 Если власть в Киеве нас не слышит, то именно мы должны объединиться в борьбе с эпидемией, - Филатов обратился к мэрам украинских городов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепровскую ОГА, об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в своем обращении 27 марта.
Городской голова отметил: перед смертельной болезнью равны все. В то же время сильное местное самоуправление может спасти страну в сложное время и стать залогом успеха ее будущего развития.
"У власти в стране нет иммунитета и к сложным вызовам. Мы наблюдаем судорожные попытки спасти ситуацию. Однако эпидемия, пришедшая - наша общая беда. Я обращаюсь к правительству, к власти: местное самоуправление готово поддерживать эту борьбу, но вы должны с нами советоваться, прислушиваться к нам. Потому что именно города стоят на передовой борьбы со смертельным вирусом. Из кабинетов на Банковой или на Грушевского и с маленькой мэрии районного центра картина мира выглядит по-разному", - отметил Борис Филатов.
есть кучка каких-то пархатых клоунов, которые судорожно пытаются продать всё, до чего способны дотянуться.
больше они не занимаются ничем, ибо ни на что не пригодны.
А Філатов таки молодець.
не зря он с беней воюет
шото знает
та й мерів(це шо меріни обрізані?) в Україні НЕМА!!
І в Київі не "власць" а ОБРАНІ(призначені) НАРОДОМ службовці
таке враження що воно"абіжиноє"...
Ну так Зеленский сам виноват! - решил в договорняки поиграть, сажать обо... не захотел.
В 21-й инфекционной больнице Днепра (Канатка) уже полным ходом идет настройка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые город приобрел за свой счет. Уже завтра (28.03) специалисты завершат работы, и врачи смогут оказывать неотложную помощь больным COVID-19.
«В наше учреждение привезли большую партию того, что необходимо отделению интенсивной терапии для лечения коронавирусных больных. Это 20 аппаратов искусственной вентиляции легких: из них 15 стационарных и 5 портативных. Также нам привезли 26 мониторов пациента», - рассказал генеральный директор инфекционной больницы
Отметим, что о поставке еще одной партии аппаратов ИВЛ сообщил мэр Днепра Борис Филатов : «Еще 15 аппаратов ИВЛ, а также 30 кислородных концентраторов и портативный рентген город получит уже в начале апреля. Это - необходимое оборудование для оказания помощи при заболевании COVID-19»
Напомним, что на приобретение оборудования, в том числе средств защиты, по личной инициативе мэра Днепр выделил 98 миллионов гривен.. Это, кстати, на 2 миллиона меньше, чем обещает правительство для всей страны.(!!!!)
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