 Враг применил 120-мм минометы под Старомихайловкой: ВСУ ответили из БМП-2. ВИДЕО

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.
Воспользовавшись отсутствием патрулей наблюдательной миссии ОБСЕ вблизи линии разграничения, враг открыл огонь по нашим опорным пунктам. С шести часов утра вооруженные формирования РФ из района вблизи населенного пункта Старомихайловка выпустили 18 мин из миномета калибра 120 мм по украинским защитникам. Преступные действия оккупантов были зафиксированы на видео.
Подразделения из состава операции Объединенных сил дали вооруженным формированием Российской Федерации жесткий ответ из вооружения БМП-2. Потери противника уточняются.
Ну когда же до них дойдёт, что нужно просто перестать стрелять?
Hellis
@13Hellis_13
а знают ли избиратели Зеленского, что его команда:
1. считает людей старше 65 лет "трупами", которых не надо лечить (это ваши родители и бабушки, дедушки)
2. а Ермак, пособник рыгов и р&сни, оправляет в ОРДЛО 50 тыс. масок для боевиков, которые убивают ваших близких
Или им пофиг?
Ермак распорядился передать на оккупированные территории 50 тысяч медицинских масок
https://antikor.com.ua/articles/368650-donik_ermak_rasporjadilsja_peredatj_na_okkupirovannye_territorii_50_tysjach_meditsinskih_masok