 "Фашисты", - эвакуированные из Вьетнама украинцы отказываются от прохождения обсервации в отеле и вырываются из "Борсиполя". ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Виталий Глагола, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация следующая. Киев, аэропорт Борисполь, рейс из Вьетнама только что прилетел. Украинцы, которые прилетели в страну отказываются от обсервации и вырываются из аэропота. Только что. Приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает", - сообщил он.

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"Украинцы, которые прорывались, были эвакуированы из Вьетнама. Сейчас прилетит похожий рейс из Дохи (Катар). Все должны подписать обязательство о 14 днях в обсервации. Эвакуированные отказались и прорывали границу в аэропорту сломав дверь. Эвакуация предлагалась двух типов: бесплатная в отеле "Казацкий" и платная. Расценки на фото. Цена за все 14 дней", - добавил он.





