 Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату нардепа Шахова: "Сейчас надену защитный костюм. Надеюсь, размер подойдет - три икса". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свой репортаж Кличко опубликовал на своей странице в соцсети.

"Сейчас надену защитный костюм. Надеюсь, размер подойдет - три икса... Сейчас находимся в Александровской больнице. Инфекционное отделение... Мы сейчас сможем посмотреть, что и в каких условиях здесь происходит...", - сказал Кличко перед началом экскурсии.

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