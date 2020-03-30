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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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Все про:Индонезия (91) карантин (1694) украинцы (3210) эвакуация (679) Найем Маси (80) COVID-19 (2472) обсервация (18) коронавирус (1165)

 Туалеты закрыли, воды нет, адвоката не пускают, - вернувшиеся с Бали туристы заявляют, что их не предупредили об обсервации, а теперь предлагают платную. ВИДЕО

Украинские туристы, прилетевшие с Бали чартерным рейсом PQ398, заявляют, что их не предупреждали об обязательной обсервации в Украине, а теперь предлагают платную.

Об этом рассказал адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация сейчас, с рейсом PQ398. Самолет прилетел с Бали. Приземлился в Киеве. На борту 15 детей. Но граждан Украины не выпускают из самолета. Всех не выпускают. Условие? Подписание некого документа, в котором идет речь о том, что все уведомлены о причинах и характере обсервации, о последствиях несоблюдения режима и тд. Но...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Фашисты", - эвакуированные из Вьетнама украинцы отказываются от прохождения обсервации в отеле и вырываются из "Борисполя". ВИДЕО

- никто не отвечает на вопросы, не выполняет те условия, под которыми просят подписаться;
- только что запретили снимать любые видео из самолета;
- ясное дело, что никакого адвоката к ним не пускают (потому что это карантинная зона... Конституция не работает во время карантина?);
- туалеты перестали работать, их закрыли;
- воды нет - закончилась.

Проблема в коммуникации. Людям возможно все объяснить. А не кинуть на амбразуру командира и бортпроводника", - рассказал Найем.

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"Я в бешенстве!!! Младшая дочка отдыхала на Бали. Обратные билеты были на 21.03, рейс отменили... Но сейчас не об этом и не о том, как она звонила в наше консульство, ездила в миграционную службу Индонезии и не о всей нервотрепке с попытками вернуться на родину. Вчера каким-то чудом ей удалось выкупить билеты домой через Доху, хорошо, что у неё были с собой деньги, ведь цены взлетели немерено !!! Но я и не об этом, вопрос не столько в деньгах, хотя и в них тоже. Её рейс должен был уже вылететь, но сейчас всех пассажиров держат больше часа в самолёте и требуют подписать соглашение на добровольный карантин и тут ВНИМАНИЕ!!!! за свой СЧЁТ! и нигде нибудь, ни в загородном доме отдыха/ санатории, а в отеле КРЕЩАТИК, в центре нашей замечательной столице или отеле ПУЩЕВОДИЦА КОНГРЕСС. Мне очень интересно, кто хозяева этих крутых заведений и как они связаны с авиакомпанией и принятием такого гуманного решения. Многие пассажиры выложили последние деньги на билеты, что их ждёт впереди неизвестно, а крутые дяди опять хотят нажиться на людях в критической ситуации. Я все понимаю про карантин, но почему именно в эти заведения и за свой счёт!!! Нет слов!!! Вот так он исполняет обещание: "будьте впевнені, ми попіклуємся про кожного!" Бизнесмены по всему миру сейчас помогаю больницам, отдают свои отели, а наши договариваются с властями и ...", - рассказала Елена Балюк- Рябошлык.

Туалеты закрыли, воды нет, адвоката не пускают, - вернувшиеся с Бали туристы заявляют, что их не предупредили об обсервации, а теперь предлагают платную 01
Туалеты закрыли, воды нет, адвоката не пускают, - вернувшиеся с Бали туристы заявляют, что их не предупредили об обсервации, а теперь предлагают платную 02
Туалеты закрыли, воды нет, адвоката не пускают, - вернувшиеся с Бали туристы заявляют, что их не предупредили об обсервации, а теперь предлагают платную 03
Туалеты закрыли, воды нет, адвоката не пускают, - вернувшиеся с Бали туристы заявляют, что их не предупредили об обсервации, а теперь предлагают платную 04

Источник: https://censor.net.ua/v3185281
 
   
 Топ комментарии
 
"Младшая дочка отдыхала на Бали. Обратные билеты были на 21.03"
C 01/03 УЖЕ стремно было бы куда-то выдвигаться, ауууууу!
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ваша дебильная дочка уехала отдыхать в разгар короновируса, потому, как быдло и жлобье, купили путевки по дешевке и даже этого не захотели потерять, а теперь кого-то вините, вообще нужнобыло их там всех оставить
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Вам предлагают за наш счет налогоплательщиков карантин !!! Разуйте глаза блин !!! И предлагают вип за деньги . что за истерики ??? Скажите спасибо что вас вообще привезли -- головой нужно думать а не задницей дебилы !!!
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А,де безкоштовне ресторанне обслуговування Туалеты закрыли, воды нет, адвоката не пускают, - вернувшиеся с Бали туристы заявляют, что их не предупредили об обсервации, а теперь предлагают платную - Цензор.НЕТ 266
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Вам предлагают за наш счет налогоплательщиков карантин !!! Разуйте глаза блин !!! И предлагают вип за деньги . что за истерики ??? Скажите спасибо что вас вообще привезли -- головой нужно думать а не задницей дебилы !!!
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так он пишет за деньги, вчера правда было фото , то за бабло на выбор
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Приехавшие из Вьетнама, вообще, разбежались.
Приехавшая полиция нарушений не усмотрела.
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Проституток,їм приведіть, й де коньяк...
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"Младшая дочка отдыхала на Бали. Обратные билеты были на 21.03"
C 01/03 УЖЕ стремно было бы куда-то выдвигаться, ауууууу!
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потому, как быдло и жлобье жаль было копеечку потерять, а теперь носись с ними , как с писанной торбой
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а теперь "РЯТУЙТЕ"?
а не пошли бы вы на ,отдыхающие )))
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А шо вы хотите, маски распроданы, тесты в полете испарились, заработать приличному человеку не на чем. Вот сейчас на вас заработают, а потом еще че нибудь придумают, креативные наши квартальщики.
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прослезился-они же нищеброды а они еще последнюю копейку сдирают
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ваша дебильная дочка уехала отдыхать в разгар короновируса, потому, как быдло и жлобье, купили путевки по дешевке и даже этого не захотели потерять, а теперь кого-то вините, вообще нужнобыло их там всех оставить
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А зачем врать? Там же написано - в отеле Козацький - за счет ГОСУДАРСТВА.
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А видео человек таки говорит про "одну бесплатную гостиницу".
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Я к тому что туристы не врут. Врет кто-то другой. Не будем показывать пальцем.
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а потому что в таких ситуациях, если истеричная мамаша устраивает истерику со слов истеричной ддочки - всегда надо все делить на 10.
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А если бы предупреждали, то там бы сидели?
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На Балі, ніби, недорого сидіти. Враховуючи туристичний спад, то вони ще й ціни могли знизити.
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Скалецкую пригласите на обсервацию с физруком, вам и презервативы ящиками их ближайшей аптеки таскать будут бесплатно.
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Турісти....
Ви, дибіли, новин не дивились ? Про епідемію не чули ?
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Урожай картошки с дачи продали и захотилы на мыр подывыться...
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Так конец епохи бедности наступил. Пришла епоха счастя и богатств
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Так там же написано - безкоштовно. Чи вам повилазило? Чи ранг не позволя? Тоді платить.
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Готель Козацький цим людям не варіянт. Навіть не побачили цю пропозицію.

- Де ти проходив обзервацію?
- У готелю Козацькім.
- Ну ти й лошара!
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по сути должен быть хоть палаточный лагерь с шаровой водой и хлебом,
но зеленскому с ярмяком нужны новые мерины, лохов впечатлять ...
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Так ніби є тимчасовий табір для переселенців? Чи вже розікрали?
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Е мае! Кто вас тащил на Бали , когда в мире уже началась пандемия? Чтоб вам мешало не сидеть до конца тура и не дожирать обеды по всевключено, а услышать президента и вернуться в страну раньше. Если требуется платить за обсервацию , то платите, дома вы бы платили за своё питание. Налогоплательщики не обязаны содержать любителей Бали . На адвоката деньги есть, найдёте и на своё содержа6ие.
За безответственное поведение нужно платить - все правильно
Самоизоляция не работает.
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Случай из жизни.
В конце февраля!!! Молодая супружеская пара купила дешевую путевку в Египет.
Взяли с собой ребенка!!!
Отдыха никакого не получилось, обратно добирались с приключениями, сейчас на обсервации.
Вот такие у нас есть люди.
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У людей на хліб не вистачає а тут плач з Балі : красиво жить - не заборониш!
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"людям" у которых не выстачае на хлеб, дам бесплатный совет - кушайте пирожные. Ну или идите работать.
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Шла бы эта Елена Балюк- Рябошлык к себе в рябошлык.
последние деньги они выложили, на Бали, смотались, нищеброды
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Скажіть дякую тим ,хто вчора повернувся з В'єтнаму!
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ну надо ж на ком-то показать как работает наша медицина - вот такой и будет добровольно-принудительный образцово-показательный образец, как надо было это все делать с самого начала,( а не в самом конце...извините), на вас упала эта счастливая миссия... а кому не нравиться - разворачивайте самолет и...извините.!.. но тут теперь такие правила у вышедших из комы чинуш, преЗЕдента и полиции... хотя... я думаю это все на ветер..
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Пачиму все туристы говорят по-русски?
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А чому якути говорять російською? Наслідки окупації.
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Потому что якуты живут на рассии? И подозреваю что они все-таки знают свой язык.
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Може одиниці і знають, а 70 років окупації та заборони української все ж дають себе знати. Західна Україна була окупована значно менше часу, тому там більше україномовних. Зараз в школах нема російської зовсім, через 20 років російську буде чути тільки в румунських селах.
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Напомните, когда украинский язык запрещали?
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Я зустрічав і розмовляв з українцями із кордону з Румунією. Між собою вони розмовляють румунською мовою.
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Всех на карантин бесплатно в лукьяновский пансионат.
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прикольное шоу . дибилов ( это те кто в пик пандемии решили отдохнуть ) нае...ли мудаки ( это местные борцуны с короновирусом )
за то как Вован распинался вчера по телеку " всех вернем и всем поможем " а про маленький нюансик ( что помощь не за спасибо ) умолчал Туалеты закрыли, воды нет, адвоката не пускают, - вернувшиеся с Бали туристы заявляют, что их не предупредили об обсервации, а теперь предлагают платную - Цензор.НЕТ 9662
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открой глаза - там есть бесплатный вариант, отель Козацкий в центре Киева.
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а это потому что ни Зеленский ни вся его Зе власть не думают стратегически.

Вот взбрела "лучшему президенту современности" в голову идея, свозить всех людей в Украину во время пандемии, и на этом попиариться -- он и дал команду...
Теперь будут думать что делать дальше ....

Только некоторые ошибки невозможно будет исправить, так же как невозможно затолкать обратно в тюбик зубную пасту... ((

А может 73% избирателей действительно все это заслужили на свою неумную голову.....
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А шо таке?Это же наша власть,власть прастого нариду,выбранная прастым наридом для прастого нариду,шо такое я спрашиваю.
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Почему-то вспомнилось, что нацисты присылали родственникам казнённых счёт от палача. Услуги должны быть оплачены...
Ну а власть зелёного карлика обосралась в очередной раз... Если кто вспомнит хоть один пример, когда она не обосралась, прошу поделиться информацией.
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может и китайцы тоже. там была интересная юриспруденция. за самое тяжкое преступление - убийство отца или императора - калечащим наказаниям (ослепляли, делали глухими и др.) подвергали всех соседей преступника.
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У нацистів все було більш чітко організовано. В окупованому Києві німці вішали лише після доведення вини. А радянські вбивали, арештовували та судили трійками...
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Хорошая у тебя память...
Сколько тебе тогда было?
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Мати і батько розповідали, а вони пережили окупацію Києва.
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Ви проголосували за зевладу, відпочили на Балі...тобто у вас є гроші. Тепер звикайте до влади, яку ви обрали.
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Была Украина да не стало, кругом одно дерьмо и стада баранов разных мастей и жлобье, жлобье, жлобье.
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Всегда, критическая ситуация показывает кто есть кто на самом деле.
Это и полохо и хорошо.
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Та она тут критическая уже лет 20. Жизни тут не будет.
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И да, это касается всех. Тех кто поперся в надежде сэкономить, тех кто им теперь предлагает платно обисраться, государство которое на них насрало, комментаторы которые готовы их сожрать за то что они поехали, а теперь им все должны. Круговорот жлобья в природе.
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Мої діти повернулися з Індонезії і Китаю в кінці січня.
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Люди добрые, извините шо мы к вам обращаемся.
Мы сами не местные. Бомжуем. Вот с Бали повернулися.
Памагите хто чем может, христа ради. Туалети закрили, води немає, адвоката не пускають, - туристи, які повернулися з Балі, заявляють, що їх не попередили про обсервацію, а тепер пропонують платну - Цензор.НЕТ 2360
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Боже, ну выдайте им бесплатный карантин в чистом поле и обнесите проволокой.
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Мля, а по какому закону, за какое преступление их лишат свободы и заключат на 14 дней в помещениях с потенциально зараженными людьми???? Кто ответит если здоровые там заразятся, окажись среди них хоть один заражённый???? Вместо того чтобы помочь людям добраться домой, без лишних контактов, где они смогли бы безопасно самоизолироваться, устроили произвол. И не правда что нельзя проконтролировать соблюдение карантина дома. Достаточно лишь участковым поднять свои зады и и выйти на проверки. Не надо ко всем ходить, но каждый бы знал что могут проверить и сидели бы по домам как мышки. Но нет, наша доблестная власть как всегда решает проблемы пренебрегая своими гражданами, делают как им хочется, удобнее, и на сколько хватило ума. Люди вам не скот!!!! Когда они работая на чужбине, вливали в нашу экономику десятки миллиардов долларов, в то время когда наши толстосумы только выводят деньги из страны, тогда всё нравилось. А когда надо помочь, то власть мало того что не помогает, а дерёт три шкуры за билеты, так потом сажает как животных в клетки, не заботясь о последствиях
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Есть такая штука, называется карантин.
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Тоді треба вводити кримінал за порушення самоізоляції, є десятки інтерв'ю коли от такі кажуть що не будуть себе обмежувати.
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Неделю назад один знакомый так же прилетел, подписал бумагу о самоизоляции с криминальной оттветтственностью.
За неделю мусора ни разу не проведали его. Как они могут проконтролировать то, что он сидит дома? Да никак!
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Предлагают платную - это хорошо. Надо бы еще в двойном размере для зубожилых из Бали.
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Можна дискутувати про те у який готель завезли, про вартість, все можна але потім ... Зараз не час.
Я би їм не рекомендував галас підіймати, тим більше, що народ вкрай негативно до таких "туристів" відноситься. Санжари - то були квіточки ...
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насрать на то как "народ" относится. Смотреть на еракцию злобных нищебродов - последнее дело.
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Зачему этому чудаку нужен адвокат, если даже прокурор к нему ещё не заходил... ))
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Ця Олена Балюк-Рябошлик хоч сама прочитала, що написано - в готелі Козацький за держкошт!!!
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Люди самі мають бути зацікавлені, щоб їх ізолювали на два тижні. Чи їм пофіг, що вони нам заразу привезуть? Можна ж за це і термін ув'язнення отримати, нє? Якщо когось інфікують, а той помре? І ще не один? Можна навіть і на довічне напроситись. А як ще?
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"Туалеты закрыли, воды нет, адвоката не пускают, - вернувшиеся с Бали туристы заявляют, что их не предупредили об обсервации, а теперь предлагают платную." - можно было предупредить под роспись ещё на Бали, но их не предупредили специально, им нужно как можно больше заболевших и умерших в Украине.
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