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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 За время карантина уровень преступности снизился на 30%, - Аваков. ВИДЕО

Уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсений Аваков сказал в эфире программы "Главная тема", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей во время карантина, но об этом речь не идет, - Аваков

"Мы очень активно пытаемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщения о том, что будто бы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщения с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления - не системны", - сказал Арсен Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что самое большое преступление, которое сейчас есть - это нарушение режима карантина.

"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В случае необходимости полиция обеспечит принудительную госпитализацию инфицированных, - Аваков. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3185127
 
 
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4 тысячи полицаев в Нью Йорке больны заразой.У нас только начинают.Пусть будут здоровы они и мы.
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Зебилоиды, а что ублюдок Аваков делает у вас в команде?
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про авакова та вас ?
чи соєві вже забули , як вони аплодували авакову пару років тому ? ..))
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Я знаю що за авакова особисто поручився **********, Порох в свій час за нього поручався?
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NNN - враг Украины.
Из-за таких как это дерьмо в стране постоянно проблемы.
В спам .
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В отчётах мусоров,преступности уже вообще не существует)))
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це поки в людей запаси не скінчились...
подовжите карантин - почнуться і мародерство і напади.
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Бо більшість по хатах сидить й генделики зачинені, Аваков!
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Та подожди ,как кушать станет нечего от то снизится так снизится ...
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когда детей нечем будет кормить, то похер станут все мусора Авакяна...
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro 1 ч

1. В Тернопольской области, где вспышка коронавируса, обеспечение госпиталя на себя взяли меценаты и волонтёры.
2. АП купили себе новый Медседес за 3 мнл.

Две новости, комбинация которых, вызывает ненависть к государству.
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К сожалению - это реальность нашего государства
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АП купили или Ермак купил на личные деньги?
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Ещё пару недель и голодные люди выйдут на улицу. И не только голодные. И тогда уже никакая статистика не сможет убедить, что всё хорошо.
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Блинн....кто б сомневвался .... Народ по домам сидит. Преступным "алиментам"
дадут отпор всей семьей так,что мало не покажется.)
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Во время показа фильма (сериала) "Место встречи изменить нельзя", уровень преступности в сраном совке снизился аж на 26%.
Аналогичне снижение уровня преступности, было зафиксировано и при демонстрации "17 мгновений весны". Ну чуть больше. 32%.
Вы, ублюдки, запустили афигенный сериал "Зелень поганая", а уровень гопничества, не изменился.
Вы суки мусорские, его сами и подогреваете, будучи самыми первыми его разносчиками.
Менты (мусора, вонь поганая, мусорня двуликая) - ПЕРВЫЕ разносчики преступности в стране.
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Та к лету карманники вымрут нахер все, с такой системой по 10 чел в транспорте! И по квартирам не полазишь---народ сидит скучает, драки охота к вечеру. По закладчикам с балкона рогаткой шмаляют. Рекомендую гайку на 6---летит далеко, лупит больно очень-----помогает если попал!
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Я би не став би так радіти, закінчаться гроші і тоді почнеться. А судячи з навибиралих все до цього йде, то 90-ті не за горами
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І це велике досягення відреформованої поліції. Мабуть з французьких віртальотів відслідили. А що ж то було в Княжичах, коли мусора перестрілялись, і досі не відомо?
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люди по домам сидят, у воров проблема с работой, а случаи из-за выпивки сократились
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но скоро все слетят с катушек ибо бес денег не проживешь
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от саме тому , в США , і зростають продажі зброї та набоїв !
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Разве? А куда 750 тыс. тестов пропали?
За время карантина уровень преступности снизился на 30%, - Аваков - Цензор.НЕТ 9230
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