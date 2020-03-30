 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

В частности, в брифинге участвовал заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
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В частности, в брифинге участвовал заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четыре новых случая COVID-19 зарегистрированы в Донецкой области, - глава ОГА Кириленко
В НЕділю столичні храми проводили богослужіння при великому скупченні людей.
У церкві люди вишикувалися в колону, щоб поцілувати ікону.
При цьому жодна дезінфекція після контакту з іконою не проводилася.
Чергові претенденти на премію Дарвіна.
Острая нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких во всем мире и в очагах инфекции особенно, подтолкнула украинских разработчиков создать приспособление (оно называется коннектор), которое позволяет подключать к таким аппаратам не по одному, а одновременно по два пациента. Тем самым спасать жизни вдвое большего количества людей.
Коннектор - это изделие из пластика, по форме напоминающее латинскую букву «Y», Компания MAWI начала их поставки в американские клиники, там они уже использованы в деле. Теперь отправляет в Италию, Испанию и ряд других стран.
- Печатаем коннекторы на 3D-принтерах, около 100 штук в день, и отправляем зарубежным клиникам, которые в них нуждаются, - рассказал по телефону представитель компании Андрей Клименко из Киева. - Причем некоторые больницы за границей получают их бесплатно.
- Сколько стоит одно изделие?
- Десять долларов. Украинские клиники мы обеспечиваем ими бесплатно. На сегодняшний день мы передали свои изделия двум лечебным учреждениям Киева. Важно, что коннекторы уже успешно прошли испытания в одной из них.
Испытания проводилось под руководством президента Ассоциации анестезиологов Украины, главного специалиста Минздрава профессора Сергея Дуброва.
- Вначале мы опробовали коннектор без участия пациентов, и только после этого задействовали людей, - рассказал по телефону профессор Сергей Дубров. - В ходе испытаний на добровольцах мы контролировали содержание газов и гемоглобина в их крови (как артериальной, так и венозной). Результаты оказались даже лучше, чем обычно бывает, когда к аппарату искусственной вентиляции легких подключен один человек, а не двое. Чем объяснить данный феномен, сказать затрудняюсь.
- И все же есть какие-либо ограничения при использовании этих аппаратов одновременно для двоих пациентов?
- Да. Единственное. По своим антропологическим данным (рост, вес) оба больных должны быть примерно одинаковыми. Кроме того, при использовании следует подавать больший, чем обычно, объем воздуха, ведь его должно хватить двоим.
апарати завжди складна річ, але коли епідемія і треба вибирати кому одму з двох надати единий шанс - бо один апрат... то чому б не надати його обом? тим паче, якщо в лікаря хватить знань, навиків і він це зможе зробити... хоча б попробувати це зробити...
можливо і брєд...можливо і для таких як я... які хочуть радіти життю і здоров"ю своїх рідних... і мати надію, що хоча би хтось турбується і за простих пацієнтів...
винаходи от так і народжуються... з нічого, і наперекір логіці і знанням...аби на пользу...