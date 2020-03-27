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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Если власть в Киеве нас не слышит, то именно мы должны объединиться в борьбе с эпидемией, - Филатов обратился к мэрам украинских городов. ВИДЕО

Лидеры местного самоуправления по всей стране должны объединить усилия и вместе противодействовать не только эпидемии коронавируса, но и другим вызовам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепровскую ОГА, об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в своем обращении 27 марта.

Городской голова отметил: перед смертельной болезнью равны все. В то же время сильное местное самоуправление может спасти страну в сложное время и стать залогом успеха ее будущего развития.

"У власти в стране нет иммунитета и к сложным вызовам. Мы наблюдаем судорожные попытки спасти ситуацию. Однако эпидемия, пришедшая - наша общая беда. Я обращаюсь к правительству, к власти: местное самоуправление готово поддерживать эту борьбу, но вы должны с нами советоваться, прислушиваться к нам. Потому что именно города стоят на передовой борьбы со смертельным вирусом. Из кабинетов на Банковой или на Грушевского и с маленькой мэрии районного центра картина мира выглядит по-разному", - отметил Борис Филатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будьте мужчинами, позорники. Испейте чашу сию до дна", - Филатов призвал центральную власть не отменять местные выборы

Источник: https://censor.net.ua/v3184875
 
   
 Топ комментарии
 
да нет давно уже никакой власти.
есть кучка каких-то пархатых клоунов, которые судорожно пытаются продать всё, до чего способны дотянуться.
больше они не занимаются ничем, ибо ни на что не пригодны.
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Хоть в Днепре мэр имеет ответственность перед людьми, а не клоун в цирке.
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У нас уже несколько месяцев финансовый, экономический и, главное, управленческий кризисы в стране. Что навыбирали 73% плебса -- то и имеем.
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Гепа и Трухан внимают ,челобитные в Киев шлют.Не хватает денег на сортиры по 20 млн.
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Хоть в Днепре мэр имеет ответственность перед людьми, а не клоун в цирке.
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Клоун как-будто специально вредит Украине
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Зеленожопый и ответсвенных меров хотел поснимать
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це початок процесу деінтеграції країни, коли провінції відмовляються підкорюватися центральній владі.
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У нас уже несколько месяцев финансовый, экономический и, главное, управленческий кризисы в стране. Что навыбирали 73% плебса -- то и имеем.
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Виклики накшталт війни, епідемії тощо - це саме той "прожектор", який висвітлює, чи є влада, і, якщо є, то де вона є, а де нема. У Дніпрі, схоже, є...
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та ті хуцпаті марамої не презентують НАРОД а лише свої містечкові мішпухі Якщо влада в Києві нас не чує, то саме ми маємо об'єднатися в боротьбі з епідемією, - Філатов звернувся до мерів українських міст - Цензор.НЕТ 2619
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да нет давно уже никакой власти.
есть кучка каких-то пархатых клоунов, которые судорожно пытаются продать всё, до чего способны дотянуться.
больше они не занимаются ничем, ибо ни на что не пригодны.
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Влада сцикунів. А тепер ще й обісралась повні штани.
А Філатов таки молодець.
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бл*дь! Филатов! отъ*бись! тут денег на распил нет, а ты со своим короновирусом!
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Власть нас не слы-ы-ышит!.. ага... да-да... В донбабве тоже так орали... теперь сосут...
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Вы понимаете что происходит? Областя отделяются от Киева. Ибо те полные импотенты, которые по факту ничего хорошего не делают. Пепвый пошел Днепр.. Фактически, щас все областя работают автономно.. Пугает, что у нас нет властей.. А еще ужасней, чем этоивсемщакончится..
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Якаякістьмовитакайаналітика... Стицьпердицьдрастуйте...
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Неужели непонятно, что благодаря идиотским действиям кретина-клоуна борьба с вирусом уже полностью проиграна? Вируш пошел в массы, это уже не остановить никакими карантинами и никакими мерами. Завезти под сто тысяч потенциальных носителей и рассеять их по стране - больше ничего уже делать не нужно, это как раз то, что нужно для максимального заражения всей страны. Теперь только одно нужно - готовить гробы. Много гробов...
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Я так понимаю в Великобритании, Испании, Италии, Франции, Германии, Америке и т.д. тоже власть клоунов?
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Там миллионами жертвы другой пандемии считают Ибо власть пидров плодит ВИЧ/СПИД со 100% смертностью.
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вот и есть претендент на президенское кресло
не зря он с беней воюет
шото знает
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той філатов НУ ДУЖЕ ДИВНИЙ!! Якщо влада в Києві нас не чує, то саме ми маємо об'єднатися в боротьбі з епідемією, - Філатов звернувся до мерів українських міст - Цензор.НЕТ 8451 він що формує фронду? Якщо влада в Києві нас не чує, то саме ми маємо об'єднатися в боротьбі з епідемією, - Філатов звернувся до мерів українських міст - Цензор.НЕТ 7726 і якось тупо ляпає язиком..в УКРАЇНІ 99%.9%громадян ЧУДОВО РОЗУМІЮТЬ ДЕРЖАВНУ мову!! кому ж воно ляпає Якщо влада в Києві нас не чує, то саме ми маємо об'єднатися в боротьбі з епідемією, - Філатов звернувся до мерів українських міст - Цензор.НЕТ 8451 ?????
та й мерів(це шо меріни обрізані?) в Україні НЕМА!!
І в Київі не "власць" а ОБРАНІ(призначені) НАРОДОМ службовціЯкщо влада в Києві нас не чує, то саме ми маємо об'єднатися в боротьбі з епідемією, - Філатов звернувся до мерів українських міст - Цензор.НЕТ 8451
таке враження що воно"абіжиноє"...
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Зеленский и его преступная шайка устроили настоящий саботаж вместо борьбы с коронавирусом .100% это месть народу за то ,что ЗЕ не смог выполнить свои обязательства перед олигархами о распродаже земли .
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А клоун обосцался, лег и ждет, как в фильме про Голохвастова. Может народ перепутал Голобородько с Голохвастовым?
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Боря оскорбит, обгадит - денег просит, оскорбит, обгадит - денег просит. Иногда немножко шантажирует, но так...совсем тихо..., не так громко, как Пэпе жопу лизал.
Ну так Зеленский сам виноват! - решил в договорняки поиграть, сажать обо... не захотел.
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В 21-й инфекционной больнице Днепра (Канатка) уже полным ходом идет настройка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые город приобрел за свой счет. Уже завтра (28.03) специалисты завершат работы, и врачи смогут оказывать неотложную помощь больным COVID-19.
«В наше учреждение привезли большую партию того, что необходимо отделению интенсивной терапии для лечения коронавирусных больных. Это 20 аппаратов искусственной вентиляции легких: из них 15 стационарных и 5 портативных. Также нам привезли 26 мониторов пациента», - рассказал генеральный директор инфекционной больницы
Отметим, что о поставке еще одной партии аппаратов ИВЛ сообщил мэр Днепра Борис Филатов : «Еще 15 аппаратов ИВЛ, а также 30 кислородных концентраторов и портативный рентген город получит уже в начале апреля. Это - необходимое оборудование для оказания помощи при заболевании COVID-19»
Напомним, что на приобретение оборудования, в том числе средств защиты, по личной инициативе мэра Днепр выделил 98 миллионов гривен.. Это, кстати, на 2 миллиона меньше, чем обещает правительство для всей страны.(!!!!)

Якщо влада в Києві нас не чує, то саме ми маємо об'єднатися в боротьбі з епідемією, - Філатов звернувся до мерів українських міст - Цензор.НЕТ 3954

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бубачка всрався сидит дома с мамой.идить все впень.
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Філатов не будь мудаком, краще розкажи, як ти 2 роки ремонтував міст у Дніпрі!!!
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не удалось бабла содрать? а ты Боря должен свое иметь. Днепр он ведь не бедный город.
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