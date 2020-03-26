 Женщине, умершей в Ивано-Франковской области, диагноз СOVID-19 поставили посмертно, - Минздрав. ВИДЕО

Об этом во время брифинга сообщила советник главного санврача Виктора Ляшко Мария Иваник, информирует Цензор.НЕТ.
"Диагноз был поставлен уже посмертно. Женщина поступила в сложном состоянии. Врачи, к сожалению, не смогли спасти ей жизнь. Спустя сутки после госпитализации она умерла. Сейчас ее муж находится в больнице, его состояние оценивают как средней тяжести", - сообщили в Минздраве.
В Минздраве призвали обращаться к семейным врачам при первых проявлениях симптомов, а также сообщать о том, что в течение 14-ти дней вы могли контактировать с больными коронавирусом либо о возвращении из других стран.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения официально зафиксировало пятый летальный случай от коронавируса.
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кетайсы начали делать через неделю, как расшифровали геном, США, ЕС, Корея - валом валят, да и у нас ИМБиГ сделал пробную партию их по 250 грн. себестоимости (там привезли из ЕС все компоненты).
такий діагноз поставлять зюзі
посмертно
А потому, что нет тестов в достаточном количестве... Вообще нет во многих больницах тестов на короновисрус...
Поэтому у уже мёртвых берут анализ, отправляют в Киев и через некоторое время получают результат...
В связи с этим, где сейчас находится эта брехливая гнида - Зеленский...
Он же ещё неделю назад, уверял всех по всем телеканалам, что прибыл борт из Китая с сотнями тысяч тестов, другим медоборудованием. масками, итд...
и что уже все тесты переданы в области и районы...
Зеленский выйди и скажи сейчас, где эти тесты, где всё это?
Тех же масок как не было так и нет во всех аптеках. И продавцы говорят не известно, когда будут...
Короче, сдохни главный зеленый брехун.
Первый - ничего страшного, оставайтесь дома и лечитесь сами
Второй - вы очень поздно обратились в больницу
Печально все это.