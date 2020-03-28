 13 пациентов в Ивано-Франковске получили положительный результат экспресс-тестов на Covid-19, 6 из них в реанимации, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

Об этом в видеообращении сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, среди больных (на Covid-19. - Ред.) Есть два медицинских работников, в том числе из областного перинатального центра", - отметил Марцинкив.
Кроме того, по его словам, в больницах города экспресс-тесты на Covid-19 дали положительный результат в 13 случаях. То есть, 13 пациентов с пневмониями сейчас ожидают лабораторного подтверждения на коронавирусную инфекцию. Из них 6 пациентов находятся в реанимации.
Сейчас, как сказал мэр, в двух ивано-франковских больницах находятся 98 пациентов с пневмониями различной формы тяжести, одна беременная в городском родильном центре и 26 детей в детской больнице.
Как сообщалось, по данным МОЗ, по состоянию на утро 28 марта на Прикарпатье коронавирус лабораторно подтвердили в 28 случаях, из них три случая - летальные.
Врачи лечили орви...и заразились сами...
Во время весенних и зимних каникул.
https://www.youtube.com/watch?v=P0ZoOLgarxM
У Кам'янець-Подільському районі сімейний лікар зробила звернення до мешканців.
Пост відчаю. буду вдячна за поширення.
Знаєте в чому проблема нашого суспільства? В корупції, бюрократії і просто в людській тупості...наші чиновники , олігархи , які роками обкрадали Україну , крали гроші на держзакупках, ремонтах лікарень, закупівлях обладнаннях , платили мізер медпрацівникам надіялись , що в разі чого будуть лікуватися за кордоном , але не так склалося , як гадалося, нікому вони зараз там за кордоном нафіг не треба, а в нас немає того рівня медичного забезпечення , яке повинно бути, щоб рятувати людей. Олігархи панічно закуповують собі апарати штучної вентиляції легень , ховають в своїх гаражах та просто очікують..
Медичні працівники беззахисні , в них немає навіть звичайних засобів індивідуального захисту, то про що можна тоді говорити, коли первинку посилають на «передову» до людей з підозрою без жодного захисту, а потім самі ж лікарі первинки будуть факторами передачі інфекції . Чому не можна створити спеціальну інфекційну бригаду в повній амуніції , щоб та реагувала і виявляла такі випадки?
Тести...а точніше їх відсутність...без коментарів
З власного досвіду зрозуміла, що якщо самі люди не згрупуються і не почнуть допомагати , то нічого не зрушиться з місця. За власні кошти через знайомих пацієнтів вдалося закупити хоч якісь распіратори ,зараз маємо 10 , це на 8 мед/працівників моєї амбулаторії та дві пари окуляр ...мізер? Так. Але вже хоч не ті пародії на маски (двошаровий шар марлі, яка просвітляється)Я не можу мовчати ...мені страшно те що нас очікує... впевнена що ми скоро поб'ємо всі рекорди Італії та Китаю разом взяті... просто справа часу, хай мене звільнять, якщо моєму начальству не сподобається те що я пишу , і я краще буду сидіти вдома на карантині і не буду наражати на небезпеку своїх рідних , але так просто не можна ...це не по людськи...
Люди , які мають можливість сидіти на карантині, користуйтеся цією можливістю не шляйтесь по місту просто так ...зараз всі дуже переживають , що скасували маршрутки пишуть пости в інтернеті з обуренням ...а по факту як питаєш що за важлива та робота на яку вони так спішать то виявляються що найбільш невдоволені жінки в декреті, перукарі , флористи і тп ..
ЛЮДИ СИДІТЬ ВДОМА НА КАРАНТИНІ, бережіть себе та своїх близьких!!!! - йдеться у повідомленні.
https://live-kp.com/novini-mista/4862-vpevnena-shcho-mi-skoro-pob-emo-vsi-rekordi-italiji-ta-kitayu-likar-z-kam-yantsya-podilskogo-pro-situatsiyu-z-koronavirusom.html