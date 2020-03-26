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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 На Ивано-Франковщине подтвердили коронавирус у полицейского, проверят 20 его коллег. ВИДЕО

В Ивано-Франковской области на коронавирус заболел сотрудник Национальной полиций.

Об этом сообщил во время брифинга главный санитарный врач области Руслан Савчук, передает Цензор.НЕТ

"По двух полицейских. По полицейскому - есть лабораторно подтвержденный Covid-19, он находится в больнице, состояние его здоровья средней степени тяжести. Круг контактных лиц известен. Проводится дезинфекция помещений, где он находился, контактные лица уже на самоизоляции. Другая полицейская, которая была с ним тогда в одной группе и оказывала помощь по той экстренной помощи, чтобы госпитализировать наши первые случаи, по ней лабораторно отрицательный результат исследования, но она также находится на самоизоляции", - сообщил Савчук.

Руководитель полиции Прикарпатья Владимир Голубош заявил,, около 20 коллег полицейского, у которого обнаружили коронавирус, пройдут экспресс-тесты на Covid-19. Они также будут находиться в самоизоляции.

Савчук также рассказал, что священник, у которого подтвердили коронавирус, находится в инфекционном отделении райбольницы, куда был госпитализирован с самого начала. Состояние его здоровья средней степени тяжести, есть положительная динамика.

По словам санврача, в целом по области подтвердили 16 случаев коронавируса. С больными в общем контактировали 84 человека - все они сейчас на изоляции и под полным медицинским наблюдением.

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Источник: https://censor.net.ua/v3184577
 
 
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От мене викликали на роботу, але у транспорт пускають лише при наявності перепустки. Зупиняється автобус чи тролейбус і з нього виходить поліцейський (чомусь у бронежилеті🙄) та у передніх дверях перевіряє перепустку. Перепустку можна отримати лише на роботі, тому перший раз треба їхати своїм ходом.
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Я хожу на роботу, і в атб хожу, без намордника. Кумедно так, люди в масках, навіть в машинах, навіть як сам у салоні На Ивано-Франковщине подтвердили коронавирус у полицейского, проверят 20 его коллег - Цензор.НЕТ 9833
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Твоє справжнє ім'я Ду́нкан Макла́уд?
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Та я вважаю проблему коронавірусу дещо перебільшеною, шоб ходити в наморднику)
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Можливо, але це поки не підчепиш цю хворобу.
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сидіти вдома теж не вихід, дах починає їхати і рука тягнеться до пляшки На Івано-Франківщині підтвердили коронавірус у поліцейського, перевірять 20 його колег - Цензор.НЕТ 8641
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Всі лякають Італією. Але якщо подумати, хоч трохи, що там дійсно коїться. Гори трупів? так згоден, гори трупів, але чому. А ось чому.
Що роблять з померлими після констатації смерті чи після дій паталагоанатома? Правильно. Видають родичам, щоб ті поховали, закопали померлого у землю.
Що зараз відбувається в Італії? Трупів не закопують, а спалюють в прах, бо тіпа вірус може від померлого перейти живим
А тепер скажіть скільки у них отих там крематорії і яка їх пропускна здатність?
Звідси випливає, що трупаки лежать штабелями і їх возять камазами, бо банально не встигають спалювати. А потім жахлива картинка на ТВ.
Уяви, що нема коронавіруса, і трупи не закопують а спалюють. Була б та сама картинка
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Була інформація,що крематорій в Бергамо здатен відпрацювати 25 тіл за 24год,решту везуть в інші міста.
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А пам"ятаєш фотку з італі де на фоні собору стоїть карабінер з автоматом і при повному обладунку? Ось мені цікаво яким чином автоматична збруя допоможе йому подолати коронавірус
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Налякає короновірус, той почне тремтіти і тікати😩
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карабінер охороняє пам'ятку архітектури, в т. ч. від мародерів. В Італії завжди так було і до пандемії. У Римі в кожному кварталі бронетранспортери, особливо біля Ватикану.
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я так розумію кийка і пістолета йому не достатньо? Тра ще до автомата вогнемет видавати На Івано-Франківщині підтвердили коронавірус у поліцейського, перевірять 20 його колег - Цензор.НЕТ 8211
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точно така ситуація, на понеділок... (спец.талони будуть тільки завтра до вечора)))) ...на вихідні їх навряд чи по домікам бажаючим )))) розвезуть - то в понеділок щоб до того щастя доїхати мушу щось вигадати (то не біда! вигадаю)))) зате назад буду їхати як преЗЕдент безкоштовно))))
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да тому у бронежелеті що неадекватів хоч греблю гати .можуть просто так і ножом пирануть
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Які неадеквати, якщо це гарні і чесні прихильники зевлади?
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радуцкие и зеленские просрали весь госрезерв защитных масок, теперь вот результат: медики, а теперь полицейские с короновирусом.
лучше бы эти зеленые уроды-барыги подохли от эпидемии!
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