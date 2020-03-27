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 Политика Украины
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 Контрразведка СБУ разоблачила завербованного террористами из "МГБ "ДНР" жителя Мариуполя. ВИДЕО

Контрразведка Службы безопасности Украины выявила факт привлечения к негласному сотрудничеству контролируемыми спецслужбами РФ представителями так называемого "МГБ ДНР" жителя Мариуполя.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина, который неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы, во время пребывания на временно оккупированной территории Донетчины был задержан представителями одного из незаконных вооруженных формирований. Затем террористы передали его сотрудникам так называемого "МГБ "ДНР", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Представители псевдоспецслужбы завербовали гражданина и взяли с него письменное обязательство, присвоили псевдоним и отработали каналы электронной связи.

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За материальное вознаграждение житель Мариуполя, с учетом его криминального прошлого, должен был выполнять задачи по сбору и передаче вражеской стороне личных данных сотрудников правоохранительных и специальных органов Украины. Также он "обязался" собирать сведения об объектах критической инфраструктуры города.

После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию он сразу попал в поле зрения сотрудников украинской контрразведки. Сейчас выясняются все обстоятельства его привлечения к противоправной деятельности во вред государственной безопасности Украины, а также другие аспекты пребывания на временно оккупированной территории Донецкой области.

Источник: https://censor.net.ua/v3184851
 
 
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Контрразведка СБУ разоблачила завербованного террористами из "МГБ "ДНР" жителя Мариуполя. ВИДЕО



да там весь Мариуполь завербованный

Ахметовым
ждур прихода рускага мира уже 6 лет

недолго осталось
караваи и водочка уже готовы





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Он «примирятся» прибыл - по заданию сивухи и ермака
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предлагаю ввести смертную казнь за измену родине! просто надо расстреливать предателей! потому что гуманизм уже на уровне идиотизма, что гос изменники паразиты не получают должного наказания! Принять срочно надо за гос измену - пожизненный срок и смертную казнь! Только так можно побороть этих мразей! они должны бояться даже подумать предать государство!
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