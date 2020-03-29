 Второй случай заражения коронавирусом на Черниговщине, в с. Комаровка развернули карантинные посты, - глава ОГА Прокопенко. ВИДЕО

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть еще один положительный результат экспресс-теста на коронавирус. В Борзнянскую центральную районную больницу госпитализировали больную из с.Комаровка. Экспресс-тест дал положительный результат, для подтверждения анализ направлен в референс-лабораторию для ПЦР-тестирования", - написал он.

По его словам, больная находится в отдельном боксе инфекционного отделения под постоянным наблюдением врачей.

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В записанном чуть позднее видео Прокопенко сообщил, что в с. Комаровка развернули карантинные посты.

"В Комаровке нет аптеки, необходимо людям выезжать в другие населенные пункты за лекарствами. На сегодняшний день там установлены карантинные посты. Людей, которые являются контактными, их не выпускают", — сказал глава ОГА.

Прокопенко добавил, что на Черниговщине есть еще 2 госпитализации с подозрениями на коронавирус — в Бобровицком районе и в Прилуках. Экспресс-тесты дали отрицательный результат, но сейчас врачи ждут результатов ПЦР-тестирования.

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