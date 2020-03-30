 "СМИ насильно перевели на украинский", - "Нас заставили, но зритель хочет слышать русскую речь", - экс-"регионалка" Бондаренко и журналистка NewsOne Панченко о языковых квотах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем отношении к языковым вопросам в Украине Панченко рассказала в интервью экс-"регионалке" Елене Бондаренко.
"Конечно, нас, как ведущих, заставили... Мне абсолютно все равно на каком языке говорить,.. но зритель очень часто хочет слышать русскую речь. Больше скажу, русскоязычные спикеры - их лучше смотрят. Это не значит, что нужно ставить под сомнение государственный статус украинского языка, но почему навязывать телевидению квоты? 90% - мы уже к этому идем. Зачем нас - журналистов, лишать пправа делать эфир на том языке, на котором хотят наши зрители воспринимать этот контент?" - сказала Панченко.
1 - на гілляку, курва
2 - за парєбрік, падлюки
В Україні державна мова - українська. Все! А вдома, на кухні, спілкуйтесь хоч китайською, хоч марсіанською.
Але сказати, отак в голос, як ця даунєцкая птушніця, вони не хочуть. І не тому, що бояться.
А тому, що це зараз, виглядатиме в відроджуваній Україні, типу своєрідного камінг-ауту.
Люди-человека, ну назовите хоть одну публичную или не публичную персону, кто выглядит прилично и ратует за "рузге мир" в Украине.
P.S. Ок, есть одна соска в России - из их фашистского НОДа, постила себя с плакатиками ОРДИло - так хоть выглядит миловидно. Но это скорее исключение из правила.
Остальные "рузкочелюстные " вот такие блевотные телки типа Бондаренко, Лукашки или этой "журнализки".
А у нас государство УКРАИНА и язык украинский.
Эти заявления самый четкий индикатор того, что власть у нас сейчас сепарская.
- Ватсон - только украинский язык государственный! Понял?! Только украинский!
И вообще:
- Только русские люди торговать будут!
- А немцы?
- Какие немцы? (с) Брат.
якщо людина, яка хоче бути в системі державною влади або змі,
не може хоч якось користуватися державною мовою, то ця людина - кіля азіров,
в йому місце на рфії..
все інше, то політичні провокації запроданців, типу я можу, але не буду,
або мої виборці мене не зрозуміють
замордували бандерівці рюзгоізичнає насєлєніє вщент!
Но я себя ассоциирую как украинец - по крови моих родителей и дедов и по ЗЕМЛЕ где я родился.
Моя жена на половину армянка. Но она еще больше патриотка Украины чем я )
Мой сын в 2015 пошел добровольцем в АТО.
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ПОЧЕМУ языковый вопрос так много муссируется в СМИ и получает отклик в массах?
После нападения РФ языковый вопрос стал военным средством борьбы как РФ так и Украины.
Я за самые жесткие меры введения украинского языка!! (на данном историческом этапе жизни моей страны)
Ибо один из самых ярых идеологических заявлений РФ - это "русский мир" там где говорят на русском и потому армия РФ имеет полное право вторгнуться на "защиту" русскоязычных! Именно ЭТО и заставило Украинскую власть ввести жесткий закон по языку и ввести квоты в СМИ.
Не было бы войны с РФ - не было бы таких жестких мер.
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Кроме этого нужно понимать исторические процессы в которых мы сейчас живем.
Украина много раз пыталась стать независимым НАЦИОНАЛЬНЫМ гос-вом, но эту линию обрывали мировые события (например 1917 г.).
Только после Майдана предоставилась новая возможность стать независимым национальным гос-вом. И хотя в современном мире и с учетом иного демографического и языкового состояния страны - создать чисто национальное гос-во уже не получится (это было актуально в 18-19 веке), тем не менее Украине крайне важно все же пройти этот Этап роста.
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Украина и общество думаю за 5-7 лет "доделает" ранее пропущенные дела по вопросам национального строительства и только после этого можно будет ослабить требования к языковым квотам.
Украина все же в значительной степени интернациональное (многонациональное) гос-во. Придет время и СМИ будет транслировать на любом языке, который посчитают коммерчески целесообразным. К тому времени я надеюсь не будет ни идеологии "русского мира" ни самой РФ как империи.
Но пока этого не произошло, - нужен жесткий ввод украинского языка (особенно в СМИ).