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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости, Общество
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 Третья неделя карантина в Киеве: почти пустые дороги и редкие прохожие. ВИДЕО

Условия карантина в Украине все более ужесточают. Тот, кто заботится о себе и близких, на улицы лишний раз не выходит. Журналисты Марина Данилюк-Ермолаева и Богдан Буткевич снова проехались по пустым улицам Киева (конечно, соблюдая все карантинные предписания) и готовы показать, как живет столица на третьей неделе карантина.

Вашему вниманию - роуд-муви о коронавирусных буднях столичных улиц, снятое специально для Цензор.НЕТ.

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Отметим, что с 23 марта общественный транспорт столицы перевозит исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города. Речь о медицинских работниках, спасателях, правоохранителям, людях, работающих в аптеках, продмагах и сфере ЖКХ, а также о работниках стратегических предприятий.

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, а 25 марта их действие продлили до 24 апреля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как живет Киев на карантине. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3185236
 
 
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а когда настанут заветные "вот подождите неделю, на следующей неделе начнётся"!! сколько еще недель ждать-то?
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А вы считаете, что это все разводилово, придуманное с целью манипуляции людьми?
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я уверен, что короновирус у нас с ноября прошлого года
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просто мы, скорее всего, яркий пример того, что большиство переболеет короновирусом и не заметит! но наша власть, из-за тотальной тупости, убьёт экономику!
если бы у нас были тесты и если бы мы проверили всё население, а не только депутатов, то могли бы поразиться тому, сколько у нас заражённых
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Зато погонять можно под 240 в городском режиме на спортивной тачке ,как сказал один нехороший сукин сын тип, так что как ,кому горе кому рай, точно как и на войне c рашей
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Москвичи, заразившиеся CoViD-19, бесплатно получат противогазы.
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Про противогазы не слышал, а вот по 19500 безработным Собянин выдаст.
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только тем кто потеряет работу в ближайшее время.. а не "всем безработным"
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Значит, прилетевших из Вьетнама отпустили по домам, а семье из 3 человек, съевших бутерброды возле моря - полицейский протокол.
https://dumskaya.net/news/odesskaya-politciya-presekaet-karantinnye-piknik-111694/

Та пошли вы нах со своим "карантином Продолжаю работать! Ко всему можно адаптироваться и научиться хитрить, даже к полицейскому беспределу.
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угу ... за то под Киевом как на Хрещатике в праздник )) под Вашгородом вечером пробка была часа на три , машин море на Киевском море )))
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Уберите с улиц шайки малолеток.
А то кучкуются и гуляют с утра до вечера.
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дык... им же мууудрые власти ходить в школу запретили... помню своё детство школьное: хожу в школу - никаких дурных мыслей в голове, не хожу - косяками ходят
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Дак это выходные, вы завтра посмотрите, будут толпы людей
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та нормально прохожих, просто минус туристы
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Віталій Барабаненко@baraban088 2 ч

Украинцы, которые прилетели из Вьетнама отказываются проходить обсервацию и пытаются вырваться из аэропорта силой. Кричат «фашисты».
Пришлось вызывать Нацгвардию, которая не сильно то и помогла.

https://www.youtube.com/watch?v=jH-pxNhYPjs&feature=emb_logo
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Владельцы секс-шопов и маркетплейсы отмечают повышение спроса на интимные товары.
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Головне питання - що буде далі , коли люди , що зараз залишились без роботи , витратять останні заощадження , а карантин й далі буде продовжено ..?
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Могут сдохнуть целые отрасли: как то крюинг, туристический бизнес и прочее. По крюингу очень тревожная ситуация. Если с карантина раньше чем мы выйдет та же рашка или Филиппины... то наши моряки увидят море и привезут деньги еще ой как не скоро.
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В суботу вирішив поїхати в ліс на велосипеді... Такого натовпу я в лісі під Києвом ніколи не бачив, до дупи цей карантин, це був справжній діснейленд.
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Сегодня шел через центр города, куча народу в парках, на набережной, в основном молодежь хотя и мам с детьми тоже было не мало, всем насрать на карантин, думаю нужно перенимать индийский опыт кстати сейчас под окнами шум и крики, опять народ бухает на детской площадке
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