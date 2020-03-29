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Все про:НАБУ (3087) Ермак Андрей (183) Лерос Гео (37) Ермак Денис (1)

 "Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обратился в Национальное антикоррупционное бюро относительно действий главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы против таких как ты (Андрей Ермак. - Ред.) приняли изменения в Закон "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції", поэтому отправляю в НАБУ обращение с флешкой и жду 10% от награбленного, отправлю в детский дом. Вот и посмотрим, как работает закон и орган, который ты пытаешься рейдернуть", - отметил Лерос.

К посту он приложил фото обращения и еще несколько видео.

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Слуга народа Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей 01

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Слуга народа Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей 02

Напомним, в воскресенье, 29 марта нардеп Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей. 

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Источник: https://censor.net.ua/v3185214
 
   
 Топ комментарии
 
Ну вот дело пошло. А значит на час расследования дела, Зеленский обязан отстранить главу своего секретариата Ермака от должности на час расследовния...
Если это не сделает Зеоенский, то ему реально пипец. Будет ему тогда политическая смерть.
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Лерос молодец, уважука мужику.
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"Вовремя предать - это не предать. Это предвидеть!" (с) "Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей - Цензор.НЕТ 3959

"Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей - Цензор.НЕТ 6316
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Ну вот дело пошло. А значит на час расследования дела, Зеленский обязан отстранить главу своего секретариата Ермака от должности на час расследовния...
Если это не сделает Зеоенский, то ему реально пипец. Будет ему тогда политическая смерть.
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зєлєнський це маріонетка. Він сам нічного не робить. Він озвучує те, що роблять ляльководи.
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так це ж і доводили людям на виборах. але зєля всім довів-що він "самостоятєльна лічность" "Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей - Цензор.НЕТ 7436
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Это как ФСБ решит. зельц просто попка у этих дельцов, даже ермак его главнее.
На всякий случай - это мое личное оценочное суждение.
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Ещё Палица (друг Коломойского) его канал "Аверс" активно сотрудничал с Шарием.
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"Вовремя предать - это не предать. Это предвидеть!" (с)

"Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей - Цензор.НЕТ 6316
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А сколько их было уже, этих движух? И что? Кто-то сидит? У кого-то конфисковали "честно заработанное женой и тещей"? Не верю.
Лёва долго сомневался, не решался, опасался,
Но, подсчитав, он сразу в суд подал.
Чтобы дали по заслугам всем его друзьям-подругам,
И чтобы плакал Иванов Иван.

И судьи рассудили ясно: гости в драке непричастны,
Бил хозяйку лишь один Иван.
Все довольными остались, снова к Лёве все подались,
Иванов же - прямо в Магадан.
А честный "слуга" Гео Лерос тоже кому-то служит (только не народу Украины), иначе бы мы никогда не узнали ни про брата, ни про свата...
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а ведь только купил новый мерс...) все так хорошо начиналось.
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еще один зашкваренный жлоб - во время чумы и економического хаоса - такие мЭрины.... идиотизмом это даже не назовешь...
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Зеленских нормальных увольняет или они сами от него уходят.
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представляю как этот агент ФСБ Ермак прямо в эту минуту рвет волосы у себя на заднице...
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Ему уже это так просто с рук не сойдет, будет движ.
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Бєня зробив з ЗЕ президента тільки для того ,щоб той грав роль президента і не заважав деребаніти нашу Неньку. Зелені йолупи ,ви це зробили разом ....
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надеюсь набу поможет пану ермаку с изоляцией
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Товариство, зверніть увагу, як на фоні розбірок Лероса і Єрмака у депутатів СН масово виявляють коронавірус)))
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Что это жалкое чмо может сказать? Сидит в кустах и дрищет, наблюдая, как рушится его власть.
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походу, у Ермака на новом "Мерседесе" S класса, стоят номера: "Едунах%й"..
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Бутусов заявив, що відео з братом Єрмака зробив співробітник СБУВ оточенні глави Офісу президента Андрія Єрмака вважають, що йому намагається зашкодити його попередник Андрій Богдан. Відео, на якому чоловік, схожий на брата Єрмака Дениса, нібито обговорює питання призначення на різні державні посади, зробив співробітник Служби безпеки України, повідомив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.
Цей матеріал можна прочитати і російською мовоюСьогодні 17.10 | коментарів: 34"Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей - Цензор.НЕТ 532Журналіст вважає, що звинувачення в корупції та держзраді матимуть тяжкі наслідки для репутації Єрмака
Фото: ЕРА
Відеозапис, на якому людина, схожа на брата глави Офісу президента Дениса Єрмака, нібито обговорює питання призначення на різні державні посади, зняв один зі співробітників київського управління Служби безпеки України. Про це повідомив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.
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К этому уроду понятие "репутация" не применяется!
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Немзер, геть на вашу продажну Українську Правду. Там тусується ваше зелене болото.
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Юрий Бутусов
24 хв ·

Исторический день - такого же значения как и выступление Зинченко в 2005-м, подкосившее карьеру Ющенко. Народный депутат "Слуга народа" Гео Лерос подал заявление в НАБУ о проверке главы Офиса президента Андрея Ермака на причастность к коррупции. Лерос нанес термоядерный удар по Ермаку, а также по Минскому процессу, ну и по рейтинг Владимира Зеленского в конечном итоге. Теперь будем ждать результатов - как понимать эти беседы, какая связь между разговорами и назначениями. Теперь нужна максимальная публичность - посмотрим, как Ермак и Зеленский ее обеспечат, ведь теперь это их собственный коррупционный скандал, и надо показать пример его решения, ответственности, открытости. В "Слуге народа" настоящая война на уничтожение.

Ну и посмотрим насколько быстро умеют реагировать наши антикоррупционные органы, и прекратит ли директор НАБУ Артем Сытник ходить на постоянные совещания на Банковую после начала такого расследования.
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Зінченко помер, і тільки це стримує мене в оцінці його протимошенківської діяльності.
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Зінченко-один з небагатьох порядних людей пасічник все просрав і віддав країну зеку.
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если еще сегодня зЭля уволит этого прокацапа барыгу еРмака - я хоть что пойму - если нет, зЭля полнейший ЛОШАРА...
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Зеленский пришел в бешенство от компромата Лероса на Ермака - источник Март 29, 2020Без рубрикиКомментарии
"Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей - Цензор.НЕТ 3755Час назад в офисе президента было землетрясение. Зеленский рвал из-за информации по делишкам Андрея Ермака, на брата которого накануне нардеп Гео Лерос слил компромат-видео, на которых брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности за бабло.
Об этом сообщил несколько минут назад в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
В тему - Экс-советник Зеленского обнародовал видео, как брат Ермака торгует госдолжностями
Зеленский пришел в бешенство и потребовал объяснений.
Ермак оправдывался, что это все провокация, и обещал, что расследование силовиков покажет, что он чист.
То есть, он на полном серьезе думает, что бумажка из ДБР или СБУ поможет отмыться от этого скандала)
При этом похоже, что скандал имеет все шансы стать сериалом. И через несколько дней Ермак станет токсичным настолько, что для Зеленского будет проще и правильнее слить его, чем цепляться за призрачные надежды, что Ермак ему даст мир с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Во-первых, тема ОРДЛО стала второстепенной на фоне коронавируса.
Во-вторых, Ермак уже вызывает такое отторжение у активной части патриотического лагеря, что дальнейшее продвижение линии на примирение с ОРДЛО на фоне коллапсирующей системы здравоохранения и экономики из-за вируса и мирового кризиса приведет Зеленского на политическое кладбище в таком же турборежиме, как он и пришел в политику.
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Зеленский больше не может делать вид, что он в танке. Или он будет адекватно действовать, или будут действовать люди, которых утомила имитация государства и государственной политики.
***
Политолог Михаил Чаплыга так прокомментировал этот грандиозный скандал:
«АХРИНЕТЬ…
Глава Зеленского подтверждает правдивость записей и лишь требует выяснить, кто такой дерзкий..
При этом он все еще глава ОП… записи поражают… А Зеленский еще типо Пре..Зе…Дент…
При аналогичных раскладах слили Гончарука…
Кажись, Зеленскому пора показать народу свою семью В УКРАИНЕ и молча отречься о престола…
Там еще и в регионах (Одесса, Харьков и Днепр) публичный бунт с унижением центральной власти…
Хроники Смуты».
***
Вставлю свои «5 копеек».
Зеленский уже убедительно продемонстрировал, что он - бездарен, слаб, непорядочен и лжив, плюс окружил себя сплошь подонками. Он наносит Украине колоссальный вред - со всеми вытекающими из этого выводами…
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самая паскудная и бездарная шваль за всю историю независимой Украины -это Зебильная свора
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Будем посмотреть кто подпишется за Эрмека в этой движухе. Может зажоп впишется?
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Думаю Коломойский или кто то с его стороны активно сотрудничали с анти-украинским блогером Шариём.
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брат це шістка яка нічого не вирішує,а ермака лох не вижене той буде триматися зубами та кігтями
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Интересная заворачивается "маца" - только смотрите с "водой" - дитя "Украину" не вылетайте - управленцы хреновы....
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Осталось только не понятно... Это "воскрес убитый на Донбассе брат" или это другой брат?
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а где блондинистая голова шабуни грантоеда "Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей - Цензор.НЕТ 9191где всякие срелщи в наём мустафы "Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей - Цензор.НЕТ 347
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Молодчага, Лео! Пали эту кодлу в пепел!
А я бы еще отправил и в сенат США..., привлек бы еще и их внимание..... К тому же, тогда х*й они тебя тронут!
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Плівки з Гончаруком були. Тепер он плівки з братом Єрмака. Мене одне цікавить. Де, курва, усі оті обіцяні плівки на Пороха? Що там Онищенко і інші свідки великої корупції п'ятого президента? Га?!
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За це Лео можна все пробачити, що було раніше.
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Просто Лошара немного ошибся с кандидатом.
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А то вата не знает шо воруют и Бубочка полный идиот. Зетипиллы этого и хотели. шоб уничтожить Украину. Так и голосовали. Лично знаю нескольких сволочей.
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це безчестна та підла диверсія путіна, слава украдіні! ну і братіку єрмака, а чи може збацаємо ще одну революцію тільки вже соціалістичну з тюрмочками та розстрільчиками
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Алексей Арестович
2 ч. ·

Дано:
- некто З., обещавший, что при нем коррупции в высшей власти не будет.
Некто АЕ, дующий в уши З. справа, и некто АА, дующий слева.
Есть КВ, из-за которого собирались вводить ЧП.
ЧП резко усиливает АА, поэтому ЧС заменяет ЧП.
В результате ГЛ, близкий, как говорят, к АА, публикует записи разговоров, очень похожих на эту самую коррупцию в высших эшелонах, которые ведёт человек, чрезвычайно похожий на брата АЕ, «...убитого», кем-то, очень похожим на ПП, в месте, похожем на АТО.
Даже не знаю, кому из дующих в уши З. пожелать удачи в этой борьбе.)
Пожалуй, всем троим.
Хочется также спросить тех, кто год назад подставил своИ уши под «...жити по-новому»:
- это и есть «по-новому» или просто вы чрезвычайно похожи на Д?..
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