В частности, в брифинге участвовал заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Брифинг Минздрава о ситуации с коронавирусом: за сутки 29 новых случаев, первые инфицированные выявлены в 4 областях. ВИДЕО
+6
Я против. Мне 67 и я против. Могу ещё пользу принести. Когда начнётся шурум-бурум по выносу ЗЕлёных тел и ж..п.
+2
Страна должна ответить зав свой выбор и она ответит! Только сомневаюсь что до страны дойдет!
+2
варто дозволити торгівлю овочами
просто на вулицях..
і щоб точки торгівлі були віддалені
одна від одної, щоб не було скупчення..
супермаркети нахабніють і піднімають ціни
просто на вулицях..
і щоб точки торгівлі були віддалені
одна від одної, щоб не було скупчення..
супермаркети нахабніють і піднімають ціни
Меня не интересует коронавирус, меня интересует когда сядет Радуцкий - весна уже пришла!!!
просто на вулицях..
і щоб точки торгівлі були віддалені
одна від одної, щоб не було скупчення..
супермаркети нахабніють і піднімають ціни
С утра сообщили новости - на сегодняшний день в Украину из-за границы вернулись ВОСЕМЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ граждан.
И эта зелёная имела совесть называть "доктором смерть" Уляну Супрун, которая надавала по рукам таким вот старым пердунам-коррупционерам, как этот Емец? При Супрун внедрялась программа "деньги за пациентом" и страховое покрытие. Зелёные программу убрали на взлёте. Остались только "деньги с пациента". И настоящий "доктор смерть".
Як кричав герой Катаева в "Белеет парус одинокий" ? -Тикайте , ой тикайте!!!
Але вже нікуди.......................................Бажаю вам зостатися туточки- ми , по спромозі, переробимо ваш біоматеріал у більш-менш пристойне добриво.