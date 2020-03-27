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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
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 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения Украины рассказало о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В частности, в брифинге участвовал заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

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Источник: https://censor.net.ua/v3184750
 
   
 Топ комментарии
 
Я против. Мне 67 и я против. Могу ещё пользу принести. Когда начнётся шурум-бурум по выносу ЗЕлёных тел и ж..п.
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Страна должна ответить зав свой выбор и она ответит! Только сомневаюсь что до страны дойдет!
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варто дозволити торгівлю овочами
просто на вулицях..
і щоб точки торгівлі були віддалені
одна від одної, щоб не було скупчення..

супермаркети нахабніють і піднімають ціни
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65+ всех к стенке...так сказал зебильный министр типа здравоохранения...
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пусть так. мне ответ на мой вопрос интересен всё равно.
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Я против. Мне 67 и я против. Могу ещё пользу принести. Когда начнётся шурум-бурум по выносу ЗЕлёных тел и ж..п.
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Вы уже в АТБ ходили в "пенсионерское время"?
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Зеленский сказал что нет от вас никакой пользы!
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Уф какая сурдопереводчина. Женщина мечта поэта Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2086
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Брифинги - сьезды - корпоративы....
Меня не интересует коронавирус, меня интересует когда сядет Радуцкий - весна уже пришла!!!
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Крадуцкий это уже другая фамилия. Сидеть должен именно Радуцкий!
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Сводки с фронта! Паника! Люди ищут таблетку! А кто-то поднимает нормальные бабки а страна катится в ж....
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Страна должна ответить зав свой выбор и она ответит! Только сомневаюсь что до страны дойдет!
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300 років доходить доходить та ніяк не дійде...
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Согласен. Вот страна и отвечает за свой выбор соевого хряка 6 лет назад. продолжает расхлебывать
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пнх еплан казламордый! Ты отвечай за выбор *уйлаю. в 90е кацапы отвечали и теперь ответят по новой!
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Что расхлебывать?Вывезенные маски или неспособность зеленой макаки руководить?
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"Ранее мы уже сообщали, что на Днепропетровщину доставили 22 прибывших из Польши жителя области. Стоит отметить, что 12 из эвакуированных людей отказались от прохождения обследования."
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на цепь их нужно посадить, пока не согласятся
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варто дозволити торгівлю овочами
просто на вулицях..
і щоб точки торгівлі були віддалені
одна від одної, щоб не було скупчення..

супермаркети нахабніють і піднімають ціни
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Понятно одно, зелёные не могут управлять страной! Дело утопающих, это дело самих утопающих.
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На самом деле управляют еще и как,в доле еще несколько бандитских кланов авакяна парашеко ахметова и др,и все хотят кушать,и всем нужно в оффшоры по богатому
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Гм...
С утра сообщили новости - на сегодняшний день в Украину из-за границы вернулись ВОСЕМЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ граждан.
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Те що зараження фіксують по всій території доводить що заразу привезли...
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это только один "эшелон"!!! до этого сообщали о 125 тыс!!
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Емец заявил, что людей старше 65 лет можно считать трупами. Деньги на них тратить не нужно.
И эта зелёная имела совесть называть "доктором смерть" Уляну Супрун, которая надавала по рукам таким вот старым пердунам-коррупционерам, как этот Емец? При Супрун внедрялась программа "деньги за пациентом" и страховое покрытие. Зелёные программу убрали на взлёте. Остались только "деньги с пациента". И настоящий "доктор смерть".
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Если бы всех прибывающих из-за границы садили на карантин всего на две недели, не было бы нужды вводить карантин по всей Украине. Но такая ситуация не подходила Зе-леной своре "Слуг" Они надеются под шумок карантина неплохо заработать и протащить закон о рынке земли. То что падает экономика и Украина из карантина может просто не выйти их мало трогает
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))Теперь понятно, почему они пришли на один срок!!!
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Гаварите, гаварите ...
Як кричав герой Катаева в "Белеет парус одинокий" ? -Тикайте , ой тикайте!!!
Але вже нікуди.......................................Бажаю вам зостатися туточки- ми , по спромозі, переробимо ваш біоматеріал у більш-менш пристойне добриво.
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Ради того чтоб спасти несколько сот человек от короновируса, мы теряем десятки тысяч умирающих от других болезней, которым не оказывается своевременная помощь: сердечные болезни, онкология, операции и т д
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с какой скоростью "косит" вирус в Испании и Италии, то остальные болезни просто мелочь. И каким количеством он завозиться к нам, то это может быть сотни тысяч!!!
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6 аптек обійшов в Рівному...де парацетамол, Вітьок? анальгін вже проблема знайти.. хто це все зжер, Вітьок?.. нах нам ваші брифінги..
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