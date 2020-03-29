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Все про:Слуга народа (765) Куницкий Александр (8) Тищенко Николай (22)

 "Слуги народа" Куницкий и Тищенко поругались на заседании фракции: "Ты думаешь, что самый умный?..Решил выступить? Лыжник, бл#дь...Маску одень? Намордник одень!". ВИДЕО

"Слуги народа" Александр Куницкий и Николай Тищенко поругались на заседании нардепов фракции "СН" в парламенте. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время депутатского конфликта Куницкий и Тищенко обговаривали какую-то публикацию. На записи видно как Тищенко приближается к Куницкому и начинет разговор на повышеных тонах. Депутаы не могли утихомириться несмотря на усилия еще одного человека, пытавшегося их успокоить.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Депутат от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкий пожаловался, что его без предупреждения исключили из комитета. ВИДЕО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко взял кредит, подделал документы и "кинул банк" на $2 млн, - нардеп от СН Лерос

Источник: https://censor.net.ua/v3185209
 
   
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МАСКИ СБРОШЕНЫ СЛУГИ ПОКАЗАЛИ ИСТИННУЮ ВОЛОСАТО СВЫНЯЧУ ЛИЧИНУ...
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НОВЫЕ ЛИЦА,

оденьте намордники !

и идите на...й ! "Слуги народа" Куницкий и Тищенко поругались на заседании фракции: "Ты думаешь, что самый умный?..Решил выступить? Лыжник, бл#дь...Маску одень? Намордник одень!" - Цензор.НЕТ 848

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тіщінка - гончений га*дон який любить в унітазах шукати лобкові волоски, інфантильний дерградована зебільна потвора
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тупарь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! он
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остаёшься при мнении, что зе - правильный выбор? "Слуги народа" Куницкий и Тищенко поругались на заседании фракции: "Ты думаешь, что самый умный?..Решил выступить? Лыжник, бл#дь...Маску одень? Намордник одень!" - Цензор.НЕТ 8633
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Какой у овощей может быть выбор? Вы о чем? Как прошили, так и работает. К саморазвитию оно не способно.
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Да ладно. Петро несмертельным был. Он только в штаны недоразвитым насрал и мозги съел у тех, у кого их отродясь не было.
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Страшнее всего украинский избиратель.
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ты смтри!.. Колюня Оболонский молодость вспомнил.. щас лохов на бабки выставлять начнет!
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Они уже цараются...цирк во время чумы..
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вроде и выпускницы трускавецкого института благородных девиц а по факту быдло быдлом "Слуги народа" Куницкий и Тищенко поругались на заседании фракции: "Ты думаешь, что самый умный?..Решил выступить? Лыжник, бл#дь...Маску одень? Намордник одень!" - Цензор.НЕТ 9584
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а что мы хотели от разношерстной партии? самое плохое для нас что на мировой кризис и карантин накладывается еще и политический кризис. сейчас встал вопрос кто выживет украина или беня
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два гевгея поругались. все бы ничего, но они депутаты Украины
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Чес гря один другого стоят, чем больше чвар с сн тем лучше, а кунилингицкий такое впечатление камеру из рук не выпускает даже когда в туалет ходит
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Снимите вообще маски, дурачки.. Быстрее выздызвете. Сделайте милость народу.
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спор вокруг некой фотки в инстаграмме ... государственники , размах , масштаб ...
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кацапы... "Слуги народа" Куницкий и Тищенко поругались на заседании фракции: "Ты думаешь, что самый умный?..Решил выступить? Лыжник, бл#дь...Маску одень? Намордник одень!" - Цензор.НЕТ 9743
общаются на кацапском....
ведут себя как быдло кацапское....
и внешний вид как у кацапских бомжей с московского вокзала....

Депутаты которых выбрало себе малоросня....
нам пипец короче...
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Молодці! Так тримати! Коля Оболонський і петеушник з Харькова з Ізраїльським громадянством. Бітва.
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А за кого болеть, блин?!!! Быстро говорите, а то попкорм пропадает!)
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