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Все про:карантин (1630) Николаевская область (948) Ляшко Виктор (141) COVID-19 (2417) коронавирус (1102)

 Единственная область, в которой не зафиксировано заражения коронавирусом, - Николаевская, - Ляшко. ВИДЕО

Случаи заражения COVID-19 зафиксированы во всех областях Украины, кроме Николаевской. Случай, который там был зарегистрирован ранее, отнесли к Киевской области.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас уже появились первые случаи в Кировоградской области – первые четыре. Поэтому по факту нет ни одной области, в которой не было бы зарегистрировано случаев коронавирусной болезни", — отметил он.

"В то же время остается без случаев Николаевская. Мы в прошлом отчете подавали Николаевскую область как зарегистрированный случай, но после верификации данных этот случай перенесен в Киев. Поэтому еще в Николаевской области по состоянию на 29 марта можем говорить об отсутствии случаев", — уточнил Ляшко.

Читайте на Цензор.НЕТ: На утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине, 9 человек умерли, 5 - выздоровели, - Минздрав (обновлено)

Он отметил, что на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 случаев коронавирусной болезни, в частности, 109 за прошедшие сутки.

"Больше всего случаев за минувшие сутки зафиксировано в Черкасской области — 43 случая. Если брать с начала эпидемии, то больше всего случаев зарегистрировано в Киеве — 82, а также в Тернопольской области — 57 случаев", — сказал Ляшко.

По его словам, за прошедшие сутки всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет — это 22% от всех заболевших. В целом же больше всего случаев заболевания Covid-19 (60%) зафиксировано в возрастной группе от 31 до 60 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при COVID-19

Ляшко уточнил, что с начала эпидемии в Украине зафиксировано 9 летальных случаев, в том числе один за минувшие сутки — в Ровенской области. Выздоровели от коронавирусной болезни пока пять человек.

Источник: https://censor.net.ua/v3185167
 
 
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Я уже вчера пошутил черным юмором на эту тему, мол, это нас кто-то хорошо оберегает или просто экспрес-тесты не привезли
Хотя, к вечеру появилась инфа с Врадиевки (кажется так)
Подозрение пока...
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Потрібно замочувати захисний одяг і маски в солі 1кг на 3л води

.Мы проверили нашу систему на трёх различных [штаммах] вируса гриппа и показали, что вирус на поверхности маски с [солевым] покрытием становится неактивным в течение пяти минут и полностью уничтожается в течение 30 минут", - сообщил биомедицинский инженер Хё-Джик Чой (Hyo-Jick Choi).
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так хоть провертье там нормально людей, а то завезли тестов для висших чиновников и членам их семей
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Журналисты кроме копирайта и заказных статейок ничего не умеют.

что тяжело сосмертями выдаваеиых от короновируса за день написать сколько всего за день умерло и какая среднесуточная смертность за 2019, январь 2020 ?
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НЭДООБСТЭЖАНИ, говорил мне знакомый лекарь. У нас в районе нет ни одного больного, НЕЧЕМ ВЫЯВИТЬ и не будет. КОМУ МЫ НУЖНЫ. Последние пять лет ни одного инфекционного больного не было в отделении, числился 70 летний главврач и две медсестры.
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Нет незараженных, есть не проверенные
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Дайте Миколаєву тести і ви будете дуже здивовані.
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боти не знають що висрати .як це ж так тотальна пандемія і жодного хворого.нестикова пздц просто)))
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Кацап це у вас усьо спокiйно як в гробу
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Нету тестов нету заболевших и умерших. Списывают все на обычную пневмонию. Авакян-зелёная влада такая же брехливая как и Авакяно-парашенковская
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Я из Николаева. У нас нет никакой возможности сдать тест. У нескольких человек из реанимации взяли пробы и отправили в Киев для теста. Об ответе ничего не слышно, а 5 дней прошло. Наша областная инфекционка укомплектована на 5-10 процентов от необходимого при пандемии на месяц!!
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как говорили это не ваша заслуга, а наша недоработка.
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