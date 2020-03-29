 Убивайте меня, режьте, рубите, но не трогайте детей и внуков, не жгите хату! - заробитчанка, заразившая коронавирусом, несколько сел, взмолилась о пощаде. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Обозреватель".

Елизавета вернулась в родное село из Италии в начале марта. Она ходила на митинги под обладминистрацию 9 марта, где жители трех сел боролись за создание ОТГ, общалась с главой Коленковцев. В результате, женщина заразила не только своих детей и внуков: глава села слег с высокой температурой, а сейчас 14 односельчан находятся в больнице с коронавирусом. На сегодня, 29 марта, в Черновицкой области выявлено 59 случаев коронавируса.

Вместе с Коленковцами на карантин посадили еще три села: Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы. В этих районах выставили блок-посты, все дороги и лесные тропинки перекрыли шлагбаумами.

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Елизавета записала видео, в котором просит людей не сжигать ее дом и не пытаться расправиться с детьми и внуками. "Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами просит женщина.

По словам Елизаветы, сейчас вся ее семья не выходит из дому, сидит на сумках, с документами. "Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", – плачет женщина.

Женщина встала на колени и просила, чтобы оставили в покое ее семью. "Оставьте моего Максимчика и Сашку, оставьте мою Катюшу, Наталку", – просит Елизавета.

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"Я вас прошу, хотите расправиться – вызовите меня в село, убейте, что хотите, то и сделайте, только оставьте моих детей. Поверьте, что никакая мама и бабушка не могла принести своим детям и внукам такой страшной беды. И вам не хотела, извините меня", – просит Елизавета.