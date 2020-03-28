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 Враг применил 120-мм минометы под Старомихайловкой: ВСУ ответили из БМП-2. ВИДЕО

Сегодня, 28 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников с применением вооружения, которое согласно Минских договоренностей должно быть отведено на расстояние более 15 км от линии разграничения.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

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Воспользовавшись отсутствием патрулей наблюдательной миссии ОБСЕ вблизи линии разграничения, враг открыл огонь по нашим опорным пунктам. С шести часов утра вооруженные формирования РФ из района вблизи населенного пункта Старомихайловка выпустили 18 мин из миномета калибра 120 мм по украинским защитникам. Преступные действия оккупантов были зафиксированы на видео.

Подразделения из состава операции Объединенных сил дали вооруженным формированием Российской Федерации жесткий ответ из вооружения БМП-2. Потери противника уточняются.

Враг применил 120-мм минометы под Старомихайловкой: ВСУ ответили из БМП-2 01

Источник: https://censor.net.ua/v3185058
 
   
 Топ комментарии
 
смерчами и ураганами нужно отвечать что бы больше желания даже к миномету подходить не было
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Враг применил 120-мм минометы под Старомихайловкой: ВСУ ответили из БМП-2 - Цензор.НЕТ 3677
Ну когда же до них дойдёт, что нужно просто перестать стрелять?
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Hellis

@13Hellis_13



а знают ли избиратели Зеленского, что его команда:
1. считает людей старше 65 лет "трупами", которых не надо лечить (это ваши родители и бабушки, дедушки)
2. а Ермак, пособник рыгов и р&сни, оправляет в ОРДЛО 50 тыс. масок для боевиков, которые убивают ваших близких
Или им пофиг?
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смерчами и ураганами нужно отвечать что бы больше желания даже к миномету подходить не было
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Враг применил 120-мм минометы под Старомихайловкой: ВСУ ответили из БМП-2 - Цензор.НЕТ 3677
Ну когда же до них дойдёт, что нужно просто перестать стрелять?
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Hellis

@13Hellis_13



а знают ли избиратели Зеленского, что его команда:
1. считает людей старше 65 лет "трупами", которых не надо лечить (это ваши родители и бабушки, дедушки)
2. а Ермак, пособник рыгов и р&сни, оправляет в ОРДЛО 50 тыс. масок для боевиков, которые убивают ваших близких
Или им пофиг?
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Да уж...трудно назвать этот ответ адекватным...120 мм...и 30 мм...а может вообще из пулемета 7.62 отвечали??
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Ваш Петя с Витей Катафалком все боеприпасы на складах профукал и если на каждый обстрел отвечать зеркально, то те жалкие остатки, что Петро не успел профукать, быстро закончатся,а производства и закупки новых боеприпасов нет.
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Зебилушка ты себе в портки давно заглядывал?? Загляни...там Петя с Витей насрали...
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А вот ответ от зельца, избранного наряду с "ОП за жидів" большинством украинского населения - раздать подарки бандитам:
Ермак распорядился передать на оккупированные территории 50 тысяч медицинских масок
https://antikor.com.ua/articles/368650-donik_ermak_rasporjadilsja_peredatj_na_okkupirovannye_territorii_50_tysjach_meditsinskih_masok
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Что за прикол на PTZ Hikvision эти слеши робмиком рисовать посреди экрана? "Типа прицел"? Так PTZ не стреляют...
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кацапо-фашисты понимают только силу!
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