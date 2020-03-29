 Единственная область, в которой не зафиксировано заражения коронавирусом, - Николаевская, - Ляшко. ВИДЕО

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас уже появились первые случаи в Кировоградской области – первые четыре. Поэтому по факту нет ни одной области, в которой не было бы зарегистрировано случаев коронавирусной болезни", — отметил он.

"В то же время остается без случаев Николаевская. Мы в прошлом отчете подавали Николаевскую область как зарегистрированный случай, но после верификации данных этот случай перенесен в Киев. Поэтому еще в Николаевской области по состоянию на 29 марта можем говорить об отсутствии случаев", — уточнил Ляшко.

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Он отметил, что на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 случаев коронавирусной болезни, в частности, 109 за прошедшие сутки.

"Больше всего случаев за минувшие сутки зафиксировано в Черкасской области — 43 случая. Если брать с начала эпидемии, то больше всего случаев зарегистрировано в Киеве — 82, а также в Тернопольской области — 57 случаев", — сказал Ляшко.

По его словам, за прошедшие сутки всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет — это 22% от всех заболевших. В целом же больше всего случаев заболевания Covid-19 (60%) зафиксировано в возрастной группе от 31 до 60 лет.

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Ляшко уточнил, что с начала эпидемии в Украине зафиксировано 9 летальных случаев, в том числе один за минувшие сутки — в Ровенской области. Выздоровели от коронавирусной болезни пока пять человек.