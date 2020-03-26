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Все про:праздник (1538) Национальная гвардия (1344)

 "Батальоны, сформированные в марте 2014-го, не имели многих навыков, но были мотивированы на защиту Украины", - Нацгвардия отмечает 6-ю годовщину создания. ВИДЕО

Нацильнальная гвардия Украины сегодня отмечает 6-ю годовщину воссоздания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, решение о восстановлении подразделений НГУ было принято 13 марта 2014 года. В составе Нацгвардии были созданы батальоны добровольцев "Азов", "Донбасс", "Имени Кульчицкого".

"Батальоны, сформированные в марте 2014-го, не имели многих навыков, но были мотивированы на защиту Украины", - говорит командующий НГУ Николай Балан.

С 13 апреля 2014 года гвардейцы воюют на Донбассе. За это время 229 гвардейцев погибли в боях с российскими оккупантами. Около 5 тысяч бойцов НГУ постоянно находятся в зоне проведения ООС.

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Источник: https://censor.net.ua/v3184551
 
   
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Добровольцы первыми выступили на защиту Украины против агрессии пуйла на Донбассе.
И первыми приняли удар рашистов, и выстояли.
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На передовой ни кто их не видел - заменели Беркут который защищал старых барыг - теперь эти защищают новых ...
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Не надо ставить знак равенства между добробатами и нацгвардией.
Азов / Донбасс / батальон Кульчицкого - это одна, не самая значительная часть НГ.
А основная её часть - это краснопогонники, которые с беркутнёй майдан разгоняли .
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Нацгвардия - это переименованные «Внутренние Войска», добровольческие батальоны заставили легализоваться через вступление в «Нацгвардию», то есть кое-кто примазывается к подвигу добровольцев.
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