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 "Тело отца вынесли из больницы в мешке и закрыли дверь", - дочери умершего от коронавируса рассказали, как хоронили отца. ФОТО

Дочери умершего от коронавируса 68-летнего жителя Тернопольщины рассказали, как остались один-на-один с необходимостью похоронить отца. Ни положить тело в гроб, ни поставить гроб в бус, ни выкопать могилу желающих не было.

О том, с чем им пришлось столкнуться после смерти отца, сестры Ольга Тутова и Анна Полищук рассказали изданиям "Овід" и "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

68-летний Павел, житель с. Коваливка Монастыриського района, скончался 25 марта в Тернопольской больнице.

"Умер папа утром. Позвонили из больницы моей сестре, сказали, чтобы приехала своим транспортом, с гробом и забрала тело. С мужем на своем бусе сестра поехала за папой", - рассказала Анна Полищук.

"Нам выдали отца в черном пакете. Папа был тяжелый, поднять невозможно было самому. И вот это пакет просто тянулся по земле. Сам муж мой это делал руками и тянул. Пакет черный оборвался в руках. Это было что-то страшное. Никто не вышел даже в гроб поставить ", - говорит Ольга Тутова.

Тело отца вынесли из больницы в мешке и закрыли дверь, - дочери умершего от коронавируса рассказали, как хоронили отца 01

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Когда пакет с телом удалось уложить в гроб, его надо было занести в автомобиль.

"Он был очень тяжелый. Мы просили помощи - никто не реагировал. Мы этот гроб тянем, доски рассыпаются, потому что это был асфальт", - . К нам вышли на помощь только после того, как мы позвонили главному врачу инфекционной больницы. Вышел мужчина, полностью одетый в защитный костюм, и начал упрекать нас, что не мы (родственники) должны этим заниматься, а санэпидемслужба ", - добавляет Ольга.

Тело отца вынесли из больницы в мешке и закрыли дверь, - дочери умершего от коронавируса рассказали, как хоронили отца 02

Работник больницы все же помог занести гроб в микроавтобус, и тело умершего отвезли в его родное село.

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"Люди в селе боятся, отказались выкопать могилу. Мэр Монастыриськ нашел человека, который выкопал могилу. Опускали тело мэр, его заместитель, председатель сельского совета и мой шурин. Сестра светила телефоном, а они закапывали яму, потому что был вечер", - рассказала Анна Полищук.

Ни у Ольги, ни у ее мужа, которые забирали тело умершего, не было защитной одежды. Микроавтобус, в котором везли гроб, они потом продезинфицировали, как могли, самостоятельно.

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Источник: https://censor.net.ua/v3184707
 
 
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Пропал дар речи
Это мы? Или - что с нами происходит?
А может пришло понимание того, что сейчас никто и ни за что не отвечает?!!!!!!!!!!!!!!!!
Я,как представлю,что своего папу или мою маму хоронила бы так же... нет ни смайликов, ни слов(
Мамочка родная моя, папа.. впервые говорю страшные слова :"Вы до ТАКОГО не дожили" Это хорошо?!
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страна запуганных идиотов.... дурдом зеленое солнышко
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это нормальная реакция людей у которых нет возможности даже маску защитную в аптеке купить.
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Так трупы не заразны после пары дней это ж не чума
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3-5 дней вирус держится даже на неодушевленных предметах. На биологическом теле тем более
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Так сходи и пообнимайся.Сделай из себя ГЕРОЯ.
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Тих, хто намагається знищити нас знову, кого ж ще?
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Семен Шкаралупа Якщо ви за московитів.То не московити зробили цей вірус.Але московити можуть тут безвладдям скористатися,як в 14 році.
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Теперь представьте если начнется массовая епидемия. На стариков и мертвых вообще не будут обращать внимания
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У нас. Вроде как епидемия, карантин, но заразных не больше нескольких сотен. Еще в больницах есть койки и аппараты ИВЛ. Когда не дай Бог счет пойдет на десятки и сотни тысяч то лучше не знать
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З цим вірусом доведуть,до повного одурманення всього населення.Причому,як видно у світі також багато дурості.Комусь ж це все вигідно.
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ОЧЕНЬ ХОЧУ, ЧТОБЫ ИМЕННО ТАК СДОХ УБЛЮДОК- МИНИСТР ЕМЕЦ! И ЧТОБЫ ЕГО МОГИЛОЙ СТАЛА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОМОЙКА !
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Вибачте, а ритуальні служби для чого?
Вирішили зекономити, щоб вам санітари хоронили?
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Обіцянки виконуються: Весна прийшла - всі сидять... по хатам; До дому повертаються заробітчане - з ... коронавірусом; Епоха бідності закінчилася - починається епоха ... зубожіння; Держава в смартфоні - ПреЗЕдент... в ютубі .. Ви Зробили це разом!
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Могут отключить Всемирную Сеть Интернет на не определенное время,а также мобильную связь...
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А чому рагулі боялися могилу копать?
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почему они должны для тебя во франции могилу копать ?
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Пусть они тебе в Украине ее выкопают.
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Сиди тихо на жопі, мериканський пиріжок. Не трясися, мормоне.
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В Китае государство хоронит таких умерших от Короны, не выдавая семье. Не знаю, как по мне, лучше уж так, чем подвергать родных таким испытаниям. Так у этой семьи еще транспорт свой есть. А если у людей нет своего транспорта и денег. Что им делать? Ужас!
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Ох и люди... По официальным данным ВОЗ, тело умершего от коронавируса не несет опасности заражения.
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зюзя, поки ще не сталося величезної біди, може вже досить ти награвся у президента?
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"Дурі" вистачає... Однак, просто "дурі"... Люди, ви, що, не зрозуміли, що у нас "ПАНДЕМІЯ"?!!! І усі "соплі" щодо похорон, тут, НЕПРИЙНЯТНІ!!! БО ЗДОХНЕТЕ ВСІ!!! Закопувать (а то і спалювать), поки не спиниться пандемія... Плакать будем потім - хто залишиться живий...
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Ну он же не из ЗЕбанария, чтобы относиться к нему, как к человеку.
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Звичайно сумно, але люди небезсмертні, таке було, є і буде траплятись. Влада повинна дати ясні і зрозумілі інструкції дій в таких випадках. Хоч про це і говорять =
"ВООЗ не рекомендує ніяких особливих правил для заховання померлих з COVID-19. Водночас наш оперативний штаб, який працює при МОЗ, детально розглядав це питання, визначив усі можливі ризики, які можуть виникнути у подальшому при похованні хворих з Covid-19. Ми розробили певну інструкцію, і ця інструкція лягає в нормативно-правовий акт МОЗ", - сказав Ляшко.
За його словами, найбільший ризик при похованні виникає через ритуальні обряди. Тому там, де є велике скупчення людей, прощальні поцілунки - це все точки ризику, які треба унеможливлювати та запобігти. 23.03.2020 16:27https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902805-moz-rozrobilo-rekomendacii-sodo-pohovanna-pomerlih-vid-koronavirusu.html
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тянуть целофановый пакет по земле плохая идея....подстилать нужно какойто плед например....
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Без слів. Світла пам'ять.

На майдані я бачив народ, суспільство з великого слова. В армії, серед добровольців, волонтерів. Ніколи навіть на думку не спадало, виїхати жити кудись за кордон. Вперше в своєму житті задувався над тим щоб виїхати з цієї країни, відразу після президентських виборів. Зараз задумуюсь все більше та серйозніше. Чомусь я впевнений, якщо зараз будуть якісь позачергові вибори президента, парламенту. Цей нарід вибере когось з ОПЗЖ а парламентські за ОПЗЖ 100%. ЩО С.КА З НИМ НЕ ТАК, З ЦИМ .БАНИМ НАРОДОМ? ЩО?
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