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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 "Фашисты", - эвакуированные из Вьетнама украинцы отказываются от прохождения обсервации в отеле и вырываются из "Борсиполя". ВИДЕО

Эвакуированные из Вьетнама украинцы отказались от прохождения обсервации в отеле. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Виталий Глагола, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация следующая. Киев, аэропорт Борисполь, рейс из Вьетнама только что прилетел. Украинцы, которые прилетели в страну отказываются от обсервации и вырываются из аэропота. Только что. Приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает", - сообщил он.

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"Украинцы, которые прорывались, были эвакуированы из Вьетнама. Сейчас прилетит похожий рейс из Дохи (Катар). Все должны подписать обязательство о 14 днях в обсервации. Эвакуированные отказались и прорывали границу в аэропорту сломав дверь. Эвакуация предлагалась двух типов: бесплатная в отеле "Казацкий" и платная. Расценки на фото. Цена за все 14 дней", - добавил он.

Фашисты, - эвакуированные из Вьетнама украинцы отказываются от прохождения обсервации в отеле и вырываются из Борсиполя 01
Фашисты, - эвакуированные из Вьетнама украинцы отказываются от прохождения обсервации в отеле и вырываются из Борсиполя 02
Фашисты, - эвакуированные из Вьетнама украинцы отказываются от прохождения обсервации в отеле и вырываются из Борсиполя 03

Источник: https://censor.net.ua/v3185237
 
 
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зачем вы обижаете тварей? мудрый нарид, не иначе
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в Китае таких бы вы\\\лядков а иначе никак уж простите Цензор за идиому просто расстреляли бы и все и никто бы не вопил о Правах человека..животные ублюдки гнидошки всех кто придетел списки распространить с фамилиями городами и так далее нарид их сам найдет и закопает ЖИВЬЕМ....
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а вообще Указ президента про лишение таких подонков ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ ОБЪЯВИТЬ НА НИХ ОХОТУ И ПРЕМИЮ ЗА ГОЛОВУ ЛЮБУЮ ЖИВОЙ МЕРТВЫЙ 5000 ДОЛЛАРОВ США САМИ ПРИБЕГУТ ПОГРУЗИТЬ ИХ В САМОЛЕТ И ДО ВЬЕТНАМА А ТАМ ВЫБРОСИТЬ У ПОЛЕ КАК МУСОР И УЛЕТЕТЬ ПУСТЫМ БОРТОМ..
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И что у них даже темпиратуру Зелядь не замерил?
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народовластие, не? все президенты и решили так
а зелебобы провалили коммуникацию, не уговорили, заставили принимать решение в стрессе по прилете, короче рукопопы...
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Справжні "європейці" ... що і казати "Фашисты", - эвакуированные из Вьетнама украинцы отказываются от прохождения обсервации в отеле и вырываются из "Борсиполя" - Цензор.НЕТ 4918
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от тебе европа свербит...хуже чем скрепоносцам
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Kavkaz Center@newkc14 2 ч

В #Москве вводят обязательный режим самоизоляции для всех жителей.
Другими словами - тотальный карантин #коронавирус
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- а ще - без інженерів , медиків , вчених , викладачів , підприємців ...
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В Польше все приезжие сидят на карантине две недели как мыши.И даже никто не пикнул.Бо полиция по два-три раза в сутки приезжают и проверяют.Штафы до 30000 зл.
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Мордой в пол! В наручники и в обезьянник со штрафом в 30 тыщ!! Твари!
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Какого черта так не было сделано то??!
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Посадити на потяг і відправити назад у В'єтнам
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338 евро за 14 дней? ни хуху себе хаха цены для украины
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500 гривен койка в хостеле в Киеве. Что тебе не нравится по ценам?
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Неужели в Украине нет вменяемых людей...
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до 54% "гопоти" , свого часу , претензій не було ?
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У Вьетнама до сих пор отношения с США не очень и доллары там не в почете, евро - да.
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вменяемых банально зашугали.. весной тут зебилы вообще вменяемым животы вспаривать грозились.
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Штраф за имущество и карантин на 2 недели,по выходу можно еще и подсрачник хороший дать
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А почему бы не повесить парочку этих дебилов на терминале в Борисполе? Без суда и следствия
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кажуть,вся "буча" із-за того,що "в"єтнамців" вирішили запроторити в "спостереження" в платні готелі,а не в "самоізоляцію"вдома...


хтось з "готельєрів" "підмастив" кого треба...
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Цікаво почути версію з тієї сторони...
Про дотаткові повноваження для силовиків кіно нам показали...
Але от наслідки цього які будуть?
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Поліцейська диктатура , яка "чудодійно допоможе" країні впоратись з епідемією ...
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Ось у цьому і біда... Нам показують кіно після якого хочеться бити народ... Але от народ це кожен з нас...
А силовики як свідчить історія... Це ті хто наживається на народі... А 300*300. = 90 тисяч євро... В чиюсь приватну кишеню... От народ і образився...
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в стране карантин. Не нравится - пусть сидели бы в своем Вьетнаме
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Энгельс писал, что "поляки - самый буйный и непокорный народ Европы" : он ошибался...
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Накласти адміністративний штраф і примусово відпривати в карантин.
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Во вьетнам обратно этих граждан... одна уже приехала из италии - результат все село в карантине!
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Теперь пусть на соседей не обижаются, если те их кислотой начнут поливать
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Какие проблемы их установить? Никаких. Списки у авиакомпании и таможни взять и наложить от штрафов до запрета пересечения границы на 5 лет.
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Зачем было пускать в Украину? Раз пустили возьмите подписку и пусть едут нахер заражают родственников и в церковь московскую пусть сходят.
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Був такий козак Іван Сірко. І одного разу він порубав українців які були звільненні ним. Як я його розумію. Бидло, а не люди.
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І головне ціна... Євро в Україні...
Звичайному підприємству за внутрішню торгівлю в валюті податкова б впаяла по самі вуха....
Але от прикордонній службі можна? Чи хто організував це дійство?
Піпл не схавав? Дав по рогам? Так піпл не хаває з 2014... Владі пора привикнути і зрозуміти... І розслідування провести...
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А сегодня из мацквы 900чел. приехало и разошлись по домам!!!из мацквы!!!
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Вообще, я против полицейского произвола, но если бы этих козлов хорошенько отметелили, это было бы правильно.
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есть способ найти лекарства от этого вируса это подключить спецов которые работают по методу фоля (нужны те кто имеет стаж больше 10 лет) . в киеве их много и они реально могут найти то что остановит эту сверх беду. финансовых затрат не нужно.
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это для нас очень важно и наверно единственный выход.
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Ну какие коменты тут? Что возможно---так пофамильно записать, адрес. И если спустя время кто из этих выплывет по больнице с этой заразой, та по статье и максимально штраф? Включая конфискацию при неуплате и само собой лечение платное.
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стоило бы вычислить того провокатора, который кричал : "фашисты"...
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Тупорылые и безответственные животные! "Фашисты", - эвакуированные из Вьетнама украинцы отказываются от прохождения обсервации в отеле и вырываются из "Борсиполя" - Цензор.НЕТ 518
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Что там говорил на днях Сабаков? Страной управляют профессионалы?
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Ну і якого ёжика було то бидло евакуювати?
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Молодцы. Нормальные люди оказались а не З-е-*****
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наглядное отличие от московитов и результат 29-ти лет вольницы....

есть свои плюсы и минусы.....
по мне плюсов все равно больше...
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Так они вышли из терминала потенциальные разносчики почему полицаи недействуют
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Я вообще не понимаю нахера их в аэропорт пускают. Временные терминалы и обращаться как с чумными. Погрузили в автобус и айда на военную базу под конвой.
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Перепрошую, а просто перепи*здити то бидло не можна? Ну, щоб аж кров`ю засцяли? Космонавтів скафандрах і щоб без обмежень Ну не доходжить до бидла, ну ніяк не доходить.
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джой ап пусть платит, **** дебилов нету. знали когда отправляли
чего теперь морду кирпичом, до последнего падлы торговали путёвками
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зачем это быдло привезли чтобы нивчем ниповиые люди заразились и поумирали?з
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Все должны подписать ДОБРОВОЛЬНОЕ обязательство о 14 днях в обсервации - если оно ДОБРОВОЛЬНОЕ, ТО НИКТО ЕГО ПОДПИСЫВАТЬ НЕ ОБЯЗАН !
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В нас сотні тисяч,а то й більше,приїхали з закордону самі,без евакуації.Їх ж ніхто не перевіряв.
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Нда... На форуме парад поклонников средневековья. Лейтмотив: Мочи скотов, которые не хотят, чтоб их права топтали. Всем под плинтус и дрожать мелкой дрожью! Муфлоны в панике страшны... Искренне желаю всем поклонникам гулага провести в нём остаток жизни. Можете начинать прямо сегодня. "Фашисты", - эвакуированные из Вьетнама украинцы отказываются от прохождения обсервации в отеле и вырываются из "Борсиполя" - Цензор.НЕТ 8888
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