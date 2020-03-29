 "Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы против таких как ты (Андрей Ермак. - Ред.) приняли изменения в Закон "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції", поэтому отправляю в НАБУ обращение с флешкой и жду 10% от награбленного, отправлю в детский дом. Вот и посмотрим, как работает закон и орган, который ты пытаешься рейдернуть", - отметил Лерос.
К посту он приложил фото обращения и еще несколько видео.
Напомним, в воскресенье, 29 марта нардеп Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
Если это не сделает Зеоенский, то ему реально пипец. Будет ему тогда политическая смерть.
На всякий случай - это мое личное оценочное суждение.
Лёва долго сомневался, не решался, опасался,
Но, подсчитав, он сразу в суд подал.
Чтобы дали по заслугам всем его друзьям-подругам,
И чтобы плакал Иванов Иван.
И судьи рассудили ясно: гости в драке непричастны,
Бил хозяйку лишь один Иван.
Все довольными остались, снова к Лёве все подались,
Иванов же - прямо в Магадан.
А честный "слуга" Гео Лерос тоже кому-то служит (только не народу Украины), иначе бы мы никогда не узнали ни про брата, ни про свата...
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Цей матеріал можна прочитати і російською мовоюСьогодні 17.10 | коментарів: 34Журналіст вважає, що звинувачення в корупції та держзраді матимуть тяжкі наслідки для репутації Єрмака
Фото: ЕРА
Відеозапис, на якому людина, схожа на брата глави Офісу президента Дениса Єрмака, нібито обговорює питання призначення на різні державні посади, зняв один зі співробітників київського управління Служби безпеки України. Про це повідомив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.
24 хв ·
Исторический день - такого же значения как и выступление Зинченко в 2005-м, подкосившее карьеру Ющенко. Народный депутат "Слуга народа" Гео Лерос подал заявление в НАБУ о проверке главы Офиса президента Андрея Ермака на причастность к коррупции. Лерос нанес термоядерный удар по Ермаку, а также по Минскому процессу, ну и по рейтинг Владимира Зеленского в конечном итоге. Теперь будем ждать результатов - как понимать эти беседы, какая связь между разговорами и назначениями. Теперь нужна максимальная публичность - посмотрим, как Ермак и Зеленский ее обеспечат, ведь теперь это их собственный коррупционный скандал, и надо показать пример его решения, ответственности, открытости. В "Слуге народа" настоящая война на уничтожение.
Ну и посмотрим насколько быстро умеют реагировать наши антикоррупционные органы, и прекратит ли директор НАБУ Артем Сытник ходить на постоянные совещания на Банковую после начала такого расследования.
Час назад в офисе президента было землетрясение. Зеленский рвал из-за информации по делишкам Андрея Ермака, на брата которого накануне нардеп Гео Лерос слил компромат-видео, на которых брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности за бабло.
Об этом сообщил несколько минут назад в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
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Зеленский пришел в бешенство и потребовал объяснений.
Ермак оправдывался, что это все провокация, и обещал, что расследование силовиков покажет, что он чист.
То есть, он на полном серьезе думает, что бумажка из ДБР или СБУ поможет отмыться от этого скандала)
При этом похоже, что скандал имеет все шансы стать сериалом. И через несколько дней Ермак станет токсичным настолько, что для Зеленского будет проще и правильнее слить его, чем цепляться за призрачные надежды, что Ермак ему даст мир с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Во-первых, тема ОРДЛО стала второстепенной на фоне коронавируса.
Во-вторых, Ермак уже вызывает такое отторжение у активной части патриотического лагеря, что дальнейшее продвижение линии на примирение с ОРДЛО на фоне коллапсирующей системы здравоохранения и экономики из-за вируса и мирового кризиса приведет Зеленского на политическое кладбище в таком же турборежиме, как он и пришел в политику.
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Зеленский больше не может делать вид, что он в танке. Или он будет адекватно действовать, или будут действовать люди, которых утомила имитация государства и государственной политики.
***
Политолог Михаил Чаплыга так прокомментировал этот грандиозный скандал:
«АХРИНЕТЬ…
Глава Зеленского подтверждает правдивость записей и лишь требует выяснить, кто такой дерзкий..
При этом он все еще глава ОП… записи поражают… А Зеленский еще типо Пре..Зе…Дент…
При аналогичных раскладах слили Гончарука…
Кажись, Зеленскому пора показать народу свою семью В УКРАИНЕ и молча отречься о престола…
Там еще и в регионах (Одесса, Харьков и Днепр) публичный бунт с унижением центральной власти…
Хроники Смуты».
***
Вставлю свои «5 копеек».
Зеленский уже убедительно продемонстрировал, что он - бездарен, слаб, непорядочен и лжив, плюс окружил себя сплошь подонками. Он наносит Украине колоссальный вред - со всеми вытекающими из этого выводами…
https://www.youtube.com/watch?v=eGjYVG80V-k
А я бы еще отправил и в сенат США..., привлек бы еще и их внимание..... К тому же, тогда х*й они тебя тронут!
2 ч. ·
Дано:
- некто З., обещавший, что при нем коррупции в высшей власти не будет.
Некто АЕ, дующий в уши З. справа, и некто АА, дующий слева.
Есть КВ, из-за которого собирались вводить ЧП.
ЧП резко усиливает АА, поэтому ЧС заменяет ЧП.
В результате ГЛ, близкий, как говорят, к АА, публикует записи разговоров, очень похожих на эту самую коррупцию в высших эшелонах, которые ведёт человек, чрезвычайно похожий на брата АЕ, «...убитого», кем-то, очень похожим на ПП, в месте, похожем на АТО.
Даже не знаю, кому из дующих в уши З. пожелать удачи в этой борьбе.)
Пожалуй, всем троим.
Хочется также спросить тех, кто год назад подставил своИ уши под «...жити по-новому»:
- это и есть «по-новому» или просто вы чрезвычайно похожи на Д?..