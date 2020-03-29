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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Убивайте меня, режьте, рубите, но не трогайте детей и внуков, не жгите хату! - заробитчанка, заразившая коронавирусом, несколько сел, взмолилась о пощаде. ВИДЕО

Жительница с. Коленковцы на Буковине Елизавета вернулась домой с заработков в Италии. Она не стала самоизолироваться и активно участвовала в жизни села. Сейчас в Коленковцах заражены 14 человек, в том числе дети и внуки Елизаветы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Обозреватель".

Елизавета вернулась в родное село из Италии в начале марта. Она ходила на митинги под обладминистрацию 9 марта, где жители трех сел боролись за создание ОТГ, общалась с главой Коленковцев. В результате, женщина заразила не только своих детей и внуков: глава села слег с высокой температурой, а сейчас 14 односельчан находятся в больнице с коронавирусом. На сегодня, 29 марта, в Черновицкой области выявлено 59 случаев коронавируса.

Вместе с Коленковцами на карантин посадили еще три села: Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы. В этих районах выставили блок-посты, все дороги и лесные тропинки перекрыли шлагбаумами.

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Елизавета записала видео, в котором просит людей не сжигать ее дом и не пытаться расправиться с детьми и внуками. "Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами просит женщина.

По словам Елизаветы, сейчас вся ее семья не выходит из дому, сидит на сумках, с документами. "Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", – плачет женщина.

Убивайте меня, режьте, рубите, но не трогайте детей и внуков, не жгите хату! - заробитчанка, заразившая коронавирусом, несколько сел, взмолилась о пощаде 01

Женщина встала на колени и просила, чтобы оставили в покое ее семью. "Оставьте моего Максимчика и Сашку, оставьте мою Катюшу, Наталку", – просит Елизавета.

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"Я вас прошу, хотите расправиться – вызовите меня в село, убейте, что хотите, то и сделайте, только оставьте моих детей. Поверьте, что никакая мама и бабушка не могла принести своим детям и внукам такой страшной беды. И вам не хотела, извините меня", – просит Елизавета.

Убивайте меня, режьте, рубите, но не трогайте детей и внуков, не жгите хату! - заробитчанка, заразившая коронавирусом, несколько сел, взмолилась о пощаде 02

Источник: https://censor.net.ua/v3185195
 
 
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Мда... Навіть не знаю що сказати.
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Понятно, что не хотела. Но х... клала на все запреты. Думала, что несерьёзно.
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Втікала від карантину в Італії і активно включилася в життя села.
Убивайте мене, ріжте, рубайте, але не чіпайте дітей і внуків, не паліть хату! - заробітчанка, що заразила коронавірусом кілька сіл, почала благати про пощаду - Цензор.НЕТ 1579
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похоже скоро начнутся пожары в домах жопомоек.
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Она вернулась из Италии? И что она там делала, интересно. Вид у нее такой, что только возле коровы крутилась да на огороде работала. И надела самую красивую кофточку для съемки. Только не кидайтесь в меня ничем...
Не могли люди в селе НЕ знать о Санжарах! Люди в селах пользуются сарафанным радио, не только средствами информации! Знать всю эту историю и не закрыть тетеньку на карантин... Убивайте мене, ріжте, рубайте, але не чіпайте дітей і внуків, не паліть хату! - заробітчанка, що заразила коронавірусом кілька сіл, почала благати про пощаду - Цензор.НЕТ 3467
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