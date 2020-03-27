 "Тело отца вынесли из больницы в мешке и закрыли дверь", - дочери умершего от коронавируса рассказали, как хоронили отца. ФОТО

О том, с чем им пришлось столкнуться после смерти отца, сестры Ольга Тутова и Анна Полищук рассказали изданиям "Овід" и "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
68-летний Павел, житель с. Коваливка Монастыриського района, скончался 25 марта в Тернопольской больнице.
"Умер папа утром. Позвонили из больницы моей сестре, сказали, чтобы приехала своим транспортом, с гробом и забрала тело. С мужем на своем бусе сестра поехала за папой", - рассказала Анна Полищук.
"Нам выдали отца в черном пакете. Папа был тяжелый, поднять невозможно было самому. И вот это пакет просто тянулся по земле. Сам муж мой это делал руками и тянул. Пакет черный оборвался в руках. Это было что-то страшное. Никто не вышел даже в гроб поставить ", - говорит Ольга Тутова.
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Когда пакет с телом удалось уложить в гроб, его надо было занести в автомобиль.
"Он был очень тяжелый. Мы просили помощи - никто не реагировал. Мы этот гроб тянем, доски рассыпаются, потому что это был асфальт", - . К нам вышли на помощь только после того, как мы позвонили главному врачу инфекционной больницы. Вышел мужчина, полностью одетый в защитный костюм, и начал упрекать нас, что не мы (родственники) должны этим заниматься, а санэпидемслужба ", - добавляет Ольга.
Работник больницы все же помог занести гроб в микроавтобус, и тело умершего отвезли в его родное село.
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"Люди в селе боятся, отказались выкопать могилу. Мэр Монастыриськ нашел человека, который выкопал могилу. Опускали тело мэр, его заместитель, председатель сельского совета и мой шурин. Сестра светила телефоном, а они закапывали яму, потому что был вечер", - рассказала Анна Полищук.
Ни у Ольги, ни у ее мужа, которые забирали тело умершего, не было защитной одежды. Микроавтобус, в котором везли гроб, они потом продезинфицировали, как могли, самостоятельно.
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Это мы? Или - что с нами происходит?
А может пришло понимание того, что сейчас никто и ни за что не отвечает?!!!!!!!!!!!!!!!!
Я,как представлю,что своего папу или мою маму хоронила бы так же... нет ни смайликов, ни слов(
Мамочка родная моя, папа.. впервые говорю страшные слова :"Вы до ТАКОГО не дожили" Это хорошо?!
Вирішили зекономити, щоб вам санітари хоронили?
"ВООЗ не рекомендує ніяких особливих правил для заховання померлих з COVID-19. Водночас наш оперативний штаб, який працює при МОЗ, детально розглядав це питання, визначив усі можливі ризики, які можуть виникнути у подальшому при похованні хворих з Covid-19. Ми розробили певну інструкцію, і ця інструкція лягає в нормативно-правовий акт МОЗ", - сказав Ляшко.
За його словами, найбільший ризик при похованні виникає через ритуальні обряди. Тому там, де є велике скупчення людей, прощальні поцілунки - це все точки ризику, які треба унеможливлювати та запобігти. 23.03.2020 16:27https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902805-moz-rozrobilo-rekomendacii-sodo-pohovanna-pomerlih-vid-koronavirusu.html
На майдані я бачив народ, суспільство з великого слова. В армії, серед добровольців, волонтерів. Ніколи навіть на думку не спадало, виїхати жити кудись за кордон. Вперше в своєму житті задувався над тим щоб виїхати з цієї країни, відразу після президентських виборів. Зараз задумуюсь все більше та серйозніше. Чомусь я впевнений, якщо зараз будуть якісь позачергові вибори президента, парламенту. Цей нарід вибере когось з ОПЗЖ а парламентські за ОПЗЖ 100%. ЩО С.КА З НИМ НЕ ТАК, З ЦИМ .БАНИМ НАРОДОМ? ЩО?