 Государственная итоговая аттестация для 4-х и 9-х классов будет отменена, а ВНО перенесено, - врио главы Минобразования Мандзий. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом сообщила врио главы Минобразования Любомира Мандзий.

"Учебный год в Украине завершится так, как предусмотрено действующим законодательством – это первое июля", - сказала она.

Что касается учеников 11 класса, то если ученики вернутся в школы после карантина в мае, то пробное внешнее независимое тестирование пройдет также в мае, а основная сессия ВНО начнется ориентировочно после 20-х чисел июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет, - Минобразования

Если же учеба после карантина начнется лишь в июне, то пробное ВНО буде организовано в начале июня.

"Завершение учебного года для выпускников 11-х классов будет зависеть от завершения основной сессии внешнего независимого оценивания", - добавила Мандзий.

Что касается государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов, то по словам и.о. министр такая аттестация будет отменена.