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Все про:Госпогранслужба (3717) граница (3353)

 На украинско-польской границе уже пропустили 7,4 тыс. украинцев, еще 3,7 тыс. ожидают в очереди на территории Польши, - Госпогранслужба. ВИДЕО

На украинско-польской границе образовались очереди из украинцев, которые пытаются попасть домой. В Госпогранслужбе заявили, что сегодня до полудня на границе с Польшей уже осуществлен пропуск почти 7,4 тысячи граждан, еще 3,7 тыс. ожидают в очереди на территории Польши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"В частности, сегодня до полудня на границе с Польшей уже осуществлен пропуск почти 7,4 тысячи таких путешественников, это больше, чем вчера за все сутки - 5,4 тыс. человек", - сообщили пограничники.

В Госпогранслужбе отметили, что процедуры пограничного контроля будут проводиться с учетом современных угроз.

"Мы не можем ускорить пропуск, снижая качество контрольно-профилактических мероприятий", - заявили ГПСУ.

Отмечается, что людей, которые прибыли пешком, переправляют через границу автобусами. Из-за ажиотажа привлечен дополнительный инспекторский состав, работают дополнительные полосы, где оформление происходит с применением мобильных комплексов пограничного контроля.

По состоянию на 12.00 по информации представителей Пограничной стражи Республики Польша на территории их страны собралось:

Напротив пункта пропуска "Краковец" - более 2000 человек.

Напротив пункта пропуска "Ягодин" - 1,2 тысячи человек.

Напротив пункта пропуска "Рава-Русская" - 0,5 тысячи человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В последний день перед закрытием границы на КПП образовались огромные очереди из украинцев. ВИДЕО

Напомним, в ночь на 28 марта Украина полностью закроет границы для пассажирских перевозок. У украинцев останется возможность вернуться в страну пешком или автомобилем.

Источник: https://censor.net.ua/v3184883
 
 
 Топ комментарии
 
А скількох та як перевірили?
Чи через 2 тижні отримаємо справжній армагєдєц?
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Свеженький кроновирус подвезли. Польский,
это конечно не куршавельский но тоже ничего, сойдет.
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Ну держитесь. Как думаете, какой процент из етих 8000 везет родственничкам *подарок чих*?
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Ну держитесь. Как думаете, какой процент из етих 8000 везет родственничкам *подарок чих*?
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Я думаю, что конечно провели 7400 тестов на коронавирус и отправили на спец автобусах по домам, подписали бумагу о самоизоляции на 14 дней и к каждому приставили полицейского, что б те следили.
Иначе это другими словами как приступлением против народа, назвать нельзя
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Среднестатистический процент по Италии 8-9%. Вот и считаем. 650-700 человек. А вы говорите карантин.
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А скількох та як перевірили?
Чи через 2 тижні отримаємо справжній армагєдєц?
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200 грн. дал на руку погранцу вот и вся проверка.
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ну как проверили - температуры нема ? не кажляеш ? ну ехай !
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"пока стояли в очереди -излечились от коронавируса .."
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Представляете, если среди ни даже 1 инфицированный. И 9 999 999 вокруг. почти в притирку.
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Свеженький кроновирус подвезли. Польский,
это конечно не куршавельский но тоже ничего, сойдет.
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100% пограничников и таможня уже тесты прошли?
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Желаю всем больным скорого и лёгкого выздоровления, а здоровых пусть болезнь обойдёт стороной. А то мне без вас будет скучно.
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****, и лезут и лезут. как тараканы. Давайте суки заражайте всех. чтобы не обидно было.
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это просто полный писдец! в начале ролика, девушка-пограничник ведет стадо при этом сама без распиратора или маски. с таким расписдяйством, я с ужасом представляю, сколько погранцов окажутся с вирусняком через неделю-вторую.
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Товарисчі! Есть вапрос: "Ето піздец ?"
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пшекские подстилки вспомнили укру та спс заарза
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Подстилка кацапская-все сказало ？
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