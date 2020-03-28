 За время карантина уровень преступности снизился на 30%, - Аваков. ВИДЕО

Об этом министр внутренних дел Украины Арсений Аваков сказал в эфире программы "Главная тема", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

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"Мы очень активно пытаемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщения о том, что будто бы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщения с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления - не системны", - сказал Арсен Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что самое большое преступление, которое сейчас есть - это нарушение режима карантина.

"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение", - сказал он.

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