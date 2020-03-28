 Враг применил 120-мм минометы под Старомихайловкой: ВСУ ответили из БМП-2. ВИДЕО

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

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Воспользовавшись отсутствием патрулей наблюдательной миссии ОБСЕ вблизи линии разграничения, враг открыл огонь по нашим опорным пунктам. С шести часов утра вооруженные формирования РФ из района вблизи населенного пункта Старомихайловка выпустили 18 мин из миномета калибра 120 мм по украинским защитникам. Преступные действия оккупантов были зафиксированы на видео.

Подразделения из состава операции Объединенных сил дали вооруженным формированием Российской Федерации жесткий ответ из вооружения БМП-2. Потери противника уточняются.