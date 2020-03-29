 Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты: Вы слуги народа или прислужники чужих интересов?. ВИДЕО

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь - провал этих законов. Затем - упадок экономики и угроза дефолта. Последние недели Офис Президента и Кабмин делали все, что от нас зависело. Мы договорились о финансовой поддержке для Украины. Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь - очередь за народными депутатами.
Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите завтра правильный путь. Вас привели к власти не отдельные лица, вас избрал Народ Украины. Теперь - ваша очередь выбрать его", - заявил Зеленский.
"Дорогие граждане, продолжайте оставаться дома и не выходите на улицу без крайней необходимости. Как бы ни хотелось это сделать. Сегодня ночью Украина перешла на летнее время. Я верю, что совсем скоро благодаря единству и сплоченности мы все перейдем на здоровое и счастливое время", - призвал президент.
Здохни, гидота!!!
Для точного понимания ситуации с кредитом МВФ, анонсированным Зеленским, разъясняем.
Предварительным и обязательным условием (prior actions ) ПЕРВОГО ТРАНША МВФ предположительно в месячный срок в размере 1,34-1,5 млрд. $ является принятие Верховной Радой Украины законопроекта №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", а также принятие закона о рынке земли в любой редакции.
Обращаем внимание на слова "первый транш". Речь на самом деле идет о уже утвержденном, т.н. гуманитарном транше" МВФ Украине в размере около 1, 5 млрд. $ . Украина получит его в любом случае, но в случае выполнения условий МВФ - одним траншем и быстро.
Кроме того это открывает Украине возможности получения кредита Всемирного банка в размере млрд. $ .
Совокупно эти 2,5 млрд. $ - это тот максимум который сможет получить Украина в ближайшее время.
ДРУГИХ ТРАНШЕЙ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ,
как и реструктуризации внешнего долга о которой запрашивает Зеленский МВФ.
це найпостіше для сцикунів -піти на лікарняне...тест ще раз робити на коронавірус якраз в час реєстрації...