 Нардепы и волонтеры упаковали 3 тыс. наборов: как в прозрачном офисе "ЕС" собирают помощь для регионов. ВИДЕО

Народные депутаты вместе с активистами ОО "Справа Громад" и "Солідарні молодь", волонтерами в защитном снаряжении слаженно пакуют большие коробки с крупами, сахаром, маслом, мукой и другими продуктами долгого хранения, которые дадут возможность людям из так называемой группы риска не выходить из дома и не подвергаться опасности заболеть на коронавирус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы должны проявить свою заботу для того, чтобы позаботиться об этих людях. Они должны чувствовать, что нация, народ, государство - и в том числе это призыв к власти - заботится о них и делает все возможное. Вся команда "Европейской Солидарности" делает необходимое для того, чтобы в каждом уголке Украины почувствовали эту помощь. Потому что это не только помощь продовольствием, медикаментами, средствами защиты. Это помощь в первую очередь нравственная. Каждый должен гордиться, что он украинец. И я благодарю нашу команду за то, что уже с первых дней эпидемии мы объединились и каждый делает все возможное для того, чтобы защитить украинцев. Потому что Украина - превыше всего!" - отметил пятый Президент, лидер партии Петр Порошенко.

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"Ничто не должно останавливать нас в нашем желании действовать и помогать другим. Ни одна эпидемия ", - убеждена Виктория Сюмар.

"Пожилые люди, пенсионеры - оставайтесь дома на самоизоляции. Вы нужны нам, вы нужны своим семьям, вы нужны Украине. Наша задача - уберечь вас сегодня", - отметила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Дорогие украинцы на временно оккупированных территориях! Все очень серьезно. Несмотря на пропаганду - знайте, мы о вас думаем, скучаем - и оставайтесь дома", - обратилась к людям в Крыму и ОРДЛО Мария Ионова. "Мы никогда не оставим Крым один на один", - подчеркнул Ахтем Чийгоз.

"Защити себя, позаботься о тех, кому нужна защита и помощь сегодня. Гречка нужна не только во время выборов. Оставайтесь дома", - призвала украинский Ирина Фриз.

"Страны мира мобилизуются для того, чтобы бороться с коронавирусом. И мы давайте не паниковать, а помогать друг другу ", - говорит Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"От каждого из нас зависит, как мы пройдем это испытание. И наша сила нужна в том числе здесь, когда мы помогаем нашим пожилым людям, многодетным семьям - тем, кто нуждается в нашей помощи", - убежден Николай Величкович.

"Ты можешь сидеть дома и страдать, а можешь так же, как на Майдане, приступить к работе - той, которую надо делать - без распоряжений, без дополнительных указаний, просто делать то, что нужно, чтобы помочь", - считает София Федына.

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Для того, чтобы стать волонтером проекта "Солидарность" или оставить заявку о помощи, необходимо зарегистрироваться на платформе http://v2020.org.ua .