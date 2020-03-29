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 Политика Украины
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 Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты: Иначе упадок экономики и угроза дефолта. ВИДЕО

Завтра должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь - провал этих законов. Затем - упадок экономики и угроза дефолта. Последние недели Офис Президента и Кабмин делали все, что от нас зависело. Мы договорились о финансовой поддержке для Украины. Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь - очередь за народными депутатами.
Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите завтра правильный путь. Вас привели к власти не отдельные лица, вас избрал Народ Украины. Теперь - ваша очередь выбрать его", - заявил Зеленский.

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"Дорогие граждане, продолжайте оставаться дома и не выходите на улицу без крайней необходимости. Как бы ни хотелось это сделать. Сегодня ночью Украина перешла на летнее время. Я верю, что совсем скоро благодаря единству и сплоченности мы все перейдем на здоровое и счастливое время", - призвал президент.

Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты: Иначе упадок экономики и угроза дефолта 01
Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты: Иначе упадок экономики и угроза дефолта 02

Источник: https://censor.net.ua/v3185224
 
 
 Топ комментарии
 
"какая отвратительная морда" (с)
Здохни, гидота!!!
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то у моники реально подгорает - мало того что беня за "пейсы" держит, так еще и перспектива висеть на Йолке - к июню)) Но перспектива - страшнее..))
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Міг би просто попросити брата Єрмака, той би порішав.
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От Коломойского перешел к Ахметке
Но как был слугой-так и остался
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Першого хворого на коронавірус називають patient ZEro - нульовий паціент.
Вовочка і тут відзначився?
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Усі три останні *********** винні у тому в якому стані зараз економіка ,особливо Параша,щоб тут не свистіли порохоботи
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и че ж зеленые не исправили. и да, папередники теперь тоже зеленые самокатчики...
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Чуваки,я вам ничего не должен,я должен своей маме...
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А я проти мевефе,у нас є резерв! Конфіскувати у офшорника,трупанчука,бойки,кернеса,рабіновича,ахметки,свинарчуків....То ще й ми мевефе позичати будемо!
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зеля, почему война не закончена, опять наживаешься на войне?
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А как п.ЗЕ из такими реформами допустил упадок экономики и довел страну до дефолта случайно в видео народу не расскажет?
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Мы и правительство свой путь выбрали. С каких пор Зе стал МЫ? Мы-ЗЕ-1.
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Богдан слил Зелю....,но писал базар Чуваков не Богдан...
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Похоже, лицедей еще не определился, он слуга народа или слуга чужих интересов, видимо не может рссчитаться с беней, так может поможем лицедею и скинемся, чтобы он смог послать беню наху..
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Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты: Иначе упадок экономики и угроза дефолта - Цензор.НЕТ 4763 Пан Буддист

@sranysovok

·12 мин

Президент Зеленський:

Погана новина - є загроза дефолту.


Хороша новина - ми повернули усіх інфікованих співвітчизників





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Упадок в Украине начался с 1992 года и не прекращался. Элите не нужна процветающая Украина. Может случиться, что украинцам надоест такая элита и тогда будет очень всем.
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Зачем идиотам деньги, ведь они их всё-равно отдадут Коломойскому.
Игорь Валериевич сам себя переиграл. Столько денег вбухать, сколько усилий чтобы приготовить на политической кухне это ЗЕ , а в итоге народ тебя возненавидит за этот тухлый, вонючий и отвратительный ЗЕ. Бракованный продукт никто не любит.
Гавнецо то выкинут, а повару набьют рожу.
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Вова!, возвращался бы ты в 95 квартал,от тебя там хоть какой то толк есть.
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Пленки Мельниченко,это уже история,Пленки Богдана,это новая бомба... Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты: Иначе упадок экономики и угроза дефолта - Цензор.НЕТ 255
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Землю ССуки не трожте , продажа земли, это преступление перед Украинским народом . Рано или поздно придется отвечать перед судом
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нихрена не делать, жить в долг и воровать. ГЕНИАЛЬНО. такого президента у нас еще небыло.
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Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов то есть ты не виноват вообще в случай чего? то слуги виновны а они чьи 100% ваши слуги и прокуроры и сбу и мвд новое лицо ваш выбор
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Поздравляю зетипиллов! Вы это сделали вместе два раза! Сделайте друг друга в третий раз! по приколу..шоб поржать. А-ха-ха!!
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не прикидайся ягням. Землю дерибанити Зеленський та Порошенко домовилися разом.
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Когда за помощь требуют стать раком и раздвинуть булки - это не помощь, это по другому назыается
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Лет 10 назад,еще покойный Батя тут говорил,ФСБ пишет всех политиков Украины....
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А что нас ждёт без земли, еду как маски будут продавать, т.е её не будет.

10 латифундистом будут контролировать все продукты?
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Не прикрывайся вирусом дефолт только у тебя зеля.
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Никаких МВФ с их политическими и "шкурными" требованиями продажи украинской земли!!!!деньги должны быть вытряхнуты из наших олигархов.которые и так должны в казну миллиарды по налогам только.А если вытряхнуть из олигархата возврат необоснованных ссуд.стимуляций и других коррупционных манипуляций всех прежних правительств и президентов.то будет за что купить и такую армию как в Израиле
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Да ты просто комунист! Карл Марксович! Все отобрать и поделить!
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Лошара еще спустит запасы Нацбанка. опосля сделает ноги в Израиль. Там своих не выдают. А мы останемся как после Овоща - с 10569 гр 72коп в казне.
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И какой же нужен талант чтоб страну которую почти 30 лет продавали,обворовало до нитки правительство Януковича,продавало барыжное правительство Порошенка и никто из них не смог Украину уничтожить,ЗЕ уничтожил за 1 год экономически а теперь и териториально.Народа,нации и страны без земли не существует.
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А шо ты хотел? Осел говорил шо введет рынок. Еще перед выборами. Вы проголосовали за Кловуна. Так кто вам доктор?
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Але продає землю він в купі з Порошенко.
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Та нет уж п лять...вы сами, зетипиллы, сами...
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Єдине чому допоможе черговий транш це, збільшенню рахунків в офшорах. Зате виросте зовнішній борг, який лохи матимуть погасити.
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Читая ваши комментарии, поняла окончательно-вы нация разрушителей и поэтому у вас жизнь такая, вы этого заслуживаете!
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Что бы раздерибанить украинскую Землю устроили короновирус по всей планете. Ублюдки !
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У него лицо скучное. Денег не дадут!
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Если примут закон про дерибан Земли - они умертвят миллионы украинцев через короновирус. Начнут с владельцев паев.
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БОЖЕ ,поможи ЗЕвиборцям відійти від шоку закінчення епохи бідності і проінформуй -хуже не будет,ще не прийшло.
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