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 Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату нардепа Шахова: "Сейчас надену защитный костюм. Надеюсь, размер подойдет - три икса". ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видеозапись, на которой показал инфекционное отделение Александровской больницы, где лечатся пациенты с диагностированным коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свой репортаж Кличко опубликовал на своей странице в соцсети.

"Сейчас надену защитный костюм. Надеюсь, размер подойдет - три икса... Сейчас находимся в Александровской больнице. Инфекционное отделение... Мы сейчас сможем посмотреть, что и в каких условиях здесь происходит...", - сказал Кличко перед началом экскурсии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Коронавируса никакого нет!" - выступление депутата Шахова накануне заражения COVID-19. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3184606
 
   
 Топ комментарии
 
всмысле с хорошковским, а какая разница
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Хоча не як ваш путлєр в космічному скафандрі
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А где шахов с фирташем лежат, почему не показали? Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату нардепа Шахова: "Сейчас надену защитный костюм. Надеюсь, размер подойдет - три икса" - Цензор.НЕТ 6896
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Хоча не як ваш путлєр в космічному скафандрі
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в черновцах покажите палаты, где первые случаи были,погуглите, увидите, отопления не было, сказали принести камин, но розетки были оплавлены, чем это заслужило такую палату и все что нужно
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Все ОК, тільки маска не медична, а будівельна проти пороху.
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Ні. Це будівельна маска. Такі у нас забороняють одягати в лікарнях.
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Справа в тому, що в такій масці матеріал щільніший і людина вдихає повітря з силою, що зупиняє порох, а мікроби свобідно проходять і в більшій кількості.
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І як я писав-при видоху клапан відкритий і повітря з легень виходить вільно .
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Там стоїть звичайний гумовий клапан на вдох і видих-вона абсолютно не ефективна при вірусах.
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А где шахов с фирташем лежат, почему не показали?
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Виталя, зачем ты зря израсходовал костюм, в котором врач мог целую смену работать ?
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так получается что вы наврали нам что спецпалат нет ?!
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які маски, які костюми...
у всіх лікарнях лікарів цим забезпечили ?
чи тілько для обраних ?
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Фильм ужасов - эта эпидемия. И выключить нет возможности. Прям как * Звонок *.
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А **** цього пасажира не упакували в Санжари ?
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Даже коронавирус не может нас уравнять с небожителями...
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А всіх хворих будуть лікувати в Олександрівській лікарні?
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короновирусобесие наберает обороты, теперь вместо ********** в главной роли виталя кличко.
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следующий репортаж от емца: " я начинаю свой репортаж из морга александровской больницы..."
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Вы серьезно, 40 боксов в Италии около 700 за сутки по ту сторону травы, Виталик, что за показуха

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сначала приказываем ...потом думаем , виппалатгейт
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А де поділася новина "Закупленные Киевом коронавирус-тесты привели к скандалу в Испании: их точность - 30%, - журналист Братущак. ФОТО"?

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Так зрозумів, шо 8-го пацієнта нема куди класти.
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Так я не понял а почему они в вип палатах. По всей Украине больницы в руинах а этих мародеров в царские условия!
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На ЦЬОМУ ПОВЕРСІ ВСІ ПАЛАТИ ОДНАКОВІ! А на інших поверхах?? ТАКІЖ?? Репортаж для дебілів, або для тих,хто вважає всіх дебілами крім себе. Піди подивись у інші палати та лікарні, піди по аптеках, навіть у центрі Київа...Воно оділо костюм, який не бачили у лікарнях взагалі, тіки у кіно!!
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Кому вы встёбуете не VIP-палата , помню шах орал у меня всё гуд , индивидуал одиночка плазму где спрятал ?
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Кличко молодец! Мужик и мер настоящий!Не зеленое ссыкло!
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Зрозуміло....Все пристойно,як ля звичайної терапевтичної,або хірургічної спеціалізації... . Для інфекційного відділення ,й з диагностованим Ковід19, - неприпустимо Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату нардепа Шахова: "Сейчас надену защитный костюм. Надеюсь, размер подойдет - три икса" - Цензор.НЕТ 8544 Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату нардепа Шахова: "Сейчас надену защитный костюм. Надеюсь, размер подойдет - три икса" - Цензор.НЕТ 8544 Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату нардепа Шахова: "Сейчас надену защитный костюм. Надеюсь, размер подойдет - три икса" - Цензор.НЕТ 8544 Або окремі бокси, або Зала з мін 10 метровою відстанню між пацієнтпми з і стелею неменше 10м. Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату нардепа Шахова: "Сейчас надену защитный костюм. Надеюсь, размер подойдет - три икса" - Цензор.НЕТ 8544
Захист неприпустимо низького рівня Повинен бути біозахист найвищого рівня,й поготів неможе бути відкритих поверхонь шкіри З показаним захистом,весь,персонал поляже на першому хворому. Дякую за увагу
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Кличко 5 баллов и наезд рейдеров зелоха и богдана выдержал и в очаг с короновирусом вошел!
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Афигеть. 6 боксов, 6 кроватей, 6 респираторов. Ну тогда за Киев я спокоен. Мест хватит всем Кличко зняв репортаж з Олександрівської лікарні і показав палату нардепа Шахова: "Зараз одягну захисний костюм. Сподіваюся, розмір підійде - три ікси" - Цензор.НЕТ 3979
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От брехуны. Этот этаж для элиты, другой для простых смертных, она же сказала, и не повела туда. Пусть бы все палаты показала на этом этаже и на дркгих. Сволочи, людей за идиотов считают.
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Насмотрелся телик с походом Путина в больничку и сам поперся попиариться а заодно , проведать дружбанова и подельника Шахова ( он же " Кит", по погонялу).
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- Вы готовы к епидемии и наплыву больных?
- Конечно готовы. Вон носилки, вон лопата в углу, вон мешки. В подвале дядя Вася разжигает котел в крематории.
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