 Яценюк о фейке с врачами: "Это уже за гранью добра и зла". ВИДЕО

Об этом он заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Можно было распространять фейковые новости и ложь о том, что я отпраздновал "первый миллиард". О том, что у меня есть 24 виллы в Майами. О том, что у меня есть десятки паспортов. О том, что я убил 30 россиян на чеченской войне. О том, что я украл миллиарды на строительстве проекта "Стена". И еще десятки лживых циничных новостей, которые выдумывают разного рода политтехнологи", - отметил он.
"Но сегодняшняя "новость" - это уже за гранью добра и зла. Это не новость - а грязная ложь не просто по отношению ко мне, а по отношению к тысячам врачей и медсестер, которые сегодня спасают жизни украинцев", - подчеркнул Яценюк.
"Распространили новость, что якобы я в больнице (я не в больнице). Что я оскорбил медсестру (я никогда бы себе не мог этого позволить). Что какую-то палату готовят в том числе и для меня. Это еще одна ложь", - подчеркнул лидер "Народного фронта".
Яценюк обратился к тем, кто распространяет подобные фейки: "Вы можете использовать все свои политические технологии, как вы их использовали раньше, но любая ложь гораздо слабее правды".
"В этот момент сегодня, когда вся страна переживает - не переходите эту грань. Это вас догонит", - добавил он.
Лидер "народного фронта" призвал украинцев не верить лжи.
"Оставайтесь уверены в себе и уверены только в правде. Верьте только фактам. Факты и правда всегда сильнее ", - резюмировал Арсений Яценюк.
«Люди! Электоратушки родимые! Я же ж не сдох же! Я же ж живой же! А можно же ж уже ж баллотироваться же? Хоть бы какой мандат завалящий... Шо? Опять лезть в жопу и не высовываться? Та сколько ж можно же ж уже ж в жопе сидеть же? Я же ж вам не острица! (Ой, получилось, шо тупица...)»
Триндел о лесе..
ВЕЗі "Крим"...
і Врал,конечно
Зайчік..
в Окулярах...)
И ничего , живёшь не тужишь , и куля в лоби не мешает ...
За свою премьерскую каденцию Яйценюк наградил себя пятью стволами (см. Википедию):
- пистолет "Glock 19" (19.05.2014);
- штурмовая винтовка "Форт 224" (22.05.2014);
- пистолет "IWI Jericho 941"/"Форт-21.03" (22.07.2014);
- пулемёт "Максима" образца 1910 года 56-П-421 калибра 7,62 мм, № ЦЛ 84 (20.05.2015);
- 11,43-мм пистолет-пулемёт "Томпсон" (гангстерский "Томми-Ган") образца 1928 года калибра 11,43 мм, № S 506391 в комплекте с 203 патронами (22.05.2015).
Судя по датам, четыре случая - подарки ко дню рождения! (22.05.1974). Это наглость в высшей степени. Кроме того, награждённые лица не подлежат периодическому освидетельствованию медкомиссиями, а наградное оружие не подлежит никаким проверкам ни его наличия, ни условий его хранения до смерти награждённого. Где и в чьих руках окажется этот арсенал, когда Яйценюк превратится в недееспособного, но ещё живого маразматика? Вменяемый государственный деятель, думающий о будущем, окажись на месте Яйценюка, прикрыл бы эту лазейку для всех, а не цинично злоупотребил бы ею.
Это за гранью чего?
Во-вторых, и министр внутренних дел, и министр обороны - прямые подчинённые премьер-министра, которому отменить решения подчинённых о своём награждении, шо два пальца об асфальт.
В-третьих, оружие - опасная, стало быть, хлопотная награда. Такие награды, тем более - непосредственному начальнику, принято согласовывать.
Тухлый у тебя пруф, и политинфогигиена слабая...
Да, у него как и у многих есть недостатки, но я сожалею, что сейчас другие политики возглавляют исполнительную власть в нашей стране.
А по суті він утримав Україну будучи прем'єром на плаву, а тепер всяка гниль на нього гавкає, та і в минулому гавкала, бо так вигідно паРаші!
Представляете, что было бы со страной, если бы после бегства янека и при пустой казне премьером стал Гончарук?
Какиевашидоказательсва