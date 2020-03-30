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 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения Украины рассказало о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В частности, в брифинге участвовал заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

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Источник: https://censor.net.ua/v3185293
 
 
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///наши тоже не пальцем сделанные!!!!!
Острая нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких во всем мире и в очагах инфекции особенно, подтолкнула украинских разработчиков создать приспособление (оно называется коннектор), которое позволяет подключать к таким аппаратам не по одному, а одновременно по два пациента. Тем самым спасать жизни вдвое большего количества людей.
Коннектор - это изделие из пластика, по форме напоминающее латинскую букву «Y», Компания MAWI начала их поставки в американские клиники, там они уже использованы в деле. Теперь отправляет в Италию, Испанию и ряд других стран.
- Печатаем коннекторы на 3D-принтерах, около 100 штук в день, и отправляем зарубежным клиникам, которые в них нуждаются, - рассказал по телефону представитель компании Андрей Клименко из Киева. - Причем некоторые больницы за границей получают их бесплатно.
- Сколько стоит одно изделие?
- Десять долларов. Украинские клиники мы обеспечиваем ими бесплатно. На сегодняшний день мы передали свои изделия двум лечебным учреждениям Киева. Важно, что коннекторы уже успешно прошли испытания в одной из них.
Испытания проводилось под руководством президента Ассоциации анестезиологов Украины, главного специалиста Минздрава профессора Сергея Дуброва.
- Вначале мы опробовали коннектор без участия пациентов, и только после этого задействовали людей, - рассказал по телефону профессор Сергей Дубров. - В ходе испытаний на добровольцах мы контролировали содержание газов и гемоглобина в их крови (как артериальной, так и венозной). Результаты оказались даже лучше, чем обычно бывает, когда к аппарату искусственной вентиляции легких подключен один человек, а не двое. Чем объяснить данный феномен, сказать затрудняюсь.

- И все же есть какие-либо ограничения при использовании этих аппаратов одновременно для двоих пациентов?
- Да. Единственное. По своим антропологическим данным (рост, вес) оба больных должны быть примерно одинаковыми. Кроме того, при использовании следует подавать больший, чем обычно, объем воздуха, ведь его должно хватить двоим.
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этого Ляшка самого лечить надо, а не шоб он кого-то
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та якесь воно перелякане, бубніло як хльопчик-бурсак біля доски якись сімвол вєри
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этого Ляшка самого лечить надо, а не шоб он кого-то
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написали бы себе на лбу, что оччень пассивные геи и не надо никаких брифингов, зачем разжевывать
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написали бы себе на лбу, что оччень пассивные геи и не надо никаких брифингов, зачем разжевывать
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Київські храми РПЦ проігнорували розпорядження уряду про заборону масових заходів.
В НЕділю столичні храми проводили богослужіння при великому скупченні людей.


У церкві люди вишикувалися в колону, щоб поцілувати ікону.
При цьому жодна дезінфекція після контакту з іконою не проводилася.

Чергові претенденти на премію Дарвіна.
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всьо нєубєдітєльно і в недоконаному стані. Від такого бріфінгу тільки шкода. Відтарабанив пригнобленим монотонним голоском якусь байку
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///наши тоже не пальцем сделанные!!!!!
Острая нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких во всем мире и в очагах инфекции особенно, подтолкнула украинских разработчиков создать приспособление (оно называется коннектор), которое позволяет подключать к таким аппаратам не по одному, а одновременно по два пациента. Тем самым спасать жизни вдвое большего количества людей.
Коннектор - это изделие из пластика, по форме напоминающее латинскую букву «Y», Компания MAWI начала их поставки в американские клиники, там они уже использованы в деле. Теперь отправляет в Италию, Испанию и ряд других стран.
- Печатаем коннекторы на 3D-принтерах, около 100 штук в день, и отправляем зарубежным клиникам, которые в них нуждаются, - рассказал по телефону представитель компании Андрей Клименко из Киева. - Причем некоторые больницы за границей получают их бесплатно.
- Сколько стоит одно изделие?
- Десять долларов. Украинские клиники мы обеспечиваем ими бесплатно. На сегодняшний день мы передали свои изделия двум лечебным учреждениям Киева. Важно, что коннекторы уже успешно прошли испытания в одной из них.
Испытания проводилось под руководством президента Ассоциации анестезиологов Украины, главного специалиста Минздрава профессора Сергея Дуброва.
- Вначале мы опробовали коннектор без участия пациентов, и только после этого задействовали людей, - рассказал по телефону профессор Сергей Дубров. - В ходе испытаний на добровольцах мы контролировали содержание газов и гемоглобина в их крови (как артериальной, так и венозной). Результаты оказались даже лучше, чем обычно бывает, когда к аппарату искусственной вентиляции легких подключен один человек, а не двое. Чем объяснить данный феномен, сказать затрудняюсь.

- И все же есть какие-либо ограничения при использовании этих аппаратов одновременно для двоих пациентов?
- Да. Единственное. По своим антропологическим данным (рост, вес) оба больных должны быть примерно одинаковыми. Кроме того, при использовании следует подавать больший, чем обычно, объем воздуха, ведь его должно хватить двоим.
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ше придумати термінатори для согласованія і мона чіпляти по кілька разнокаліберних пацієнтів
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На счёт подключения кодному апппарату ИВЛ нескольких пациентов - какой-то канадец эту задачу решил неск. Лет тому назад. ДО ВОСЬМИ. Кроме аппаратом ИВЛ нужны и люди, умеющие из ПРАВИЛЬНО использовать, т.е. нужно СРОЧНО обучать медсестер. СОТНЯМИ или даже ТЫСЯЧАМИ.
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Вася, цей бред розрахований на таких як ти. кожен апарат коли проектувався рорзаховувався на конкретні параметри під одну людину! синхрозувати паціента з апаратом буває непросто і так само зняти людину з апарату буває також непросто. бред для тих хто ніколи не працював в реанімації, яких зрозуміло більшість.
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можливо... а можливо й комусь стане в нагоді..
апарати завжди складна річ, але коли епідемія і треба вибирати кому одму з двох надати единий шанс - бо один апрат... то чому б не надати його обом? тим паче, якщо в лікаря хватить знань, навиків і він це зможе зробити... хоча б попробувати це зробити...
можливо і брєд...можливо і для таких як я... які хочуть радіти життю і здоров"ю своїх рідних... і мати надію, що хоча би хтось турбується і за простих пацієнтів...
винаходи от так і народжуються... з нічого, і наперекір логіці і знанням...аби на пользу...
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і нашо ото малювати на томі прінтері по 10 баксів, якшо є готове за 10центів???

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чому не була проведена примусова обсервація тоді коли це було потрібно, а не тоді коли сотні тисяч людей вже перетнули кордон і розсіялися по країні. кому вона зараз вже потрібна? хто за це буде відповідати?
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ляшко ж сказав шо тепер, коли пасажиропотік зменшився, можемо... людей ловити
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а куди 120 тищ голов розмістить на обсервацію??? Тіко незасієні поля швидко колючкою обгородити - концлагєря профілактіческійє і лєчєбно-трудовиє
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для цього держава є щоб вирішувати ці питання. в кожній області чи районі мали б виділити приміщення та забезбечити людей їжею та необхідним. але для цієї влади краще нічого не робити, або робити незрозумілі тілодвижухи на камеру.
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