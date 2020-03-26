 На Ивано-Франковщине подтвердили коронавирус у полицейского, проверят 20 его коллег. ВИДЕО

Об этом сообщил во время брифинга главный санитарный врач области Руслан Савчук, передает Цензор.НЕТ
"По двух полицейских. По полицейскому - есть лабораторно подтвержденный Covid-19, он находится в больнице, состояние его здоровья средней степени тяжести. Круг контактных лиц известен. Проводится дезинфекция помещений, где он находился, контактные лица уже на самоизоляции. Другая полицейская, которая была с ним тогда в одной группе и оказывала помощь по той экстренной помощи, чтобы госпитализировать наши первые случаи, по ней лабораторно отрицательный результат исследования, но она также находится на самоизоляции", - сообщил Савчук.
Руководитель полиции Прикарпатья Владимир Голубош заявил,, около 20 коллег полицейского, у которого обнаружили коронавирус, пройдут экспресс-тесты на Covid-19. Они также будут находиться в самоизоляции.
Савчук также рассказал, что священник, у которого подтвердили коронавирус, находится в инфекционном отделении райбольницы, куда был госпитализирован с самого начала. Состояние его здоровья средней степени тяжести, есть положительная динамика.
По словам санврача, в целом по области подтвердили 16 случаев коронавируса. С больными в общем контактировали 84 человека - все они сейчас на изоляции и под полным медицинским наблюдением.
Що роблять з померлими після констатації смерті чи після дій паталагоанатома? Правильно. Видають родичам, щоб ті поховали, закопали померлого у землю.
Що зараз відбувається в Італії? Трупів не закопують, а спалюють в прах, бо тіпа вірус може від померлого перейти живим
А тепер скажіть скільки у них отих там крематорії і яка їх пропускна здатність?
Звідси випливає, що трупаки лежать штабелями і їх возять камазами, бо банально не встигають спалювати. А потім жахлива картинка на ТВ.
Уяви, що нема коронавіруса, і трупи не закопують а спалюють. Була б та сама картинка
от як він йому допоможе?
лучше бы эти зеленые уроды-барыги подохли от эпидемии!