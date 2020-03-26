 Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату нардепа Шахова: "Сейчас надену защитный костюм. Надеюсь, размер подойдет - три икса". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свой репортаж Кличко опубликовал на своей странице в соцсети.
"Сейчас надену защитный костюм. Надеюсь, размер подойдет - три икса... Сейчас находимся в Александровской больнице. Инфекционное отделение... Мы сейчас сможем посмотреть, что и в каких условиях здесь происходит...", - сказал Кличко перед началом экскурсии.
у всіх лікарнях лікарів цим забезпечили ?
чи тілько для обраних ?
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Захист неприпустимо низького рівня Повинен бути біозахист найвищого рівня,й поготів неможе бути відкритих поверхонь шкіри З показаним захистом,весь,персонал поляже на першому хворому. Дякую за увагу
- Конечно готовы. Вон носилки, вон лопата в углу, вон мешки. В подвале дядя Вася разжигает котел в крематории.