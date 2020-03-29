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 Политика Украины
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 Нардепы и волонтеры упаковали 3 тыс. наборов: как в прозрачном офисе "ЕС" собирают помощь для регионов. ВИДЕО

Открытый офис партии "Европейская Солидарность" последние недели похож на огромный муравейник, где каждый знает свою задачу. Именно здесь формируют тысячи продуктовых наборов от Фонда Порошенко, котоые уже начали развозить в разные области Украины.

Народные депутаты вместе с активистами ОО "Справа Громад" и "Солідарні молодь", волонтерами в защитном снаряжении слаженно пакуют большие коробки с крупами, сахаром, маслом, мукой и другими продуктами долгого хранения, которые дадут возможность людям из так называемой группы риска не выходить из дома и не подвергаться опасности заболеть на коронавирус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы должны проявить свою заботу для того, чтобы позаботиться об этих людях. Они должны чувствовать, что нация, народ, государство - и в том числе это призыв к власти - заботится о них и делает все возможное. Вся команда "Европейской Солидарности" делает необходимое для того, чтобы в каждом уголке Украины почувствовали эту помощь. Потому что это не только помощь продовольствием, медикаментами, средствами защиты. Это помощь в первую очередь нравственная. Каждый должен гордиться, что он украинец. И я благодарю нашу команду за то, что уже с первых дней эпидемии мы объединились и каждый делает все возможное для того, чтобы защитить украинцев. Потому что Украина - превыше всего!" - отметил пятый Президент, лидер партии Петр Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 3 тысячи продуктовых наборов от Фонда Порошенко отправлены пенсионерам и людям с инвалидностью по всей Украине. ФОТОрепортаж

"Ничто не должно останавливать нас в нашем желании действовать и помогать другим. Ни одна эпидемия ", - убеждена Виктория Сюмар.

"Пожилые люди, пенсионеры - оставайтесь дома на самоизоляции. Вы нужны нам, вы нужны своим семьям, вы нужны Украине. Наша задача - уберечь вас сегодня", - отметила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Дорогие украинцы на временно оккупированных территориях! Все очень серьезно. Несмотря на пропаганду - знайте, мы о вас думаем, скучаем - и оставайтесь дома", - обратилась к людям в Крыму и ОРДЛО Мария Ионова. "Мы никогда не оставим Крым один на один", - подчеркнул Ахтем Чийгоз.

"Защити себя, позаботься о тех, кому нужна защита и помощь сегодня. Гречка нужна не только во время выборов. Оставайтесь дома", - призвала украинский Ирина Фриз.

"Страны мира мобилизуются для того, чтобы бороться с коронавирусом. И мы давайте не паниковать, а помогать друг другу ", - говорит Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"От каждого из нас зависит, как мы пройдем это испытание. И наша сила нужна в том числе здесь, когда мы помогаем нашим пожилым людям, многодетным семьям - тем, кто нуждается в нашей помощи", - убежден Николай Величкович.

"Ты можешь сидеть дома и страдать, а можешь так же, как на Майдане, приступить к работе - той, которую надо делать - без распоряжений, без дополнительных указаний, просто делать то, что нужно, чтобы помочь", - считает София Федына.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Монастырискую больницу на Тернопольщине, где зафиксирована вспышка коронавируса, привезли реанимационное оборудование от Фонда Порошенко. ФОТО

Для того, чтобы стать волонтером проекта "Солидарность" или оставить заявку о помощи, необходимо зарегистрироваться на платформе http://v2020.org.ua .

Источник: https://censor.net.ua/v3185196
 
   
 Топ комментарии
 
вот так выглядит "марадер", если кто не в курсе Нардепы и волонтеры упаковали 3 тыс. наборов: как в прозрачном офисе "ЕС" собирают помощь для регионов - Цензор.НЕТ 1588
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в Краматорске 10 волонтеров от ЕС... спасибо, Порох!
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вот так выглядит "марадер", если кто не в курсе Нардепы и волонтеры упаковали 3 тыс. наборов: как в прозрачном офисе "ЕС" собирают помощь для регионов - Цензор.НЕТ 1588
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он тебе еще и в штаны насрал иди проверь.
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тысячи тонн серого вещества из черепных коробок зелибоб.
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Так работал совок . Если кто то не в курсе . хотите в совок ? Милости просим . х.йло тоже приглашал-о ....В 2013 м . Забыли ? НО просто у Пецы конфликт интересов был тогда с х.йлом , а НЕ конфликт ценностей и мировоззрения. И сейчас всё как нельзя хуже :
Барыга, совок-назад в совок , только шоб без х.йла , бо с ним делиться нужно и 90%-х.йлу ? Неее так , цуко, не пойдёт -все себее-е радимому ..
Вовчик и не совок даже ...он типо . Инопланетянин !! Но про интерес свой помнит и ни копейки лишней не даст
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че не сделаешь, чтоб в тюрьму не сесть. целых 3000 наборов по 150 грн. олигарж, мать его.
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в Краматорске 10 волонтеров от ЕС... спасибо, Порох!
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И ведь все равно эти зебилы будут жрать и говорить клятый барыга и проголосуют опять за малоросов
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Сейчас больницы, которые "будував" порох - на первом плане.
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В отличие от твоих мозгов - они на месте и их можно увидеть.
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ВАША джинсА це червоні труселя в морі, біг по фонтанах, чавкання шаурми.
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Жалкий и ничтожный пиар политических лузеров. Они хотят чтобы 8% секта поверила, будто у долларового миллиардера с несколькими фабриками и заводами нет людей, чтобы упаковывать гречку и печенье в коробки.
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Oleg Helgiv:
В сети появились фото Марины Порошенко, фасующей продукты для помощи пенсионерам и малоимущим, на складе вместе с другими волонтёрами. До этого много раз появлялась информация о многомиллионной помощи Петра Порошенко больницам по всей стране - реанимационным оборудованием, аппаратами ИВЛ, защитными костюмами и масками.
И всегда можно увидеть под таким сообщением коммент типического зелебоба. Показуха!

Так вот что вам хочется объяснить ребята. Показуха - это Санжары, где со 103 украинцами, прилетевшими с Китая, устроили цирк на весь мир с драками, карантином, министрами, президентом и полицией. А потом 100 000 впустили в страну без проверки на вирус.
Показуха - это миллион тестов из Китая завтра, которые по факту превращаются в двести тысяч через неделю и ещё оказывается, что они не той системы.
Показуха - это каждодневные призывы правительства Зеленского, всем вместе бороться с коронавирусом и продажа стратегических запасов масок и зерна за рубеж.
Показуха - это когда президент Зеленский, долларовый офшорный миллионер, каждый день записывает видосики для народа как он за него переживает. И не выделили ни цента личных средств на попощь медицине.
Показуха - это когда первая леди и бренд страны Лена Зеленская с удовольствием, за счёт бюджета то есть за наш с вами, катается вместе с мужем по миру и посещает Ниагарский водопад, Париж, Японию. Но когда к народу пришла беда, она забилась со страху в нору и не показывается на люди.
Хотя возглавить благотворительную помощь и показать народу что президент и первая леди вместе с ними - ее прямой официальный и человеческий долг.
Вот это вот все и есть настоящая неприкрытая показуха и лицемерие нынешней Зе власти. Где за словами о заботе народа кроется страх и желание заработать на беде.
А то что делают супруги Порошенко - это просто поведение морально здоровых людей. И кстати не только они. К помощи медикам и населению подключились - олигархи, мелкий и средний бизнес.
Которые думают не только о том как выжить или заработать. А о том как помочь тем, кто нуждается.
Только Зеленского, Коломойского и Квартал 95 мы не видим среди меценатов. Им наверное не до этого. Они в турборежиме бюджет дерибанят!
Iryna Gerashchenko:
Це жах. На інавгурації Зеленський заявив, що він поверне українців додому. Але в найстрашнішому сні неможливо було уявити таке принизливе повернення. Хіба можна закривати кордони від власних громадян?
Давати добу на дорогу переляканим людям, які не від доброго життя їхали на заробітки і зараз повертаються, по суті, в невідомість. В умовах, коли вжк закрито авіа і залізничне сполучення.
Більш непрофесійної, безглуздої, безсистемної, хаотичної і руйнівної влади Україна ще не мала.
P.S. Пам'ятаєте , як Зеленський помчав зустрічати здорових українців з обсервації в Нових Санжарах, з рожевим ведмедиком. Цих наших співгромадян не хоче зустріти? Можна не з іграшкови ведмедиком, а з масками і дезінфекторами.
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Тут хтось писав що те опудало з дітьми наразі у Швеції.
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Да, Марына лично упаковала пару тыщ коробок в десятисантиметровых каблуках, верю несомненно. И порохоботы с депутатами поголовно от ПЕСа там тоже очень помогли.
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видео где Порох с женой коробки укладывают есть . предъявишь видео где Ленка Зеленская ( за свои деньги ) помогает тогда и поговорим . а пока иди ка ты со своими сомнениями в задницу . так понятно или на английском продублировать ?
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в вашей эрефии жители не знают что такое волонтерство, убогий?
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пьедруччо подбае за тебе! памьятай!))))
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Петя мастер пиара и прекрасный актёр!Вылезший на патриотической риторике. Он точно знает когда надо пустить слезу на камеру или попиариться на помощи. Вы из него уже делаете идола как кацапы из Х@йла! Хотя он при власти только обещал и нечего не делал для борьбы с коррупцией и постройкой нового государства!

Лохи!
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ПОРОШЕНКО ЦЕ ПРИГОВОР ЗЕЛЕНІЙ ШМАРКЛІ.
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что нам ответят сейчас суки народа ?
ведь всем уже должно быть понятно что скотина нелох завез вирус к нам.

врачи увольняются. люди без бабла. через 2-3 недели у людей закончатся бабки. и не будет за что купить ессть. кредиты банки не дают. зеленая сопля самый конченных през украины. вы кого выбрали ? коней на переправе не меняют дауны! поприколу проголосовали вот теперь и дохните по приколу
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"Не в коня корм"! Сожрут зубожилые, отрыгнут, и опять за бубочку или Бойко голосить будут. Нардепы и волонтеры упаковали 3 тыс. наборов: как в прозрачном офисе "ЕС" собирают помощь для регионов - Цензор.НЕТ 8443
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*******, а хотите я вас унижу в особо извращенной форме? После такого унижения с вами на одном гектаре црать никто не сядет... В Грузии Сааакашвили который живет на крыше оставил страну с колличеством аппаратов ИВЛ в 10 раз больше среднего по Украине и ни одной больницы совкового образца... А что сделал ваш соевый свин?
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Ну над таким болваном как ты грех не посмеяться...
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смотри труселя не запачкай Нардепы и волонтеры упаковали 3 тыс. наборов: как в прозрачном офисе "ЕС" собирают помощь для регионов - Цензор.НЕТ 2129 хохотун...
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А зеленский, наверное планировал сократить врачей, продать маски и защитные костюмы, а на сэкономленное бабло купить аппараты ивл?
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Дуже прошу волонтерів у кожний пакет класти ще словесну обіцянку від Зелі з настановою "прикладати до болючих місць".
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Со стороны это так дёшево выглядит. Потом удивляются почему у них такие президенты.
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А что надо для того, что бы выглядеть дорого?
Может режиссеров из Голливуда пригласить и обставить это мероприятие в стиле "Люди в черном"?
Правда в итоге помощи будет не так много, но зато картинка будет шикарной.
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ЗЕблевотные боты-калоеды тут как тут. Сбежались твари как гиены
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Петр Алексеевич, делай что должен и будь что будет.
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вот так, барыги, уже не у власти, продолжают грабить малоимущих.....
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скажите а где наш госрезерв??? там же должны быть какие-то маски-костюмы-средства защиты населения (и медиков с военными в первую очередь) наслучай ЧП и др (не приведи Господь).... или что там должно быть на случай ЧП и др. ? только г*ндоны???
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Дай гроші щей у рот поклади, а залендонам то Марина мало запакувала то на каблуках ...
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Только все это зря только всё это зря они не помнят о тебе и не любят тебя ...
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Эх... про@ли такого гетьмана! При Порошенко у нас был космический уровень медицины, с Израиля, США и Европы к нам ездили лечится. А пришел Зеленский и все развалил за пол года до уровня Африки! мертвечук сидел тихо и не скупал каналы.
Еще год назад в Украине был один из самых высоких в мире уровень жизни... а Зеленский за год - пол года все развалил!
Посмотрев это видео мне захотелось досрочных перевыборов, и что бы Порошенко, Пашинский, чета Луценко, Кононенко, Грановский, Парубий, Гладковские снова пришли к власти и правили в Украине.
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Люди ЧП (Человек Пропал) где наш секретарь СНБО.
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долларовый миллионер владимир зеленский пожертвовал Украине на борьбу с коронавирусом -0.00 грн. Партия слуга народа пожертвовала на борьбу с короновирусом - 0.00 грн. И опять виноват порошенко, я правильно понимаю?!
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