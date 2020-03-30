 Туалеты закрыли, воды нет, адвоката не пускают, - вернувшиеся с Бали туристы заявляют, что их не предупредили об обсервации, а теперь предлагают платную. ВИДЕО

Об этом рассказал адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация сейчас, с рейсом PQ398. Самолет прилетел с Бали. Приземлился в Киеве. На борту 15 детей. Но граждан Украины не выпускают из самолета. Всех не выпускают. Условие? Подписание некого документа, в котором идет речь о том, что все уведомлены о причинах и характере обсервации, о последствиях несоблюдения режима и тд. Но...
- никто не отвечает на вопросы, не выполняет те условия, под которыми просят подписаться;
- только что запретили снимать любые видео из самолета;
- ясное дело, что никакого адвоката к ним не пускают (потому что это карантинная зона... Конституция не работает во время карантина?);
- туалеты перестали работать, их закрыли;
- воды нет - закончилась.
Проблема в коммуникации. Людям возможно все объяснить. А не кинуть на амбразуру командира и бортпроводника", - рассказал Найем.
"Я в бешенстве!!! Младшая дочка отдыхала на Бали. Обратные билеты были на 21.03, рейс отменили... Но сейчас не об этом и не о том, как она звонила в наше консульство, ездила в миграционную службу Индонезии и не о всей нервотрепке с попытками вернуться на родину. Вчера каким-то чудом ей удалось выкупить билеты домой через Доху, хорошо, что у неё были с собой деньги, ведь цены взлетели немерено !!! Но я и не об этом, вопрос не столько в деньгах, хотя и в них тоже. Её рейс должен был уже вылететь, но сейчас всех пассажиров держат больше часа в самолёте и требуют подписать соглашение на добровольный карантин и тут ВНИМАНИЕ!!!! за свой СЧЁТ! и нигде нибудь, ни в загородном доме отдыха/ санатории, а в отеле КРЕЩАТИК, в центре нашей замечательной столице или отеле ПУЩЕВОДИЦА КОНГРЕСС. Мне очень интересно, кто хозяева этих крутых заведений и как они связаны с авиакомпанией и принятием такого гуманного решения. Многие пассажиры выложили последние деньги на билеты, что их ждёт впереди неизвестно, а крутые дяди опять хотят нажиться на людях в критической ситуации. Я все понимаю про карантин, но почему именно в эти заведения и за свой счёт!!! Нет слов!!! Вот так он исполняет обещание: "будьте впевнені, ми попіклуємся про кожного!" Бизнесмены по всему миру сейчас помогаю больницам, отдают свои отели, а наши договариваются с властями и ...", - рассказала Елена Балюк- Рябошлык.
Приехавшая полиция нарушений не усмотрела.
C 01/03 УЖЕ стремно было бы куда-то выдвигаться, ауууууу!
а не пошли бы вы на ,отдыхающие )))
Ви, дибіли, новин не дивились ? Про епідемію не чули ?
- Де ти проходив обзервацію?
- У готелю Козацькім.
- Ну ти й лошара!
но зеленскому с ярмяком нужны новые мерины, лохов впечатлять ...
За безответственное поведение нужно платить - все правильно
Самоизоляция не работает.
В конце февраля!!! Молодая супружеская пара купила дешевую путевку в Египет.
Взяли с собой ребенка!!!
Отдыха никакого не получилось, обратно добирались с приключениями, сейчас на обсервации.
Вот такие у нас есть люди.
последние деньги они выложили, на Бали, смотались, нищеброды
за то как Вован распинался вчера по телеку " всех вернем и всем поможем " а про маленький нюансик ( что помощь не за спасибо ) умолчал
Вот взбрела "лучшему президенту современности" в голову идея, свозить всех людей в Украину во время пандемии, и на этом попиариться -- он и дал команду...
Теперь будут думать что делать дальше ....
Только некоторые ошибки невозможно будет исправить, так же как невозможно затолкать обратно в тюбик зубную пасту... ((
А может 73% избирателей действительно все это заслужили на свою неумную голову.....
Ну а власть зелёного карлика обосралась в очередной раз... Если кто вспомнит хоть один пример, когда она не обосралась, прошу поделиться информацией.
Сколько тебе тогда было?
Это и полохо и хорошо.
Мы сами не местные. Бомжуем. Вот с Бали повернулися.
Памагите хто чем может, христа ради.
За неделю мусора ни разу не проведали его. Как они могут проконтролировать то, что он сидит дома? Да никак!
Я би їм не рекомендував галас підіймати, тим більше, що народ вкрай негативно до таких "туристів" відноситься. Санжари - то були квіточки ...