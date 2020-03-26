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 Женщине, умершей в Ивано-Франковской области, диагноз СOVID-19 поставили посмертно, - Минздрав. ВИДЕО

Ее муж находится в больнице, его состояние оценивают как средней тяжести.

Об этом во время брифинга сообщила советник главного санврача Виктора Ляшко Мария Иваник, информирует Цензор.НЕТ.

"Диагноз был поставлен уже посмертно. Женщина поступила в сложном состоянии. Врачи, к сожалению, не смогли спасти ей жизнь. Спустя сутки после госпитализации она умерла. Сейчас ее муж находится в больнице, его состояние оценивают как средней тяжести", - сообщили в Минздраве.

В Минздраве призвали обращаться к семейным врачам при первых проявлениях симптомов, а также сообщать о том, что в течение 14-ти дней вы могли контактировать с больными коронавирусом либо о возвращении из других стран. 

Напомним, ранее Министерство здравоохранения официально зафиксировало пятый летальный случай от коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утверждать, что медсестры инфицированы именно от умершей женщины, нельзя: все меры безопасности были соблюдены, - главный санврач Ивано-Франковской области Савчук

Источник: https://censor.net.ua/v3184538
 
 
 Топ комментарии
 
хорошо, что крушавельской сволоте делали тесты по 100 раз всей семье , любовницам и семьям любовниц и любовников
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лечить то хоть пытались - хотя о чем я...
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Два этапа лечения коронавируса в Украине в рамках семейной медицины:
Первый - ничего страшного, оставайтесь дома и лечитесь сами
Второй - вы очень поздно обратились в больницу
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хорошо, что крушавельской сволоте делали тесты по 100 раз всей семье , любовницам и семьям любовниц и любовников
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а до этого ей где анализы проверяли ?... в евролабе, там же где Зеленский анализы здавал перед президентскими выборами ?
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Евролаб - частная контора, забесплатно они ничего не будут делать. И цены на тесты коронавируса там выставили заоблачные.
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в евролабе ПЦР-тест 16 000 гривачей.
гы
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Сегодня спрашивали у израильтян - у них ПЦР не делают, говорят, это нереально и они еще не умеют. Только на антитела.
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та ну прям.
кетайсы начали делать через неделю, как расшифровали геном, США, ЕС, Корея - валом валят, да и у нас ИМБиГ сделал пробную партию их по 250 грн. себестоимости (там привезли из ЕС все компоненты).
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в принципе, если диагнозы устанавливать вообще после похорон, колличество смертей от вируса можно резко уменьшить.
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уроджена державна слабкість і політична імпотенція
такий діагноз поставлять зюзі
посмертно
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А почему посмертно?
А потому, что нет тестов в достаточном количестве... Вообще нет во многих больницах тестов на короновисрус...
Поэтому у уже мёртвых берут анализ, отправляют в Киев и через некоторое время получают результат...
В связи с этим, где сейчас находится эта брехливая гнида - Зеленский...
Он же ещё неделю назад, уверял всех по всем телеканалам, что прибыл борт из Китая с сотнями тысяч тестов, другим медоборудованием. масками, итд...
и что уже все тесты переданы в области и районы...
Зеленский выйди и скажи сейчас, где эти тесты, где всё это?
Тех же масок как не было так и нет во всех аптеках. И продавцы говорят не известно, когда будут...
Короче, сдохни главный зеленый брехун.
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по статье она умерла через сутки после госпитализации. Исходя из того что писали по этим тестам на корону они занимают от нескольких часов до нескольких дней, т.е. за сутки ее могли протестировать но не успеть получить результаты при ее жизни.
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Тут ми можемо перегнати весь світ - по встановленню посмертного діагнозу на корону.
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ставят диагноз как звание "героя" (тоже посмертно)!
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Два этапа лечения коронавируса в Украине в рамках семейной медицины:
Первый - ничего страшного, оставайтесь дома и лечитесь сами
Второй - вы очень поздно обратились в больницу
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Диагноз был поставлен уже посмертно - похоже на диагноз Украинской медицине.

Печально все это.
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журнашлюга, яка готує подачу новини, вказуй вiк загиблих так захворiвших. невже важко допетрати , що це важливо в данiй ситуацiї?
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Сестра запишите - смерть наступила в результате осложнений при covid 19.
Жінці, яка померла в Івано-Франківській області, діагноз СOVID-19 поставили посмертно, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6807
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Вот вам и секрет гигантской смертности. Всем умершим записываем ковидку и вуаля - смертность 💯
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