 "Фашисты", - эвакуированные из Вьетнама украинцы отказываются от прохождения обсервации в отеле и вырываются из "Борсиполя". ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Виталий Глагола, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация следующая. Киев, аэропорт Борисполь, рейс из Вьетнама только что прилетел. Украинцы, которые прилетели в страну отказываются от обсервации и вырываются из аэропота. Только что. Приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает", - сообщил он.
"Украинцы, которые прорывались, были эвакуированы из Вьетнама. Сейчас прилетит похожий рейс из Дохи (Катар). Все должны подписать обязательство о 14 днях в обсервации. Эвакуированные отказались и прорывали границу в аэропорту сломав дверь. Эвакуация предлагалась двух типов: бесплатная в отеле "Казацкий" и платная. Расценки на фото. Цена за все 14 дней", - добавил он.
а зелебобы провалили коммуникацию, не уговорили, заставили принимать решение в стрессе по прилете, короче рукопопы...
Kavkaz Center@newkc14 2 ч
В #Москве вводят обязательный режим самоизоляции для всех жителей.
Другими словами - тотальный карантин #коронавирус
хтось з "готельєрів" "підмастив" кого треба...
Про дотаткові повноваження для силовиків кіно нам показали...
Але от наслідки цього які будуть?
А силовики як свідчить історія... Це ті хто наживається на народі... А 300*300. = 90 тисяч євро... В чиюсь приватну кишеню... От народ і образився...
Звичайному підприємству за внутрішню торгівлю в валюті податкова б впаяла по самі вуха....
Але от прикордонній службі можна? Чи хто організував це дійство?
Піпл не схавав? Дав по рогам? Так піпл не хаває з 2014... Владі пора привикнути і зрозуміти... І розслідування провести...
есть свои плюсы и минусы.....
по мне плюсов все равно больше...
чего теперь морду кирпичом, до последнего падлы торговали путёвками