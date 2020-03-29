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 Второй случай заражения коронавирусом на Черниговщине, в с. Комаровка развернули карантинные посты, - глава ОГА Прокопенко. ВИДЕО

Диагноз COVID-19 подтвердили у жительницы с. Комаровка Борзнянского района на Черниговщине. В селе развернули карантинные посты, контактных лиц не выпускают за пределы населенного пункта.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть еще один положительный результат экспресс-теста на коронавирус. В Борзнянскую центральную районную больницу госпитализировали больную из с.Комаровка. Экспресс-тест дал положительный результат, для подтверждения анализ направлен в референс-лабораторию для ПЦР-тестирования", - написал он.

По его словам, больная находится в отдельном боксе инфекционного отделения под постоянным наблюдением врачей.

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В записанном чуть позднее видео Прокопенко сообщил, что в с. Комаровка развернули карантинные посты.

"В Комаровке нет аптеки, необходимо людям выезжать в другие населенные пункты за лекарствами. На сегодняшний день там установлены карантинные посты. Людей, которые являются контактными, их не выпускают", — сказал глава ОГА.

Прокопенко добавил, что на Черниговщине есть еще 2 госпитализации с подозрениями на коронавирус — в Бобровицком районе и в Прилуках. Экспресс-тесты дали отрицательный результат, но сейчас врачи ждут результатов ПЦР-тестирования.

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Второй случай заражения коронавирусом на Черниговщине, в с. Комаровка развернули карантинные посты, - глава ОГА Прокопенко 01
Второй случай заражения коронавирусом на Черниговщине, в с. Комаровка развернули карантинные посты, - глава ОГА Прокопенко 02

Источник: https://censor.net.ua/v3185177
 
 
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Потрібно замочити захисний одяг та маски в солі 1кг на 3 л води, потім просушити. Мы проверили нашу систему на трёх различных [штаммах] вируса гриппа и показали, что вирус на поверхности маски с [солевым] покрытием становится неактивным в течение пяти минут и полностью уничтожается в течение 30 минут", - сообщил биомедицинский инженер Хё-Джик Чой (Hyo-Jick Choi)
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ВНИМАНИЕ!
Коронавирус остается высокостабильным в течение долгого времени при температуре около четырех градусов и при отсутствии дезинфекции его активность начнет снижаться только через 14 дней.
При этом SARS-CoV-2 не переносит высокие температуры и при 70 градусах дезактивируется в течение пяти минут.
На поверхности различных предметов:
на бумаге он не был выявлен уже спустя три часа,
на одежде и обработанном дереве держался до двух дней,
на стекле - до четырех дней,
а на пластике - до семи.
Вирус может находиться на внешней поверхности МЕДИЦИНСКИХ МАСОК до семи дней!!!
Поэтому их нужно менять раз в 1-2 часа и выбрасывать или дезинфицировать! Если маску носить долго, то она превращается в обратного действия вирусный артефакт!
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В с.Комаровка Корона?Та у нас в селе и трипака днем с огнем не найдеш.
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Там величезне село і немає жодної аптеки..☹
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а шо,приспособить какой нибудь автоприцеп-дачу и поставить какую-никакую санитарку продавать лекарства,средства гигиены-тяму не хватает?проще впускать-не впускать народ наружу в соседские аптеки?
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Ви сьогодні бачили щось актуальне в аптеці?
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