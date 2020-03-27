 "МИД вас не покидает, мы ищем возможность вернуть вас", - Кулеба обратился к украинцам, находящимся за границей. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в обращении на странице в сети Facebook заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Почти весь мир закрыл границы. Украина также полностью прекращает регулярное пассажирское сообщение в полночь, с 27 на 28 марта. Сейчас останется возможность пересечь границу только пешком или на авто. Но мы ни в коем случае в Министерстве иностранных дел не прекращаем оказывать вам помощь. Мы знаем , что на Бали вас 700, на Гоа 154 полсотни людей в Перу, а также на острове Палау в Тихом океане есть 9 наших граждан", - сказал Кулеба.

По его словам, известно о каждом украинце, который нуждается в защите, помощи и желает вернуться домой.

"Мы знаем, что вы приложили максимум усилий, попытались зарегистрироваться на рейсы, вы искали возможность вернуться. Мы помогали вам чем могли. Мы знаем о ежедневных штрафах за превышение сроков пребывания в странах, где вы находитесь, и будем заниматься решением этих проблем. Я хочу вам сказать одно: МИД вас не покидает. Мы ищем возможности вернуть вас и после того, как будет закрыто регулярное пассажирское сообщение. Для тех, кто застрял за рубежом в настоящее время, мы будем оказывать максимальную помощь", - подчеркнул Кулеба.

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