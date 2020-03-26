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 Государственная итоговая аттестация для 4-х и 9-х классов будет отменена, а ВНО перенесено, - врио главы Минобразования Мандзий. ВИДЕО

В этом году Государственная итоговая аттестация (ГИА, ДПА. - укр.) в 4-х и 9-х классах будет отменена, ВНО - отсрочено.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом сообщила врио главы Минобразования Любомира Мандзий.

"Учебный год в Украине завершится так, как предусмотрено действующим законодательством – это первое июля", - сказала она.

Что касается учеников 11 класса, то если ученики вернутся в школы после карантина в мае, то пробное внешнее независимое тестирование пройдет также в мае, а основная сессия ВНО начнется ориентировочно после 20-х чисел июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет, - Минобразования

Если же учеба после карантина начнется лишь в июне, то пробное ВНО буде организовано в начале июня.

"Завершение учебного года для выпускников 11-х классов будет зависеть от завершения основной сессии внешнего независимого оценивания", - добавила Мандзий.

Что касается государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов, то по словам и.о. министр такая аттестация будет отменена.

Источник: https://censor.net.ua/v3184544
 
 
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Переклад: навчання дітей - цілковито на совісті їх родин.
Персоналітет в освіту входить без стуку й попереджень.
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А как же диджитализация ) ? страна в смартфоне, где она?
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Ты еще инвестиционную няню вспомни! Державну підсумкову атестацію для 4-х і 9-х класів буде скасовано, а ЗНО перенесено, - т.в.о. голови Міносвіти Мандзій - Цензор.НЕТ 6635
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А можна, поки коронавірус лютує, зробити тест на знання української хочаб пєрпіздєнту? Єсі шо, ми скинемось на ікспердів-вчителів молодших класів!) Можна в скайпі. Хочаб паржом у самоізоляції!)))
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