лицо)
 показать весь комментарий
 
 
Ну, почему, если любая тварь, которая вот так вот блеет про "рузьге языг", про "притиснения русскоязычных" и т.д - даже выглядит чисто визуально как самая настоящая бл@дь и чмошница.
Люди-человека, ну назовите хоть одну публичную или не публичную персону, кто выглядит прилично и ратует за "рузге мир" в Украине.

P.S. Ок, есть одна соска в России - из их фашистского НОДа, постила себя с плакатиками ОРДИло - так хоть выглядит миловидно. Но это скорее исключение из правила.
Остальные "рузкочелюстные " вот такие блевотные телки типа Бондаренко, Лукашки или этой "журнализки".
 показать весь комментарий
 
 
Пусть ваш зритель валит нарасию и слушает расейский до усирачки.
А у нас государство УКРАИНА и язык украинский.

Эти заявления самый четкий индикатор того, что власть у нас сейчас сепарская.
 показать весь комментарий
 
 
яким чином вас, мешканця Німеччинни, якщо вірити прапорцю, стосується питання мови в Україні?
 показать весь комментарий
 
 
Молчит ленка, с..ка, что украинцев насильно заставили учить ручсский. А начиналось все безобидно, поставили директором украинской школы "русскогаварящую". Вот и получилось, что последнюю украинскую школу в Чистяково закрыли в 81 году.
 показать весь комментарий
 
 
Вас на Окружной "насильственно перевели на украинский", халявы ************?
 показать весь комментарий
 
 
Нещодавно пішов останній потяг тих, хто бажав руський ізик... Тре було сідати... Тепер - пішки, на#уй...
 показать весь комментарий
 
 
Телевизер- это мусоропровод. Где каждый нелох может открыть окошко на своем этаже. И мельком увидеть мусор верхних жителей
 показать весь комментарий
 
Если вы, работницы СМИ в Украине, так хотите слышать русский язык, то слушайте: "Идите на куй проститутки кацапские. Чтобы не заблудились - это на северо-востоке, сразу после пересечения границы Украины, там, кстати, maruv на концертных панелях подрабатывает."
 показать весь комментарий
 
 
Две потасканые лярвы с тактй же прадажной темой для особо одреных. Их интерес а не мало ли я взяла за тактй зашквар. Любить любую мову не запрещено но говори на посади державною.
 показать весь комментарий
 
 
А чому жидва не обстоює чрєвовєщаніє (вінтрологію) на ідіш чи евріті??!!! Дивлюся, що українські фамілії "Бондаренко", "Панченко", "Бойко", "Медведчук" популярні серед жидівських обертнів-перебиранців, так само як і "Куницький", "Тищенко" та "Дубинський"... От кляті пройдисвіти!
 показать весь комментарий
 
 
медведчук - то вже кацапське прізвище, бо українською ведмідь, а мєдвєдь - то мокшандія
 показать весь комментарий
 
Йоу, а я думал тема протухла, ан нет!

- Ватсон - только украинский язык государственный! Понял?! Только украинский!

И вообще:

- Только русские люди торговать будут!

- А немцы?
- Какие немцы? (с) Брат.
 показать весь комментарий
 
ЗМІ, освіта, влада і держ.органи мають користуватися державною мовою..

якщо людина, яка хоче бути в системі державною влади або змі,
не може хоч якось користуватися державною мовою, то ця людина - кіля азіров,
в йому місце на рфії..
все інше, то політичні провокації запроданців, типу я можу, але не буду,
або мої виборці мене не зрозуміють
 показать весь комментарий
 
 
одні мовні патрулі чого варті!
замордували бандерівці рюзгоізичнає насєлєніє вщент!
 показать весь комментарий
 
 
А интересно а кто этих сук насильно удерживает Хотел бы напомнить этим двум помойкам что страна у нас Украина і державна мова українська щось не подобається нафуй с пляжа "ЗМІ насильно перевели на українську", - "Нас змусили, але глядач хоче чути російську мову", - "ексрегіоналка" Бондаренко і журналістка NewsOne Панченко про мовні квоти - Цензор.НЕТ 8606
 показать весь комментарий
 
 
Доки ця падаль кацапська тут в Україні буде людей будуражити,**** кончена хочеш кацапської їдь у срану кацапію чмошниця дебільна.
 показать весь комментарий
 
 
Как раз та тема, что нужна вам в данный момент) Немедленно разберитесь на каком языке говорит вирус) И ваще - предлагаю срочно уволить всех русскоговорящих врачей., а больных не владеющих в полной мере государственным языком игнорировать.
 показать весь комментарий
 
Вы долболюб "ЗМІ насильно перевели на українську", - "Нас змусили, але глядач хоче чути російську мову", - "ексрегіоналка" Бондаренко і журналістка NewsOne Панченко про мовні квоти - Цензор.НЕТ 9252 Или тов. Бондаренко- вирус "ЗМІ насильно перевели на українську", - "Нас змусили, але глядач хоче чути російську мову", - "ексрегіоналка" Бондаренко і журналістка NewsOne Панченко про мовні квоти - Цензор.НЕТ 9252 Скорее всего, Вы- россиянчег типичный...с когнитивом врожденным. "ЗМІ насильно перевели на українську", - "Нас змусили, але глядач хоче чути російську мову", - "ексрегіоналка" Бондаренко і журналістка NewsOne Панченко про мовні квоти - Цензор.НЕТ 3730
 показать весь комментарий
 
Как приятно с умным человеком поговорить....
 показать весь комментарий
 
Просто потрібно було свого часу викинути з країни всіх російськомовних, як колись було в Прибалтиці і тоді не було б такої сраки яку маємо нині
 показать весь комментарий
 
Что ж не выкинул? Очко жим-жим или протрезвел к утру?
 показать весь комментарий
 
Вони не викинули, а зробили нєгражданамі і позбавили права голосу - і це помогло!
 показать весь комментарий
 
Я одессит. Мои родители и бабушки и дедушки из села. Думаю и говорю по русски. В детстве я все лето проводил у бабушки где все говорили на украинском со смесью суржика. В деревне я тоже начинал говорить с местными на суржике. Но Одесса исторически имперский город и там говорили на русском.
Но я себя ассоциирую как украинец - по крови моих родителей и дедов и по ЗЕМЛЕ где я родился.
Моя жена на половину армянка. Но она еще больше патриотка Украины чем я )
Мой сын в 2015 пошел добровольцем в АТО.
***
ПОЧЕМУ языковый вопрос так много муссируется в СМИ и получает отклик в массах?
После нападения РФ языковый вопрос стал военным средством борьбы как РФ так и Украины.
Я за самые жесткие меры введения украинского языка!! (на данном историческом этапе жизни моей страны)
Ибо один из самых ярых идеологических заявлений РФ - это "русский мир" там где говорят на русском и потому армия РФ имеет полное право вторгнуться на "защиту" русскоязычных! Именно ЭТО и заставило Украинскую власть ввести жесткий закон по языку и ввести квоты в СМИ.
Не было бы войны с РФ - не было бы таких жестких мер.
***
Кроме этого нужно понимать исторические процессы в которых мы сейчас живем.
Украина много раз пыталась стать независимым НАЦИОНАЛЬНЫМ гос-вом, но эту линию обрывали мировые события (например 1917 г.).
Только после Майдана предоставилась новая возможность стать независимым национальным гос-вом. И хотя в современном мире и с учетом иного демографического и языкового состояния страны - создать чисто национальное гос-во уже не получится (это было актуально в 18-19 веке), тем не менее Украине крайне важно все же пройти этот Этап роста.
***
Украина и общество думаю за 5-7 лет "доделает" ранее пропущенные дела по вопросам национального строительства и только после этого можно будет ослабить требования к языковым квотам.
Украина все же в значительной степени интернациональное (многонациональное) гос-во. Придет время и СМИ будет транслировать на любом языке, который посчитают коммерчески целесообразным. К тому времени я надеюсь не будет ни идеологии "русского мира" ни самой РФ как империи.
Но пока этого не произошло, - нужен жесткий ввод украинского языка (особенно в СМИ).
 показать весь комментарий
 
Кацапский язык мы не выведем.постоянно будут эти качали дай только намек что можноговорить на русском.В Державі повинна бути 100ва украінська мова.
 показать весь комментарий
 
А на каком языке разговаривали наши предки в Киевской Руси?
 показать весь комментарий
 
При порошенкові кум путлєра скупив більшість найпопулярніших інфо каналів. Але це все через Зєлєбобіка ! Правильна логіка??? Так, порохолюби ???
 показать весь комментарий
 
хрен тобі...адекватний глядач не бажае чути кацапособачу мову
 показать весь комментарий
 
 
Сукі і ******---коли в Києві переводили всі школи на російськомовні, коли ВСІ дитсадочки були переведені на російськомовні. коли всі вищі учбові заклади були тільки російськомовні і для вступу до них потрібно було .як правило тільки ,на російській мов, коли вся технічна і медична документація--тільки російськомовна--тохто питав українців,хоче він цього чи ні. Російська імперія знищували всі інші мови, а примусово вводила тіль сваю собачу маву. Хто кого питав???. Гидко чути різну брехню про мову, але малороси, євреї, кацапи тільки роздувають це питання. В змішаних сімьях це питання не виникають.а це використовують російські шовіністи і наші гниди..
 показать весь комментарий
 
Жаль что эту соску в 2014 г. насильно не перевели на кладбище. Сегодня на зеленоплеснявых надежды нет. Одна надежда на тебя COVID-19.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх