 Если власть в Киеве нас не слышит, то именно мы должны объединиться в борьбе с эпидемией, - Филатов обратился к мэрам украинских городов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепровскую ОГА, об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в своем обращении 27 марта.

Городской голова отметил: перед смертельной болезнью равны все. В то же время сильное местное самоуправление может спасти страну в сложное время и стать залогом успеха ее будущего развития.

"У власти в стране нет иммунитета и к сложным вызовам. Мы наблюдаем судорожные попытки спасти ситуацию. Однако эпидемия, пришедшая - наша общая беда. Я обращаюсь к правительству, к власти: местное самоуправление готово поддерживать эту борьбу, но вы должны с нами советоваться, прислушиваться к нам. Потому что именно города стоят на передовой борьбы со смертельным вирусом. Из кабинетов на Банковой или на Грушевского и с маленькой мэрии районного центра картина мира выглядит по-разному", - отметил Борис Филатов.

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