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 В последний день перед закрытием границы на КПП образовались огромные очереди из украинцев. ВИДЕО

На украинско-польской границе образовались очереди из граждан Украины, которые пытаются попасть домой в последний день перед закрытием границы для пассажирских перевозок.

Об этом сообщил в Telegram журналист Виталий Глагола и опубликовал видео с пункта пропуска "Краковец", передает Цензор.НЕТ.

"Пункт пропуска Краковец прямо сейчас. О каких-либо мерах безопасности речь не идет, как вы можете видеть из этого видео. Маски имеют единицы, а о соблюдении дистанции - сами видите", - написал он.

Как пишет издание Mukachevo.net, на Закарпатье в пункте пропуска "Ужгород" также наблюдается увеличение потока людей.

"Что касается КПП, подчиненных Мукачевскому пограничному отряду, то особого наплыва там не наблюдается. На противоположной стороне КПП "Вилок" очередь из около 100 человек, а на "Лужанке" - около 30", - пишет издание.

Напомним, в ночь на 28 марта Украина полностью закроет границы для пассажирских перевозок. У украинцев останется возможность вернуться в страну пешком или автомобилем.

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Источник: https://censor.net.ua/v3184849
 
 
 Топ комментарии
 
Не ребята. такими темпами у нас будет заражена вся страна. Сука, где логика...Мы закрываем на карантин все города, закрываем метро, все авто и авиасообщения..но завозим сюда 100 тысяч потенциальных носителей коронавируса...

Это полный капец...
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Бедные люди, то ехать на заработки надо на чужину, потому что у нас в Украине бардак и зарплату олигархи платят копеечную, а власти наплевать, то теперь возвратиться трудно. Когда уже этот олигархат уйдет в историю и издохнет?
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Не ребята. такими темпами у нас будет заражена вся страна. ****, где логика...Мы закрываем на карантин все города, закрываем метро, все авто и авиасообщения..но завозим сюда 100 тысяч потенциальных носителей коронавируса...

Это полный капец...
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Тут или тупость или намеренное уничтожение страны или разделения народа по сортам(те что живут в Украине, то второй сорт, а те что поехали на Бали в Египет на шару тусонуть, то это первый)
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Нет никакой логики. Нужны были жесткие меры. Еще 2 недели назад сказали что закрывают авиасообщение, а потерпевшие летают до сих пор. Закрыть ВСЕ пункты пропуска нужно было уже давно. Уверен там из десяти человек только у одного нету коронавируса. Нужно принимать решение уже сейчас пока не поздно и закрывать пункты пропуска. Хотя скорее всего уже поздно.
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уже поздно увы, люди идиоты, все почти
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если даже у одного из этой толпы есть коронавирус, то автоматически его окружение уже заражается...
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Новосанжарец? Люди едут домой, т.к. потеряли, или боятся потерять работу. В Украине без них дегенератов всех мастей хватает. И больных тоже. Жесткие меры надо было принимать еще в конце января готовясь к пандемии, но зеленая холера не просто ждала до последнего и ничего не делала, а еще и умудрилась продать маски и спецодежду за границу. Мародеры, барыги и ватники.
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Зеленский - ты Казел! Нахрена это все делать с людьми? Боишься за своих родителей? В отставку и к ним в квартиру вместе бояться! Посмотри что творится? Люди не могут на похороны приехать, люди не могут лечение от обычных болезней получить, люди лишены работы, люди, как скот , стоят в таких очередях? Что это/? Борьба с вирусом? Да ему пох на эти меры, он свой путь к каждому найдет. Сдохни тварь, урод, дибил.....
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Ты прав. Я тоже заметил до Зеленского было лучше. Сволочь он. Как только пришел к власти и все посыпалось,что строилось годами.
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Где они были раньше? Хотя бы 3-5 недель назад?
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Напомню, что в Польше не выбораз победил зеля. Так что не отмажиттевь наркоботы, ваши братья там
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Да, потому, что в Польше в основном быдлота. Другие страны западного мира по другому голосовали, а именно наоборот.
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Открою секрет, они не голосовали в Польше. Точно также брели на выборы через границу.
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"Они ж не виноваты что границы закрыли "...
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Після того, як зельонка пообіцяв лікування від коронавірусу за кошт держави , заробітчани ломанулися додому в Україну. Повелися дурні, він як завжди збрехав.
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Такими темпами,если этих бродяг пускать сюда постоянно,карантин будет еще идти минимум полгода!!! Оставить их там!
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