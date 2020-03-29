 Полная расшифровка записей брата главы ОП Ермака, которые обнародовал "слуга народа" Лерос. ВИДЕО

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В воскресенье, 29 марта Лерос выложил несколько видео, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

Глава ОП Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

В расшифровке слова человека, голос которого похож на голос Дениса Ермака, выделены жирным шрифтом.

20 августа 2019 года, 13-13: Есть два брата, одесситы. Чтобы понимали, что они не просто "ходоки".

- Вчера как бы так занавесу (неразб) приоткрыл… Ничего, что как бы мы пилили это полтора года, и наш патрон вкладывал деньги, и британцы делали аудит и платили взятки, чтобы комитеты Верховной Рады рассмотрели из-под полы, грубо говоря, законопроекты эти, которые предлагались. Там было до пи#ца как бы вложено. Там тысяч 100, наверное, фунтов было вложено. Мы ж четко ограничиваем: ребят, если вы участвуете, вы участвуете… (неразб).

- Участвуете. Ты ж сегодня с ним разговаривал? Что он?

- Я сегодня с ним разговаривал, да. Он сейчас разбирается со своим участком. Но он сказал неделя. До завтра вопрос он должен решить. Все окей. В среду мы встречались, он сказал, когда неделя, он поделится. Он нормальный чувак. Он не пи#дун, он нормальный, вменяемый. Даже если этого я не знаю. А, кстати, я с вашего позволения, наверное, я пока ему вообще ничего говорить не буду. Да. Я думаю, что это правильно.

- Тебе виднее.

- Да.

- Я согласен.

- Во-первых, он сейчас ничего и не даст. Это я чувствую. А во-вторых, я скажу, что, да, мы посмотрели, все, ждем Кабмина. Правильно? Этих двоих одесситов я могу приглашать?

- Одесситов - да.

- Да?

- Это те двое одесситов, которые вот так вот (неразб)...

- Но это же не их инициатива. Это инициатива, у которых из кошелька. Это не их инициатива.

- Просто тут как бы, да...

- Давай одного.

- Ну, давай одного, да.

- Давай одного.

- Давай одного.

- Чтобы они себе четко понимали.

- Они два брата.

- Что речь не идет о том, что (неразб) вы становитесь на пост министра. Это глупо. Денег-то хватит. Сейчас… Сама программа, да, она в составе программы АПК. Но учитывая, что она перекрывает большое количество потребностей различных министерств и ведомств, мы ее толкаем сейчас в основном через (неразб). Это система безопасности, РНБО, СБУ, министерство обороны и через Офис Президента. Значит, принятие решения по всему этому и прочее. прочее не зависит от Кабинета. От Кабмина зависит единственное: под какое министерство, или, мы вчера говорили, отдельное агентство.

- Агенция, да.

- Да, да. Это будет определено. То есть, решение по поводу агентства или министерства и прочее уже будет после того, как всех восхитятся, скажут, да, все, зае#сь, как бы, от этих слышали, от этих слышали, от СБУ тоже слышали, со всех сторон мы проверили. Это не ходоки, которые просто приходят, потому что мы с братом разговаривали, он говорит, в день – в день – приходит, причем не просто (неразб), а таких, достаточно серьезных 1200-1500 резюме и около 250 проектов. В день. Их никто не рассматривает. Вообще.

- Я все понимаю

- Ну, просто, бл#дь. Нет возможности. Поэтому когда у тебя на слух идет (неразб) – о, это я слышал. (неразб). Вот это небольшой пример. То есть, у нас везде как бы есть уже как бы, ну…

- почин.

- Да, то есть у нас уже есть как бы...

- Не, я понял. Я все прекрасно понимаю.

- Вот на основе этого и будет приниматься решение.

20 августа 2019 года, 13-39: Есть девочка красивая, хочет возглавить ТРК "Украина" или Внешэкспоцентр.

- Девочка есть. Красивая. Которая очень сильно хочет возглавить или ТРК "Украина" или Внешэкпоцентр. Это все ДУСя.

- Если девочка красивая и девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей.

- Да.

- И там в принципе, учитывая (неразб) тусовки, ты видел этот…

- Не, я преследую тут исключительно меркантильный интерес.

- Кто-то там из парламентского комитета телка, ну, пи##ц, просто (неразб), девятое чувство, е##ть… В этом плане все достаточно легко. Посмотрят, еще подсуетится, кто-то под свое крыло возьмет.

- Я перекину резюме?

- Да-да

- Минет сделает?

- Я еще не знаю.

- Недоработка.

16 сентября 2019 года, 14-38: Разговор о киевской таможне.

- Мы говорим про Київську митницю

- Расскажите вкратце.

- О чем?

- Где работали.

- То есть, никакой информации вам обо мне не давали?

- Нет, у меня есть информация. Я хотел бы, чтобы вы рассказали.

- Биографическая справка или?

- Нет, именно по работе.

- Я вообще сюда шел, и мне говорили о том, что, ну, там уже вопрос решенный. Замминистра по Мининфраструктуры курирует Зализныцю. То есть, та информация, которая у меня.

- Это куда вы ходили?

- Я. Я вас перепутал, 100%, да. Это Укрзализныця, да.

- Поэтому митницю я...

- Да.

- Я имею информацию по электронной мытнице, потому что в свое время, работая в Квазар-Микро Ситроникс, я был включен в делегацию в Соединенные Штаты вместе с руководителем информационной мытници Пашко, специалистами.

- Это вы с Денисом, наверное, знакомы?

- С чем?

- С Денисом Черваковым.

- Нет, не знаком. Валентин Шуляк, Олег Николаенко. То есть, это те, которые возглавляли информационную митницю. Но у меня, скажем так, я мог бы заняться этим вопросом, но у меня немножко другая специализация.

- У меня тоже в таких вопросах не стоит, у нас немножко, наверное, начало недели.

- Но это понедельник.

23 сентября 2019 года, 18-00: Не дают спокойно спать 45 миллионов.

- Через 4 месяца, но они сейчас ТЗ уже пишут.

- Они пишут ТЗ, я все это прекрасно понимаю. Я думаю, что...

- 45 миллионов, извините. Ну, я как бы деньги видел, но мне очень нравится эта сумма.

- Это точно.

- Да.

- Сейчас приедет брат, я поеду на Банковую. Мы все обстоятельно переговорим. С ТЗ этими, с этим всем. Поверьте, без вас никто никуда не уйдет.

- Они сейчас там.

- Это может быть (Томатовский?) подтверждает: осуществить хотя бы на 10% имеет возможность только НАТОвская и эта х##ня.

- Да, да.

- Все. Ну, и с частичными облетами тоже. Там не только спутник. Все.

- 45 миллионов тебе не дают спокойно жить? Я даже знаю уже компании, которые будут летать.

- А знаешь, сколько это будет примерно?

- Я даже знаю, где люди будут топливо покупать. Я все знаю.

- (неразб)

- Ты понимаешь? У меня ж широкий профиль, за 5 лет стаж. Какое пять? Уже 7! когда я из мусарки ушел? В 14-м году. Бл#дь, уже 7 лет прошло.

- Почти.

- Ну, 6.

- Добрый день. Я в курсе за Инвестмент, в курсе за ТЗ, в курсе за Мировой банк. Давайте все-таки подождем, у нас пусть вернется президент с Андреем. Подождем, пусть вернется президент с Андреем из Америки. Там будет вводная, в том числе и по этому. Поэтому в пятницу-субботу мы разговариваем (неразб).

30 сентября 2019 года, 14-49: Будет принято решение — зашибись, нет — у нас есть альтернативный выход.

- Я ее лично подаю. Кстати, очень хороший способ общения как раз по НАЗК (неразб) отдаю, представляю, рассказываю. Принимает решение – окей. Не принимает решение – значит, заходим с другого пути. То есть, вот это то, что мы можем предложить. Первым лицам показать вашу программу, дать рекомендации и отправить на разговор. Вот. Будет принято решение – зашибись. Не будет принято решение – пожалуйста, у нас есть альтернативный выход. Значит, я уже переговорил – и с Андреем переговорил, ну, с юриками (?) переговорил. Вот мы как бы зарегистрировали вот такую (неразб). Андрей в принципе, любую поддержку, какую надо, начиная от кандидатов, заканчивая помощью в продвижении этой структуры. А это уже правильно, то есть, по образу и подобию американских (неразб) структур. Я уже со всеми договорился. То есть, даже те которые там… министерства, ведомства, какие-то программы пишут, приходят к тебе, у нас нету, допустим, какое-нибудь возьмем там, я не знаю… министерство по делам детей. Хотя в принципе (неразб). Ну вот, допустим, у нас нету, да? То есть, мы все равно готовы взять эту программу в рамках вот этого бюро как бы распиарить там, показать там и прочее, и вот такие вот оказывать как бы в дальнейшем. Потому что поток людей, он в течение там полугода иссякнет, и нужно на немножко на другой уровень выходить. Ну вот так. Вот это мы с ним переговорили.

- Вопрос по Жене, по длинному, который инфраструктура.

- Вспомнил его? Вот здесь вот встречались.

- Хороший мальчик такой.

- Который хороший мальчик.

- Что мы с ним делаем?

- Исполнительный.

- Хороший.

- Один был исполнительный, а второй был умный. Вот за умного.

- Давайте конкретно.

- Худой, высокий, инфраструктура, да.

- Здесь встречались.

- Ага. Высокий…

- Из России родом.

- Фотку вытащи там из резюме и покажи.

- Та сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас... Не так просто. С моей HR-агенцией…

- По "Энергоатому" я сегодня с Кривоносом разговаривал.

- Угу.

- Вот!

- Да-да-да-да-да, этого помню.

- Худощавый, высокий.

- Да. Это тот, который должен был...

- Он сделал все, я передал.

- Я тоже переслал. В телефоне.

- Сейчас.

- Женя.

- Это ты в Вотсапе переслал или?...

- Не-не-не. В Телеге.

- Один красивый, другой умный.

- Повтори. Повтори мне. Потому что буду долго искать, лучше повторить.

- Сейчас.

- А это давно было?.. Хороший материал.

- Да. Ну. Держпраце понравился, да?

- Да. Да. Ну, хороший материал

- Не, ну…

- Вообще можно как бы заходить.

- И руки не трясутся

- Я вот так думал. Значит, Туцкий (?).



30 сентября 2019 года, 15-00: СНБО назначат, не дай бог, Данилова. Он нас не любит.

- Я хочу, чтобы сидел на ж#пе и не дергался.

- Нет.

- А, кстати, конкурс объявили, он же документы по-любому должен подавать, ну а как?

- Конкурс. Он подаст пусть документы.

- Подает документы.

- Вообще как бы это не вопрос. Пусть делает скан того, что он подаст, я дополнительно еще закину, что типа, бл#дь, смотрите, ну мы ж уже и через ж#пу, через рот, и через что угодно как бы. Вот, человек на конкурс как бы подался. Пусть подает, обязательно.

- Ну да, он же не может не подавать.

- Не-не-не-не-не. Он должен подать обязательно. У нас… я ж все как бы свои подання, я ж перестраховываюсь, чтобы никто (неразб).

- Официально, да.

- Я сначала напрямую, а потом параллельно в системе, там Верховная Рада, это там, это сям – все я получаю. Мне надо все входящие, то есть, я ж показал, конверты из администрации президента мне отписывают особисті, то есть, все как бы по-правильному. Если даже кто-то (неразб), какие вопросы? Вот, все официально. Все по закону. Поэтому ну вот так. То есть, подключили как бы уже там по максимуму. Сейчас Андрею скажу. (неразб) Сейчас, буквально минуту…

- Да, але. Мне этот… крот не очень понравился.

- Мне тоже.

- Да?

- Очень большие должности занимал как бы. Но. Опять-таки.

- Он очень недовольный вышел такой.

- Опять-таки, если у него четкое по этому этапу, по подвижному составу, а учитывая, что, я, правда, сам (неразб) вот фирма, типа у меня. Я говорю, видите, фирма в структуре, чтоб она ж там… Не-не-не, не меня, я там то. Я говорю: хорошо, понятно. Вот, значит, если вот этот маленький кусочек всего лишь по подвижному составу, почему нет? Он ох##ный. Но только этот. То есть, если да, как бы, я ж говорю, что я готов это все обсуждать. То есть, действительно не надо ни проверять, я знаю эту тему очень хорошо. Я ее готов лично (неразб). Потому что там же один раз подашь что-то этот самый, а (неразб) опять эта х#ня какая-то...

- Не, я х#ровых людей не присылаю.

- Комплиментами сыплют перед соискателями.

- Юрист пишет, ну, короче, мы...

- (неразб) а он туда как бы это, а вот у меня еще тоже там. (неразб). Я говорю: бл#дь, это пи##ц, вы что, все ох##ли, бл#дь? Ну, давайте (неразб) Вот так вот. Сейчас очень важно все-таки, кого назначат секретарем РНБО. Не дай бог, Данилова.

- Да.

- Не дай бог.

- Могут?

- Нас он не любит.

3 октября 2019 года, 12-32: Денис берет четыре из пяти.

- Давай теперь о серьезном. Это Федя. Я забрал, да. Смотри. Это… или то сарна(?), неважно.

- Не суть

- Но. Он мне привез 5.

- Привез 5. Довезет?

- Вот. Нет. У него ж#па. У него позабирали помпы. Он рассчитался с мусорами. (неразб) ехал, меня не хотел пугать, он об этом не говорил. Я как бы могу сделать бэк. Могу сделать...

- Сейчас. Сейчас. Сейчас. Та не, ну плюнь, девочка хорошая, не это самое. Тут же знаешь, тут чисто даже с человеческой точки зрения. Получить деньги – это вопрос принципа. А то, что мы им поможем, это по-любому.

- Там или то 5, или это 5. Я не разбирался. Ну, надо просто посчитать.

- Давай сделаем так. Денису об этом говорить не надо. Денис берет 4. Из пяти — четыре. По 500 долларов раскинем. Это твои друзья.

- Мои друзья, да. Давай хотя бы по штуке?

- Ты думаешь, ему надо это знать?

- Ну, какая разница? Мы ж по-честному все делаем.

- Бл#дь, он может заартачиться. Он тогда, блин, (неразб). Типа, бл#дь, вы привозите людей, а мне с ними разбираться, бл#д. Блин, я бы тебе все-таки рекомендовал, бл#дь, не доводить это самое.

- Хорошо.

- До его сведения.

- Тогда знаешь, что мы сделаем? Только я не знаю, что где. Я не помню.

- Иди, в туалет сходи (неразб), бл#дь и это будет правильно… Я предлагаю сделать лучше так. Там где-то перекроемся, закроемся. (неразб), не стоит, правда.

- I`ll be back.

- Давай.