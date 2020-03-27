 Яценюк о фейке с врачами: "Это уже за гранью добра и зла". ВИДЕО

Об этом он заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Можно было распространять фейковые новости и ложь о том, что я отпраздновал "первый миллиард". О том, что у меня есть 24 виллы в Майами. О том, что у меня есть десятки паспортов. О том, что я убил 30 россиян на чеченской войне. О том, что я украл миллиарды на строительстве проекта "Стена". И еще десятки лживых циничных новостей, которые выдумывают разного рода политтехнологи", - отметил он.

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"Но сегодняшняя "новость" - это уже за гранью добра и зла. Это не новость - а грязная ложь не просто по отношению ко мне, а по отношению к тысячам врачей и медсестер, которые сегодня спасают жизни украинцев", - подчеркнул Яценюк.

"Распространили новость, что якобы я в больнице (я не в больнице). Что я оскорбил медсестру (я никогда бы себе не мог этого позволить). Что какую-то палату готовят в том числе и для меня. Это еще одна ложь", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Яценюк обратился к тем, кто распространяет подобные фейки: "Вы можете использовать все свои политические технологии, как вы их использовали раньше, но любая ложь гораздо слабее правды".

"В этот момент сегодня, когда вся страна переживает - не переходите эту грань. Это вас догонит", - добавил он.

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Лидер "народного фронта" призвал украинцев не верить лжи.

"Оставайтесь уверены в себе и уверены только в правде. Верьте только фактам. Факты и правда всегда сильнее ", - резюмировал Арсений Яценюк.